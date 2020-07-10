Беневенто
1:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Венеция
29' Желтая карточкаЛонго Самуэле
43' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
0:1
51' ГолМонтальто Адриано
1:1
56' ГолСау Марко
59' Желтая карточкаФьордилино Антонио
61' Желтая карточкаИнсинье Роберто
25
Сау
Марко
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
29'
43'
51'
56'
1:1
61'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|10
|0.27
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Крагль Оливер
|4
|0.11
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|11.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|16.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|8 (2)
|0.22
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Бокалон Риккардо
|4
|0.11
|4.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Вольта Массимо
|7
|1
|3.
|Кальдирола Лука
|5
|2
|4.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|0
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Тельо Андрес
|3
|1
|9.
|Кода Массимо
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|12
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Сукулини Франко
|7
|0
|6.
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|7.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|8.
|Модоло Марко
|4
|0
|9.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|10.
|Монтальто Адриано
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|15.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|16.
|Фиренце Марко
|2
|0
|17.
|Казале Николо
|2
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|19.61% (10)
|21.57% (11)
|Венеция
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +16 =3 -1Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто
Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция
Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21