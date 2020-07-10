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Эмполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
29' Гол
Чичиретти Амато
33' Желтая карточка
Хаас Николас
58' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
61' Желтая карточка
Байрами Недим
75' Вторая желтая карточка
Хаас Николас
76' Желтая карточка
Бригенти Николо
2:0
90' Пенальти
Чичиретти Амато
90' Желтая карточка
Бегетто Андреа
90'+6
Эмполи
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

29'
Чичиретти Амато
(Бандинелли Филиппо)
1:0
33'
 
Хаас Николас
46'
 
Чано Камилло
Новакович Андрия
53'
Балковец Юре
Антонелли Лука
 
53'
Фраттези Давиде
Журковски Шимон
 
58'
 
Майелло Раффаэле
Гори Мирко
58'
Хендерсон Лиам
 
61'
Байрами Недим
 
67'
 
Бегетто Андреа
Д'Элиа Сальваторе
67'
 
Читро Никола
Дионизи Федерико
69'
 
Крайнц Лука
Капуано Марко
75'
 
Хаас Николас
76'
 
Бригенти Николо
80'
Риччи Самуэле
Бандинелли Филиппо
 
80'
Морео Стефано
Манкузо Леонардо
 
90'
Чичиретти Амато
2:0
90'
 
Бегетто Андреа

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 16
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.3
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
4. Тутино Дженнаро 3 0.08
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Чичиретти Амато 3 (1) 0.08
7. Дези Якопо 2 0.05
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 3 0.08
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Майелло Раффаэле 1 0.03
11. Дзампано Франческо 1 0.03
12. Хаас Николас 0 0
13. Бригенти Николо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 5 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Фьямоцци Риккардо 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Ла Мантия Андреа 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Байрами Недим 1 0
24. Журковски Шимон 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 13 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Хаас Николас 4 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Сальви Алессандро 3 0
12. Крайнц Лука 3 0
13. Дзампано Франческо 3 0
14. Барди Франческо 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4)
 Фрозиноне 22.58% (7) 9.68% (3) 9.68% (3) 16.13% (5) 29.03% (9) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи
Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Фрозиноне 4:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B
Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Хаас Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Чичиретти Амато бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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