1:0
14' ГолСими Нванкво
2:0
18' ГолСими Нванкво
25' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
30' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
43' Желтая карточкаСими Нванкво
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Руджьеро ЦакНападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
14'
1:0
18'
2:0
30'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|15 (3)
|0.41
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|5.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|9.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|11.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|12.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|13.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|14.
|Джербо Альберто
|0
|0
|15.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|16.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сау Марко
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Арментерос Самуэль
|5
|0.14
|6.
|Крагль Оливер
|4
|0.11
|7.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|8.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|9.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|10.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|16.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|9
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|4.
|Сими Нванкво
|6
|0
|5.
|Крочата Джованни
|6
|0
|6.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|7.
|Барберис Андреа
|5
|0
|8.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|4
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Видо Лука
|1
|0
|17.
|Янкович Марко
|1
|0
|18.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|3.
|Вольта Массимо
|6
|1
|4.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|0
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|7.
|Тельо Андрес
|3
|1
|8.
|Крагль Оливер
|4
|0
|9.
|Кода Массимо
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Арментерос Самуэль
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|19.05% (8)
|21.43% (9)
|4.76% (2)
|14.29% (6)
|Беневенто
|16% (8)
|16% (8)
|16% (8)
|10% (5)
|20% (10)
|22% (11)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне
Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 17
|76
|2.
|Кротоне
|2:0 Заявка
|32
|16
|7
|9
|51 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|2:1 Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|32
|14
|9
|9
|34 - 27
|51
|6.
|Специя
|0:1 Заявка
|32
|14
|8
|10
|45 - 36
|50
|7.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 37
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|0:1 Заявка
|32
|11
|12
|9
|38 - 32
|45
|10.
|Виртус Энтелла
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|38 - 40
|44
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|32
|10
|13
|9
|34 - 36
|43
|12.
|Перуджа
|1:2 Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Венеция
|0:0 Заявка
|32
|9
|13
|10
|30 - 34
|40
|14.
|Пескара
|0:1 Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Юве Стабия
|0:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 51
|36
|17.
|Асколи
|0:0 Заявка
|32
|9
|7
|16
|39 - 48
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|32
|7
|11
|14
|35 - 38
|32
|19.
|Трапани
|0:0 Заявка
|32
|6
|13
|13
|36 - 54
|31
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 51
|22