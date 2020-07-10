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Порденоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Буррай Сальваторе
32' Желтая карточка
Де Агостини Микеле
1:0
54' Гол
Чиурриа Патрик
69' Желтая карточка
Побега Томмазо
90' Желтая карточка
Бинди Джакомо
90'+6
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
18
Маццокко
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
1
Гори
Стефано
13
Мерони
Андреа
24
Варньер
Марко
33
Бенедетти
Симоне
3
Пизано
Эрос
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
7
Сьега
Николас
23
Лизи
Франческо
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
Порденоне
4-3-1-2
Пиза
3-5-2

Ход матча

4'
Буррай Сальваторе
0:0
32'
Де Агостини Микеле
 
54'
Чиурриа Патрик
(Маццокко Давиде)
1:0
58'
 
Биринделли Самуэле
Бенедетти Симоне
64'
 
Москарделли Давиде
Сьега Николас
66'
 
Соддимо Данило
Маркони Микеле
66'
Цаммарини Роберто
Тремолада Лука
 
66'
Бокалон Риккардо
Канделлоне Леонардо
 
69'
Побега Томмазо
 
70'
 
Ингроссо Джанмарко
Пизано Эрос
70'
 
Марин Мариус
Гухер Роберт
75'
Мисурака Джанвито
Побега Томмазо
 
85'
Альмичи Альберто
Маццокко Давиде
 
85'
Паза Симоне
Чиурриа Патрик
 
90'
Бинди Джакомо
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 13
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Гавацци Давиде 4 0.11
4. Побега Томмазо 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Кампорезе Микеле 2 0.05
10. Бокалон Риккардо 2 0.05
11. Де Агостини Микеле 1 0.03
12. Канделлоне Леонардо 1 0.03
13. Мисурака Джанвито 1 0.03
14. Тремолада Лука 0 0
15. Газбарро Андреа 0 0
16. Цаммарини Роберто 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 13 (2) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 3 0.08
4. Пинато Марко 2 0.05
5. Биринделли Самуэле 2 0.05
6. Москарделли Давиде 2 0.05
7. Гухер Роберт 1 0.03
8. Марин Мариус 1 0.03
9. Бенедетти Симоне 1 0.03
10. Белли Франческо 1 0.03
11. Видо Лука 1 0.03
12. Фабро Микаэль 1 0.03
13. Соддимо Данило 1 0.03
14. Айя Рамзи 1 0.03
15. Де Витис Алессандро 1 0.03
16. Пизано Эрос 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Де Агостини Микеле 8 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Канделлоне Леонардо 4 0
11. Бассоли Алессандро 3 0
12. Мисурака Джанвито 3 0
13. Гавацци Давиде 3 0
14. Фольякко Алессандро 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0
24. Газбарро Андреа 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Де Витис Алессандро 7 0
7. Айя Рамзи 6 0
8. Гухер Роберт 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Лизи Франческо 4 0
14. Белли Франческо 2 1
15. Караччоло Антонио 3 0
16. Ингроссо Джанмарко 2 0
17. Пизано Эрос 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Москарделли Давиде 1 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.92% (7) 8.11% (3) 32.43% (12) 18.92% (7) 8.11% (3) 13.51% (5)
 Пиза 13.51% (5) 13.51% (5) 27.03% (10) 21.62% (8) 10.81% (4) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция
Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа
Пиза Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза
Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза 2:0 Порденоне Серия B Порденоне 0:0 Пиза Лега Про, Повышение Пиза 3:0 Порденоне Лега Про, Повышение
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Де Агостини Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Буррай Сальваторе пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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