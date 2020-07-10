Ливорно
1:2
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Кремонезе
9' Желтая карточкаРаванелли Лука
35' Желтая карточкаМендес Мурило
0:1
36' ГолЧофани Даниэль
1:1
55' ГолКоппола Алессандро
71' Желтая карточкаПариджини Витторио
1:2
90' ГолВальцания Лука
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
47
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Маццео ФабиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Могос ВасилеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
35'
36'
55'
90'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|2
|0.05
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|14.
|Порчино Антонио
|0
|0
|15.
|Лучи Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.08
|3.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|4.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|5.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|6.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|7.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|8.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|9.
|Могос Василе
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|7
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|17.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|18.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|19.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|20.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|21.
|Риццо Лука
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|10
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|9
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Раванелли Лука
|4
|0
|11.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|12.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|13.
|Париджини Витторио
|3
|0
|14.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|15.
|Могос Василе
|1
|1
|16.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Соддимо Данило
|1
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Равалья Никола
|1
|0
|21.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|22.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|41.67% (10)
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|Кремонезе
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно Ливорно 0:2 Читтаделла
Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто
Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21