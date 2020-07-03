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  2. Матчи
  3. Италия
Салернитана
2:1
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
5' Красная карточка
Айя Рамзи
13' Красная карточка
Джаллоу Ламин
16' Желтая карточка
Гондо Седрик
16' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
1:0
23' Гол
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
42' Желтая карточка
Малламо Алессандро
47' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
62' Желтая карточка
Трост Магнус
63' Желтая карточка
Риччи Джакомо
1:1
69' Гол
Форте Франческо
72' Желтая карточка
Аллеви Николас
77' Желтая карточка
Кальвано Симоне
2:1
81' Гол
Гондо Седрик
86' Желтая карточка
Дзичек Патрик
88' Желтая карточка
Майстро Фабио
89' Желтая карточка
Кало Джакомо
90'+6
12
Микай
Алессандро
18
Айя
Рамзи
4
Мильорини
Марко
24
Ярошински
Павел
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
6
Курсиу
Фелипи
13
Кийине
Софиан
10
Джаллоу
Ламин
15
Гондо
Седрик
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
6
Аллеви
Николас
21
Элия
Сальваторе
5
Кало
Джакомо
37
Кальвано
Симоне
30
Малламо
Алессандро
18
Канотто
Луиджи
16
Сиссе
Карамоко
32
Форте
Франческо
Салернитана
3-4-1-2
Юве Стабия
4-3-1-2

Ход матча

5'
Айя Рамзи
 
7'
 
Ди Мариано Франческо
Сиссе Карамоко
12'
Каро Андреас
Джаллоу Ламин
 
13'
Джаллоу Ламин
 
16'
Гондо Седрик
 
16'
 
Ди Мариано Франческо
23'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
(Кийине Софиан)
1:0
42'
 
Малламо Алессандро
47'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
61'
 
Медзавилла Адриано
Малламо Алессандро
61'
 
Риччи Джакомо
Витиелло Роберто
62'
 
Трост Магнус
63'
 
Риччи Джакомо
68'
Эрто Томас
Ярошински Павел
 
68'
Майстро Фабио
Кийине Софиан
 
69'
1:1
Форте Франческо
(Канотто Луиджи)
72'
 
Аллеви Николас
77'
 
Кальвано Симоне
78'
 
Ицко Мариано
Канотто Луиджи
78'
 
Аддэ Брайт
Кальвано Симоне
81'
Гондо Седрик
(Акпа-Акпро Жан-Даниэль)
2:1
86'
Дзичек Патрик
 
86'
Лопес Вальтер
Курсиу Фелипи
 
87'
Джурич Милан
Гондо Седрик
 
88'
Майстро Фабио
 
89'
 
Кало Джакомо

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 19
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 10 0.27
2. Кийине Софиан 8 (6) 0.22
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Гондо Седрик 3 0.08
5. Ломбарди Кристиано 3 0.08
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
10. Каро Андреас 1 0.03
11. Мильорини Марко 1 0.03
12. Фиренце Марко 1 0.03
13. Майстро Фабио 1 0.03
14. Чичерелли Эмануэле 0 0
15. Лопес Вальтер 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 14 (5) 0.38
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Аддэ Брайт 2 0.05
6. Бифулько Альфредо 2 0.05
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Ярошински Павел 9 0
4. Лопес Вальтер 7 0
5. Ди Таккио Франческо 7 0
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
7. Гондо Седрик 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Айя Рамзи 1 1
16. Джурич Милан 2 0
17. Чичерелли Эмануэле 2 0
18. Микай Алессандро 2 0
19. Оджер Мозес 1 0
20. Биллонг Жан-Клод 1 0
21. Каломбо Седрик 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 10 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 6 1
5. Сиссе Карамоко 5 1
6. Тонуччи Денис 6 0
7. Фацио Паскуале 6 0
8. Форте Франческо 6 0
9. Канотто Луиджи 6 0
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Аддэ Брайт 5 0
12. Трост Магнус 3 1
13. Витиелло Роберто 4 0
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Аллеви Николас 2 0
19. Бифулько Альфредо 2 0
20. Дель Соле Фердинандо 2 0
21. Брандуани Паоло 2 0
22. Медзавилла Адриано 1 0
23. Ди Мариано Франческо 1 0
24. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 7.89% (3) 10.53% (4) 21.05% (8) 13.16% (5) 18.42% (7) 28.95% (11)
 Юве Стабия 18.18% (6) 24.24% (8) 3.03% (1) 9.09% (3) 24.24% (8) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана
Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя
Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Юве Стабия 2:0 Салернитана Серия B Юве Стабия 1:0 Салернитана Лега Про Салернитана 3:2 Юве Стабия Лега Про Салернитана 1:0 Юве Стабия Серия C1 B
Юве Стабия 0:1 Салернитана Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
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