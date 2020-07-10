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Ливорно
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
9' Желтая карточка
Раванелли Лука
35' Желтая карточка
Мендес Мурило
0:1
36' Гол
Чофани Даниэль
1:1
55' Гол
Коппола Алессандро
71' Желтая карточка
Париджини Витторио
1:2
90' Гол
Вальцания Лука
90'+6
35
Плиццари
Алессандро
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
8
Лучи
Андреа
15
Дель
Прато
Энрико
37
Авуа
Теофилус
7
Марсура
Давиде
5
Коппола
Алессандро
47
Сек
Мустафа
11
Мендес
Мурило
19
Морелли
Габриэле
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
14
Могос
Василе
6
Густафссон
Самуэль
19
Кастаньетти
Микеле
5
Вальцания
Лука
10
Гаэтано
Джанлука
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Ливорно
3-5-2
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

9'
 
Раванелли Лука
35'
Мендес Мурило
 
36'
0:1
Чофани Даниэль
(Кастаньетти Микеле)
53'
Руджеро Дженнаро
Лучи Андреа
 
55'
Коппола Алессандро
(Марсура Давиде)
1:1
62'
 
Пикколо Антонио
Густафссон Самуэль
62'
 
Париджини Витторио
Паломби Симоне
70'
Alain Fremura
Марсура Давиде
 
71'
 
Париджини Витторио
74'
 
Арини Мариано
Кастаньетти Микеле
74'
 
Целар Жан
Гаэтано Джанлука
77'
Бракен Свен
Мендес Мурило
 
77'
Тровато Маттиа
Морелли Габриэле
 
85'
 
Цортеа Надир
Бьянкетти Маттео
90'
1:2
Вальцания Лука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 2 0.05
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Коппола Алессандро 1 0.03
13. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
14. Порчино Антонио 0 0
15. Лучи Андреа 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 3 0.08
3. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
4. Париджини Витторио 3 0.08
5. Кастаньетти Микеле 2 0.05
6. Мильоре Франческо 2 0.05
7. Вальцания Лука 2 0.05
8. Соддимо Данило 2 0.05
9. Могос Василе 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 7 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Авуа Теофилус 2 0
19. Паллекки Маттео 2 0
20. Сильвестре Матиас 1 0
21. Риццо Лука 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 10 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 9 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Раванелли Лука 4 0
11. Кингсли Майкл 4 0
12. Пикколо Антонио 3 0
13. Париджини Витторио 3 0
14. Густафссон Самуэль 3 0
15. Могос Василе 1 1
16. Чераволо Фабио 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Соддимо Данило 1 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Равалья Никола 1 0
21. Гаэтано Джанлука 1 0
22. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 41.67% (10) 8.33% (2) 4.17% (1)
 Кремонезе 26.47% (9) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла
Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто
Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Кремонезе 0:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кремонезе Лега Про
Кремонезе 2:3 Ливорно Лега Про Ливорно 1:0 Кремонезе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Мендес Мурило получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Раванелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливорно 1:2 Кремонезе онлайн

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