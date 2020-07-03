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Кротоне
3:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
14' Гол
Сими Нванкво
2:0
18' Гол
Сими Нванкво
25' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
30' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
43' Желтая карточка
Сими Нванкво
50' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
57' Желтая карточка
Барберис Андреа
60' Желтая карточка
Вольта Массимо
67' Желтая карточка
Крагль Оливер
3:0
71' Гол
Сими Нванкво
85' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
90'+5
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
3
Куомо
Джузеппе
16
Джербо
Альберто
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
13
Туиа
Алессандро
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
4
Дель
Пинто
Лоренцо
19
Инсинье
Роберто
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
Кротоне
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

14'
Сими Нванкво
(Джербо Альберто)
1:0
18'
Сими Нванкво
2:0
25'
 
Дель Пинто Лоренцо
30'
 
Летиция Гаэтано
43'
Сими Нванкво
 
50'
 
Скьяттарелла Паскуале
54'
 
Хетемай Перпарим
Скьяттарелла Паскуале
55'
 
Сау Марко
Дель Пинто Лоренцо
57'
Барберис Андреа
 
60'
 
Вольта Массимо
64'
 
Крагль Оливер
Инсинье Роберто
64'
 
Ди Серио Джузеппе
Мончини Габриэле
67'
 
Крагль Оливер
70'
Гомельт Томислав
Дзанеллато Никколо
 
71'
Сими Нванкво
(Джербо Альберто)
3:0
81'
Арментерос Самуэль
Сими Нванкво
 
81'
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
 
84'
Курадо Маркос
Марроне Лука
 
84'
 
Рилло Франческо
Летиция Гаэтано
85'
Крочата Джованни
Бенали Ахмед
 
85'
Куомо Джузеппе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 16 (3) 0.43
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Крочата Джованни 5 0.14
4. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
5. Мессьяс Жуниор 3 0.08
6. Марроне Лука 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Маццотта Антонио 2 0.05
9. Молина Сальваторе 1 0.03
10. Барберис Андреа 1 0.03
11. Дзанеллато Никколо 1 0.03
12. Куомо Джузеппе 1 0.03
13. Лопес Макси 1 (1) 0.03
14. Джербо Альберто 0 0
15. Джильотти Гийом 0 0
16. Налини Андреа 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.24
2. Сау Марко 9 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Арментерос Самуэль 5 0.14
6. Крагль Оливер 4 0.11
7. Импрота Риккардо 4 0.11
8. Маджио Кристиан 3 0.08
9. Мончини Габриэле 3 0.08
10. Туиа Алессандро 3 0.08
11. Кальдирола Лука 2 0.05
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 9 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Молина Сальваторе 5 1
4. Барберис Андреа 6 0
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Джильотти Гийом 3 1
9. Големич Владимир 3 1
10. Мустаккьо Маттиа 4 0
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 4 0
13. Курадо Маркос 2 0
14. Сполли Николас 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Видо Лука 1 0
17. Янкович Марко 1 0
18. Руджьеро Цак 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Вольта Массимо 7 1
3. Кальдирола Лука 5 2
4. Скьяттарелла Паскуале 8 0
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Тельо Андрес 3 1
9. Кода Массимо 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Арментерос Самуэль 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Инсинье Роберто 1 0
17. Дель Пинто Лоренцо 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 15.56% (7) 26.67% (12) 17.78% (8) 20% (9) 6.67% (3) 13.33% (6)
 Беневенто 16% (8) 16% (8) 16% (8) 10% (5) 20% (10) 22% (11)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне
Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи
Беневенто Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Беневенто 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Кротоне Серия B Беневенто 3:2 Кротоне Серия A
Кротоне 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:2 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:0 Беневенто Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
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