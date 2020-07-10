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Читтаделла
1:3
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
11' Гол
Мессьяс Жуниор
13' Желтая карточка
Марроне Лука
18' Желтая карточка
Барберис Андреа
27' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
0:2
37' Гол
Сими Нванкво
45' Желтая карточка
Адорни Давиде
0:3
49' Гол
Мессьяс Жуниор
53' Желтая карточка
Дьяв Давиде
1:3
65' Гол
Панико Джузеппе
86' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90'+6
1
Палеари
Альберто
25
Вентола
Кристиан
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Дьяв
Давиде
30
Станко
Франческо
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
16
Джербо
Альберто
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
Читтаделла
4-3-1-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

11'
0:1
Мессьяс Жуниор
13'
 
Марроне Лука
18'
 
Барберис Андреа
27'
Бенедетти Амедео
 
37'
0:2
Сими Нванкво
(Големич Владимир)
45'
Адорни Давиде
 
49'
0:3
Мессьяс Жуниор
53'
Дьяв Давиде
 
56'
Луппи Давиде
Дьяв Давиде
 
56'
Де Марки Микаэль
Станко Франческо
 
61'
Гарджуло Марио
Йори Мануэль
 
61'
Панико Джузеппе
Д'Урсо Кристиан
 
65'
Панико Джузеппе
1:3
68'
 
Курадо Маркос
Марроне Лука
68'
 
Мустаккьо Маттиа
Джербо Альберто
72'
 
Арментерос Самуэль
Мессьяс Жуниор
81'
Вита Алессио
Проя Федерико
 
86'
Бранка Симоне
 
90'
 
Гомельт Томислав
Бенали Ахмед
90'
 
Маццотта Антонио
Сими Нванкво
90'
 
Мустаккьо Маттиа

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Луппи Давиде 3 0.08
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.08
7. Бенедетти Амедео 1 0.03
8. Панико Джузеппе 1 0.03
9. Станко Франческо 1 0.03
10. Адорни Давиде 1 0.03
11. Паван Никола 1 0.03
12. Целар Жан 1 0.03
13. Розафио Марко 0 0
14. Бранка Симоне 0 0
15. Вриони Джакомо 0 0
16. Буссалья Андреа 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 17 (3) 0.46
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Крочата Джованни 5 0.14
4. Мессьяс Жуниор 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Маццотта Антонио 2 0.05
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 12 0
2. Дьяв Давиде 11 0
3. Адорни Давиде 9 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 6 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Пертиконе Романо 6 0
8. Гирингелли Лука 6 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Д'Урсо Кристиан 3 0
14. Палеари Альберто 3 0
15. Мора Кристиан 3 0
16. Луппи Давиде 2 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Буссалья Андреа 2 0
20. Фраре Доменико 2 0
21. Станко Франческо 1 0
22. Риццо Альберто 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Джильотти Гийом 3 1
10. Големич Владимир 3 1
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 4 0
13. Джербо Альберто 3 0
14. Видо Лука 2 0
15. Курадо Маркос 2 0
16. Сполли Николас 1 0
17. Маццотта Антонио 1 0
18. Арментерос Самуэль 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 14.63% (6) 9.76% (4) 17.07% (7) 19.51% (8) 19.51% (8) 19.51% (8)
 Кротоне 16.67% (8) 25% (12) 18.75% (9) 20.83% (10) 6.25% (3) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла
Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево
Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Кротоне: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Кротоне 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Читтаделла 0:0 Кротоне Серия B
Кротоне 2:2 Читтаделла Серия B Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Бенедетти Амедео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Барберис Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Читтаделла 1:3 Кротоне онлайн

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