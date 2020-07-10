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Пескара
2:2
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
12' Гол
Галано Кристиан
2:0
23' Гол
Маньеро Риккардо
33' Желтая карточка
Маццокки Паскуале
2:1
42' Гол
Йемелло Пьетро
2:2
45' Гол
Буонаюто Кристиан
45' Желтая карточка
Галано Кристиан
53' Желтая карточка
Райкович Слободан
70' Желтая карточка
Бетелла Давиде
72' Желтая карточка
Карраро Марко
81' Желтая карточка
Буонаюто Кристиан
90'+4
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
16
Друди
Мирко
14
Бальцано
Антонио
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Пальмьеро
Лука
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
1
Викарио
Гульельмо
2
Рози
Алеандро
35
Райкович
Слободан
25
Фаласко
Никола
7
Маццокки
Паскуале
10
Драгомир
Влад
4
Карраро
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
9
Йемелло
Пьетро
36
Мелькьорри
Федерико
Пескара
4-3-3
Перуджа
3-5-2

Ход матча

12'
Галано Кристиан
(Пуччарелли Мануэль)
1:0
23'
Маньеро Риккардо
(Бальцано Антонио)
2:0
27'
 
Буонаюто Кристиан
Драгомир Влад
33'
 
Маццокки Паскуале
42'
2:1
Йемелло Пьетро
45'
2:2
Буонаюто Кристиан
(Маццокки Паскуале)
45'
Галано Кристиан
 
53'
 
Райкович Слободан
57'
Бошич Милош
Пуччарелли Мануэль
 
58'
Крекко Лука
Пальмьеро Лука
 
63'
Боррелли Дженнаро
Маньеро Риккардо
 
67'
 
Куан Кристиан
Маццокки Паскуале
70'
Бетелла Давиде
 
72'
 
Карраро Марко
81'
 
Буонаюто Кристиан
83'
Бруно Алессандро
Бальцано Антонио
 
83'
Дель Гроссо Кристиано
Мемушай Ледиан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 4 0.11
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
9. Крекко Лука 1 0.03
10. Бетелла Давиде 1 0.03
11. Бошич Милош 1 0.03
12. Кампаньяро Уго 1 0.03
13. Чофани Маттео 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Бальцано Антонио 0 0
21. Друди Мирко 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 18 (9) 0.49
2. Мелькьорри Федерико 3 0.08
3. Буонаюто Кристиан 3 0.08
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
6. Фальцерано Марчелло 1 0.03
7. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
8. Маццокки Паскуале 1 0.03
9. Фаласко Никола 1 0.03
10. Куан Кристиан 1 0.03
11. Фальчинелли Диего 1 (1) 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Бетелла Давиде 4 1
5. Мемушай Ледиан 5 0
6. Сконьямильо Дженнаро 5 0
7. Кастанос Григорис 5 0
8. Машанджело Эдоардо 5 0
9. Бузеллато Массимилиано 4 0
10. Галано Кристиан 4 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Бальцано Антонио 3 0
14. Маньеро Риккардо 2 0
15. Дель Гроссо Кристиано 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 8 1
2. Карраро Марко 6 1
3. Йемелло Пьетро 5 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 1
6. Сгарби Филиппо 5 0
7. Драгомир Влад 3 1
8. Мелькьорри Федерико 4 0
9. Викарио Гульельмо 4 0
10. Дьомбер Норберт 2 1
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Греко Леандро 3 0
14. Фальчинелли Диего 3 0
15. Буонаюто Кристиан 3 0
16. Нзита Мардоки 3 0
17. Фальцерано Марчелло 1 1
18. Анджелла Габриэле 2 0
19. Маццокки Паскуале 2 0
20. Конате Амара 2 0
21. Капоне Кристиан 1 0
22. Бьянкимано Андреа 1 0
23. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 14.63% (6) 14.63% (6) 9.76% (4) 21.95% (9) 19.51% (8) 19.51% (8)
 Перуджа 10.34% (3) 20.69% (6) 20.69% (6) 6.9% (2) 34.48% (10) 6.9% (2)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия
Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа
Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Перуджа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Перуджа 3:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Пескара Серия B Пескара 0:2 Перуджа Серия B
Перуджа 4:2 Пескара Серия B Перуджа 0:4 Пескара Серия B Пескара 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 2:2 Пескара Серия B Перуджа 0:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Пескара Серия C1 B Пескара 1:2 Перуджа Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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