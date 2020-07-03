1:0
14' ГолСими Нванкво
2:0
18' ГолСими Нванкво
25' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
30' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
43' Желтая карточкаСими Нванкво
50' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
57' Желтая карточкаБарберис Андреа
60' Желтая карточкаВольта Массимо
67' Желтая карточкаКрагль Оливер
3:0
71' ГолСими Нванкво
85' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Руджьеро ЦакНападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
14'
1:0
18'
2:0
30'
43'
57'
60'
67'
71'
3:0
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|16 (3)
|0.43
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|4.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|5.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|9.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|10.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|11.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|12.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|13.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|14.
|Джербо Альберто
|0
|0
|15.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|16.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сау Марко
|9
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Арментерос Самуэль
|5
|0.14
|6.
|Крагль Оливер
|4
|0.11
|7.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|8.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|9.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|10.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|16.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|9
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|4.
|Барберис Андреа
|6
|0
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|1
|10.
|Мустаккьо Маттиа
|4
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|13.
|Курадо Маркос
|2
|0
|14.
|Сполли Николас
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Видо Лука
|1
|0
|17.
|Янкович Марко
|1
|0
|18.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Вольта Массимо
|7
|1
|3.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|4.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|0
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Тельо Андрес
|3
|1
|9.
|Кода Массимо
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Арментерос Самуэль
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|15.56% (7)
|26.67% (12)
|17.78% (8)
|20% (9)
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|Беневенто
|16% (8)
|16% (8)
|16% (8)
|10% (5)
|20% (10)
|22% (11)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне
Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи
Беневенто Последние 20 матчей: +16 =4 -0Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 18
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|35 - 28
|51
|6.
|Специя
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|46 - 37
|50
|7.
|Салернитана
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|42 - 38
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|39 - 32
|46
|10.
|Эмполи
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|38 - 41
|42
|12.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 36
|39
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Асколи
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 48
|36
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 52
|36
|18.
|Трапани
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|38 - 55
|33
|19.
|Козенца
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 39
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|27 - 53
|21