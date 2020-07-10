Порденоне
1:0
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Пиза
0:0
4' Не забитый пенальтиБуррай Сальваторе
32' Желтая карточкаДе Агостини Микеле
1:0
54' ГолЧиурриа Патрик
69' Желтая карточкаПобега Томмазо
90' Желтая карточкаБинди Джакомо
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
4'
54'
69'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 13
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.14
|3.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|4.
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|9.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|10.
|Бокалон Риккардо
|2
|0.05
|11.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|12.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|14.
|Тремолада Лука
|0
|0
|15.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|16.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|13 (2)
|0.35
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|6.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|7.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|8.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|9.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|10.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|11.
|Видо Лука
|1
|0.03
|12.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|14.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|15.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|16.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|7
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|8
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|11.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|12.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|13.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|14.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Тремолада Лука
|1
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|24.
|Газбарро Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|10
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Сьега Николас
|6
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|7.
|Айя Рамзи
|6
|0
|8.
|Гухер Роберт
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Соддимо Данило
|3
|1
|12.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|13.
|Лизи Франческо
|4
|0
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Караччоло Антонио
|3
|0
|16.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|17.
|Пизано Эрос
|2
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|21.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|22.
|Варньер Марко
|1
|0
|23.
|Мерони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|32.43% (12)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|Пиза
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция
Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа
Пиза Последние 20 матчей: +8 =6 -6Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21