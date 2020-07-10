Кьево
1:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Трапани
0:0
21' Не забитый пенальтиДжаккерини Эммануэле
1:0
21' ГолДжаккерини Эммануэле
46' Желтая карточкаФорнасьер Микеле
56' Желтая карточкаСегре Джакопо
1:1
78' ГолПищек Филип
88' Желтая карточкаОджер Мозес
90' Желтая карточкаКупиш Томаш
90' Желтая карточкаЦуэлли Эмануэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
35 Pedro Farrim
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
21'
21'
46'
56'
78'
1:1
88'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 14
-
8 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.16
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.14
|4.
|Виньято Эмануэль
|4
|0.11
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|7.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.05
|8.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|13.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|14.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|15.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Цесар Боштян
|0
|0
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|5.
|Москати Марко
|2
|0.05
|6.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|7.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|8.
|Пищек Филип
|1
|0.03
|9.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|10.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|13.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|14.
|Якимовски Никола
|0
|0
|15.
|Корапи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|8.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|9.
|Леверб Максим
|5
|0
|10.
|Фрей Николя
|4
|0
|11.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|3
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|14.
|Пина Нуну
|1
|1
|15.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|19.
|Бривио Давиде
|1
|0
|20.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|21.
|Коттали Маттео
|1
|0
|22.
|Цуэлли Эмануэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|14
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Тогордо Антони
|6
|0
|6.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|7.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|10.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|11.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|12.
|Нзола М'Бала
|2
|1
|13.
|Купиш Томаш
|3
|0
|14.
|Скалья Луиджи Альберто
|3
|0
|15.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|16.
|Якимовски Никола
|2
|0
|17.
|Москати Марко
|2
|0
|18.
|Пищек Филип
|2
|0
|19.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|20.
|Колпани Андреа
|2
|0
|21.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|22.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|23.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|24.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|25.
|Дини Андреа
|1
|0
|26.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|27.
|Кандела Антонио
|1
|0
|28.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|29.
|Кристиан Каус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Трапани
|2.78% (1)
|22.22% (8)
|30.56% (11)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево
Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Трапани Последние 20 матчей: +6 =8 -6Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне Трапани 0:0 Фрозиноне
Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21