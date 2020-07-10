Эмполи
2:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Фрозиноне
1:0
29' ГолЧичиретти Амато
33' Желтая карточкаХаас Николас
58' Желтая карточкаХендерсон Лиам
61' Желтая карточкаБайрами Недим
75' Вторая желтая карточкаХаас Николас
76' Желтая карточкаБригенти Николо
2:0
90' ПенальтиЧичиретти Амато
90' Желтая карточкаБегетто Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
29'
33'
58'
61'
75'
76'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 16
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|11 (1)
|0.3
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.08
|6.
|Чичиретти Амато
|3 (1)
|0.08
|7.
|Дези Якопо
|2
|0.05
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Морео Стефано
|0
|0
|15.
|Весели Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.08
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|8.
|Читро Никола
|2
|0.05
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|11.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Бригенти Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|5
|0
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|18.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Байрами Недим
|1
|0
|24.
|Журковски Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|13
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Хаас Николас
|4
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|12.
|Крайнц Лука
|3
|0
|13.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|14.
|Барди Франческо
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|Фрозиноне
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи
Фрозиноне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21