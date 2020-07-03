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Кротоне
2:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
14' Гол
Сими Нванкво
2:0
18' Гол
Сими Нванкво
25' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
30' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
43' Желтая карточка
Сими Нванкво
47'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
16
Джербо
Альберто
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
13
Туиа
Алессандро
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
4
Дель
Пинто
Лоренцо
19
Инсинье
Роберто
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
Кротоне
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

14'
Сими Нванкво
(Джербо Альберто)
1:0
18'
Сими Нванкво
2:0
25'
 
Дель Пинто Лоренцо
30'
 
Летиция Гаэтано
43'
Сими Нванкво
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 15 (3) 0.41
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Крочата Джованни 5 0.14
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
5. Мессьяс Жуниор 3 0.08
6. Марроне Лука 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Маццотта Антонио 2 0.05
9. Молина Сальваторе 1 0.03
10. Барберис Андреа 1 0.03
11. Дзанеллато Никколо 1 0.03
12. Куомо Джузеппе 1 0.03
13. Лопес Макси 1 (1) 0.03
14. Джербо Альберто 0 0
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.24
2. Сау Марко 9 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Арментерос Самуэль 5 0.14
6. Крагль Оливер 4 0.11
7. Импрота Риккардо 4 0.11
8. Маджио Кристиан 3 0.08
9. Мончини Габриэле 3 0.08
10. Туиа Алессандро 3 0.08
11. Кальдирола Лука 2 0.05
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Молина Сальваторе 5 1
4. Сими Нванкво 6 0
5. Крочата Джованни 6 0
6. Дзанеллато Никколо 4 1
7. Барберис Андреа 5 0
8. Джильотти Гийом 3 1
9. Големич Владимир 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 3 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Видо Лука 1 0
17. Янкович Марко 1 0
18. Руджьеро Цак 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Кальдирола Лука 5 2
3. Вольта Массимо 6 1
4. Скьяттарелла Паскуале 7 0
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Летиция Гаэтано 5 0
7. Тельо Андрес 3 1
8. Крагль Оливер 4 0
9. Кода Массимо 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Арментерос Самуэль 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Инсинье Роберто 1 0
17. Дель Пинто Лоренцо 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 14.29% (6) 26.19% (11) 19.05% (8) 21.43% (9) 4.76% (2) 14.29% (6)
 Беневенто 16% (8) 16% (8) 16% (8) 10% (5) 20% (10) 22% (11)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне
Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Беневенто 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Кротоне Серия B Беневенто 3:2 Кротоне Серия A
Кротоне 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:2 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:0 Беневенто Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:2 Заявка 32 23 7 2 56 - 17 76
2. Кротоне 2:0 Заявка 32 16 7 9 51 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне 2:1 Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне 1:0 Заявка 32 14 9 9 34 - 27 51
6. Специя 0:1 Заявка 32 14 8 10 45 - 36 50
7. Салернитана 1:0 Заявка 32 13 8 11 41 - 37 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево 0:1 Заявка 32 11 12 9 38 - 32 45
10. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 32 12 8 12 38 - 40 44
11. Эмполи 0:0 Заявка 32 10 13 9 34 - 36 43
12. Перуджа 1:2 Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Венеция 0:0 Заявка 32 9 13 10 30 - 34 40
14. Пескара 0:1 Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
15. Кремонезе 1:0 Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Юве Стабия 0:1 Заявка 32 10 6 16 38 - 51 36
17. Асколи 0:0 Заявка 32 9 7 16 39 - 48 34
18. Козенца 0:0 Заявка 32 7 11 14 35 - 38 32
19. Трапани 0:0 Заявка 32 6 13 13 36 - 54 31
20. Ливорно 0:0 Заявка 32 5 7 20 26 - 51 22
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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