Пескара
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Перуджа
1:0
12' ГолГалано Кристиан
2:0
23' ГолМаньеро Риккардо
33' Желтая карточкаМаццокки Паскуале
2:1
42' ГолЙемелло Пьетро
2:2
45' ГолБуонаюто Кристиан
45' Желтая карточкаГалано Кристиан
53' Желтая карточкаРайкович Слободан
70' Желтая карточкаБетелла Давиде
72' Желтая карточкаКарраро Марко
81' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
16
Друди
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диамбо АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
-
-
Главный тренер: Nicola Legrottaglie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
12'
23'
42'
2:1
45'
45'
70'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.11
|5.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.08
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|10.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|11.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|12.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|13.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|21.
|Друди Мирко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|18 (9)
|0.49
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.08
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|6.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|7.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|8.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|9.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|10.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Фальчинелли Диего
|1 (1)
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|5.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|6.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|7.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|8.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|9.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|10.
|Галано Кристиан
|4
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|14.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|15.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|16.
|Крекко Лука
|2
|0
|17.
|Бошич Милош
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Клеменца Лука
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|8
|1
|2.
|Карраро Марко
|6
|1
|3.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|6.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|7.
|Драгомир Влад
|3
|1
|8.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|9.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|10.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Греко Леандро
|3
|0
|14.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|15.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|16.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|17.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|18.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|19.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|20.
|Конате Амара
|2
|0
|21.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|22.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|23.
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|Перуджа
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|34.48% (10)
|6.9% (2)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия
Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе
Перуджа Последние 20 матчей: +6 =3 -11Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне Асколи 0:1 Перуджа
Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Перуджа: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21