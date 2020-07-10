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Беневенто
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
29' Желтая карточка
Лонго Самуэле
43' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
0:1
51' Гол
Монтальто Адриано
1:1
56' Гол
Сау Марко
59' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
61' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90'+6
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
35
Барба
Федерико
13
Туиа
Алессандро
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
8
Тельо
Андрес
4
Дель
Пинто
Лоренцо
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
16
Импрота
Риккардо
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
15
Марино
Антонио
32
Чеккарони
Пьетро
25
Лолло
Лоренцо
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
19
Лонго
Самуэле
Беневенто
4-3-3
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

29'
 
Лонго Самуэле
43'
 
Лолло Лоренцо
46'
 
Калигара Фабрицио
Мале Юссеф
51'
0:1
Монтальто Адриано
56'
Сау Марко
(Летиция Гаэтано)
1:1
57'
 
Моначелло Гаетано
Монтальто Адриано
59'
 
Фьордилино Антонио
61'
Инсинье Роберто
 
67'
Мончини Габриэле
Тельо Андрес
 
68'
 
Вакка Антонио
Лолло Лоренцо
68'
 
Фиренце Марко
Лонго Самуэле
83'
Ди Серио Джузеппе
Сау Марко
 
87'
Басит Абдалла
Дель Пинто Лоренцо
 
87'
 
Риккарди Давид
Марино Антонио

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 10 0.27
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 4 0.11
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 2 0.05
11. Арментерос Самуэль 2 0.05
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.22
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Бокалон Риккардо 4 0.11
4. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Вольта Массимо 7 1
3. Кальдирола Лука 5 2
4. Скьяттарелла Паскуале 8 0
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Тельо Андрес 3 1
9. Кода Массимо 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Дель Пинто Лоренцо 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 12 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Сукулини Франко 7 0
6. Калигара Фабрицио 5 0
7. Кремонези Микеле 4 0
8. Модоло Марко 4 0
9. Капелло Алессандро 4 0
10. Монтальто Адриано 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Лонго Самуэле 2 0
16. Фиренце Марко 2 0
17. Казале Николо 2 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 21.57% (11)
 Венеция 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто
Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция
Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Венеция 0:2 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Венеция Серия B Венеция 2:3 Беневенто Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Лолло Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Лонго Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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