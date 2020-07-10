  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:1
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Джаккерини Эммануэле
1:0
21' Гол
Джаккерини Эммануэле
46' Желтая карточка
Форнасьер Микеле
56' Желтая карточка
Сегре Джакопо
1:1
78' Гол
Пищек Филип
88' Желтая карточка
Оджер Мозес
90' Желтая карточка
Купиш Томаш
90' Желтая карточка
Цуэлли Эмануэле
90'+6
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
40
Ди
Ноя
Джованни
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
16
Гарритано
Лука
17
Джаккерини
Эммануэле
23
Джорджевич
Филип
25
Виньято
Эмануэль
12
Карнесекки
Марко
31
Пиррелло
Роберто
4
Пальяруло
Лука
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
10
Кулибали
Мамаду
5
Тогордо
Антони
28
Колпани
Андреа
37
Грильо
Фаусто
34
Дальмонте
Никола
32
Петтинари
Стефано
Кьево
4-3-3
Трапани
3-5-2

Ход матча

21'
Джаккерини Эммануэле
0:0
21'
Джаккерини Эммануэле
1:0
35'
 
Форнасьер Микеле
Пиррелло Роберто
46'
 
Форнасьер Микеле
56'
Сегре Джакопо
 
61'
Сетер Дамир
Виньято Эмануэль
 
61'
 
Оджер Мозес
Тогордо Антони
61'
 
Скалья Луиджи Альберто
Колпани Андреа
62'
 
Пищек Филип
Грильо Фаусто
71'
Карамоко Ибрагим
Сегре Джакопо
 
71'
Грубац Сергей
Джорджевич Филип
 
78'
1:1
Пищек Филип
(Петтинари Стефано)
82'
 
Луперини Грегорио
Кулибали Мамаду
86'
Цуэлли Эмануэле
Гарритано Лука
 
88'
 
Оджер Мозес
90'
 
Купиш Томаш
90'
Цуэлли Эмануэле
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 14
  • 8 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
2. Джорджевич Филип 6 0.16
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 4 0.11
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Риджионе Микеле 2 0.05
7. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
8. Сетер Дамир 2 0.05
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Эспозито Сальваторе 1 0.03
11. Дикманн Лоренцо 1 0.03
12. Оби Джоэл 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0
Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Фелице Эвакуо 2 0.05
5. Москати Марко 2 0.05
6. Дальмонте Никола 2 0.05
7. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
8. Пищек Филип 1 0.03
9. Нзола М'Бала 1 0.03
10. Ферретти Даниэле 1 0.03
11. Кулибали Мамаду 1 0.03
12. Дель Прете Лоренцо 0 0
13. Страндберг Стефан 0 0
14. Якимовски Никола 0 0
15. Корапи Франческо 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Сегре Джакопо 5 0
9. Леверб Максим 5 0
10. Фрей Николя 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Ди Ноя Джованни 3 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0
22. Цуэлли Эмануэле 1 0
Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 14 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Форнасьер Микеле 7 0
4. Грильо Фаусто 5 1
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Страндберг Стефан 1 2
10. Бьябьяни Джонатан 4 0
11. Дель Прете Лоренцо 4 0
12. Нзола М'Бала 2 1
13. Купиш Томаш 3 0
14. Скалья Луиджи Альберто 3 0
15. Пиррелло Роберто 1 1
16. Якимовски Никола 2 0
17. Москати Марко 2 0
18. Пищек Филип 2 0
19. Кулибали Мамаду 2 0
20. Колпани Андреа 2 0
21. Фелице Эвакуо 1 0
22. Тулли Джакомо 1 0
23. Ферретти Даниэле 1 0
24. Дальмонте Никола 1 0
25. Дини Андреа 1 0
26. Буонджорно Алессандро 1 0
27. Кандела Антонио 1 0
28. Карнесекки Марко 1 0
29. Кристиан Каус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 18.42% (7) 13.16% (5) 15.79% (6) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Трапани 2.78% (1) 22.22% (8) 30.56% (11) 8.33% (3) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево
Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Трапани Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне
Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани

Последние игры между собой

Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Трапани 1:0 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кьево 1:1 Трапани онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 