Юве Стабия
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Виртус Энтелла
0:1
40' ГолМаццители Лука
45' Желтая карточкаМасталли Алессандро
54' Красная карточкаКопполаро Мауро
54' Красная карточкаКанотто Луиджи
56' Красная карточкаКрими Марко
1:1
67' ПенальтиФорте Франческо
90' Желтая карточкаРодригес Алехандро
20
Трост
Магнус
13
Ицко
Мариано
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
Ход матча
40'
0:1
54'
54'
56'
67'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 2
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|15 (6)
|0.41
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|14.
|Ицко Мариано
|0
|0
|15.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|16.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|17.
|Росси Алессандро
|0
|0
|18.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|19.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|3.
|Скенетти Андреа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Манкосу Маттео
|3 (2)
|0.08
|5.
|Маццители Лука
|3
|0.08
|6.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|7.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|9.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|10.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|12.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|14.
|Сала Марко
|0
|0
|15.
|Криалезе Карло
|0
|0
|16.
|Копполаро Мауро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|10
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|5.
|Риччи Джакомо
|6
|1
|6.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|7.
|Тонуччи Денис
|6
|0
|8.
|Фацио Паскуале
|6
|0
|9.
|Форте Франческо
|6
|0
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|12.
|Трост Магнус
|3
|1
|13.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|16.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|17.
|Росси Алессандро
|2
|0
|18.
|Аллеви Николас
|2
|0
|19.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|20.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|21.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|22.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|23.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Копполаро Мауро
|7
|1
|2.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|3.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|4.
|Маццители Лука
|6
|1
|5.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|6.
|Паолуччи Андреа
|7
|0
|7.
|Контини Никита
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|4
|1
|9.
|Кьоза Марко
|3
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Сала Марко
|3
|0
|13.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|14.
|Дези Якопо
|2
|0
|15.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|16.
|Криалезе Карло
|2
|0
|17.
|Тоскано Марко
|2
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|19.
|Крими Марко
|0
|1
|20.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|21.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|23.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юве Стабия
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|2.94% (1)
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|20.59% (7)
|Виртус Энтелла
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|34.48% (10)
|10.34% (3)
|3.45% (1)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно Пескара 3:1 Юве Стабия
Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Виртус Энтелла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21