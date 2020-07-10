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Юве Стабия
0:1
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
0:1
40' Гол
Маццители Лука
45' Желтая карточка
Масталли Алессандро
22
Проведель
Иван
35
Тонуччи
Денис
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
13
Ицко
Мариано
19
Аддэ
Брайт
37
Кальвано
Симоне
24
Масталли
Алессандро
23
Джермони
Лука
18
Канотто
Луиджи
32
Форте
Франческо
22
Борра
Даниеле
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
18
Морра
Клаудио
Юве Стабия
3-5-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

40'
0:1
Маццители Лука
(Сала Марко)
45'
Масталли Алессандро
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 14 (5) 0.38
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Аддэ Брайт 2 0.05
6. Бифулько Альфредо 2 0.05
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
14. Ицко Мариано 0 0
15. Витиелло Роберто 0 0
16. Мелара Фабрицио 0 0
17. Росси Алессандро 0 0
18. Риччи Джакомо 0 0
19. Карлини Массимилиано 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Де Лука Мануэль 2 0.05
7. Пеллиццер Микеле 2 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.03
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Сала Марко 0 0
15. Криалезе Карло 0 0
16. Копполаро Мауро 0 0

Карточки

Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 10 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Риччи Джакомо 6 1
5. Сиссе Карамоко 5 1
6. Тонуччи Денис 6 0
7. Фацио Паскуале 6 0
8. Форте Франческо 6 0
9. Канотто Луиджи 6 0
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Аддэ Брайт 5 0
12. Трост Магнус 3 1
13. Витиелло Роберто 4 0
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Аллеви Николас 2 0
19. Бифулько Альфредо 2 0
20. Дель Соле Фердинандо 2 0
21. Брандуани Паоло 2 0
22. Медзавилла Адриано 1 0
23. Ди Мариано Франческо 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 5 2
2. Пеллиццер Микеле 8 0
3. Маццители Лука 6 1
4. Сеттембрини Андреа 6 1
5. Паолуччи Андреа 7 0
6. Контини Никита 7 0
7. Копполаро Мауро 7 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Дези Якопо 2 0
15. Адорьян Кристиан 2 0
16. Криалезе Карло 2 0
17. Тоскано Марко 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Де Лука Мануэль 1 0
21. Чаджиа Мутир 1 0
22. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юве Стабия 18.18% (6) 24.24% (8) 3.03% (1) 9.09% (3) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Виртус Энтелла 7.14% (2) 21.43% (6) 32.14% (9) 10.71% (3) 3.57% (1) 25% (7)

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия
Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла 1:0 Заявка 33 12 9 12 39 - 41 45
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия 0:1 Заявка 33 10 6 17 39 - 53 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Масталли Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Маццители Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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