Салернитана
2:1
Конец матча
Стадион: Аречи
Юве Стабия
5' Красная карточкаАйя Рамзи
13' Красная карточкаДжаллоу Ламин
16' Желтая карточкаГондо Седрик
16' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
1:0
23' ГолАкпа-Акпро Жан-Даниэль
42' Желтая карточкаМалламо Алессандро
47' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
62' Желтая карточкаТрост Магнус
63' Желтая карточкаРиччи Джакомо
1:1
69' ГолФорте Франческо
72' Желтая карточкаАллеви Николас
77' Желтая карточкаКальвано Симоне
2:1
81' ГолГондо Седрик
86' Желтая карточкаДзичек Патрик
88' Желтая карточкаМайстро Фабио
89' Желтая карточкаКало Джакомо
18
Айя
Рамзи
15
Гондо
Седрик
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
5'
13'
16'
23'
62'
63'
69'
72'
77'
81'
86'
88'
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 19
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|10
|0.27
|2.
|Кийине Софиан
|8 (6)
|0.22
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.16
|4.
|Гондо Седрик
|3
|0.08
|5.
|Ломбарди Кристиано
|3
|0.08
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0.05
|7.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.05
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.05
|9.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|10.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|11.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|12.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|13.
|Майстро Фабио
|1
|0.03
|14.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|15.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|14 (5)
|0.38
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|14.
|Ицко Мариано
|0
|0
|15.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|16.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|17.
|Росси Алессандро
|0
|0
|18.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|19.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Майстро Фабио
|10
|0
|3.
|Ярошински Павел
|9
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|7
|0
|5.
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|7.
|Гондо Седрик
|7
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|1
|10.
|Каро Андреас
|6
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|12.
|Мильорини Марко
|2
|1
|13.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Айя Рамзи
|1
|1
|16.
|Джурич Милан
|2
|0
|17.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|18.
|Микай Алессандро
|2
|0
|19.
|Оджер Мозес
|1
|0
|20.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|21.
|Каломбо Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|10
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Риччи Джакомо
|6
|1
|5.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|6
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|6
|0
|8.
|Форте Франческо
|6
|0
|9.
|Канотто Луиджи
|6
|0
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|12.
|Трост Магнус
|3
|1
|13.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|16.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|17.
|Росси Алессандро
|2
|0
|18.
|Аллеви Николас
|2
|0
|19.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|20.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|21.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|22.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|23.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|24.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|7.89% (3)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|28.95% (11)
|Юве Стабия
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|3.03% (1)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =5 -8Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана
Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя
Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 18
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|35 - 28
|51
|6.
|Специя
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|46 - 37
|50
|7.
|Салернитана
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|42 - 38
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|39 - 32
|46
|10.
|Эмполи
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|38 - 41
|42
|12.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 36
|39
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Асколи
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 48
|36
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 52
|36
|18.
|Трапани
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|38 - 55
|33
|19.
|Козенца
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 39
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|27 - 53
|21