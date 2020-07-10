Читтаделла
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кротоне
0:1
11' ГолМессьяс Жуниор
13' Желтая карточкаМарроне Лука
18' Желтая карточкаБарберис Андреа
27' Желтая карточкаБенедетти Амедео
0:2
37' ГолСими Нванкво
45' Желтая карточкаАдорни Давиде
0:3
49' ГолМессьяс Жуниор
53' Желтая карточкаДьяв Давиде
1:3
65' ГолПанико Джузеппе
86' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
Ход матча
11'
0:1
13'
18'
27'
37'
0:2
45'
49'
0:3
53'
65'
1:3
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.14
|4.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.08
|7.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|8.
|Панико Джузеппе
|1
|0.03
|9.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|10.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|11.
|Паван Никола
|1
|0.03
|12.
|Целар Жан
|1
|0.03
|13.
|Розафио Марко
|0
|0
|14.
|Бранка Симоне
|0
|0
|15.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|16.
|Буссалья Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|17 (3)
|0.46
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|4.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.14
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|10.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|12.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|13.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|14.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джербо Альберто
|0
|0
|16.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|17.
|Налини Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|12
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|11
|0
|3.
|Адорни Давиде
|9
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|6
|1
|6.
|Проя Федерико
|5
|1
|7.
|Пертиконе Романо
|6
|0
|8.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|13.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|14.
|Палеари Альберто
|3
|0
|15.
|Мора Кристиан
|3
|0
|16.
|Луппи Давиде
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|20.
|Фраре Доменико
|2
|0
|21.
|Станко Франческо
|1
|0
|22.
|Риццо Альберто
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Барберис Андреа
|7
|0
|4.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|9.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|10.
|Големич Владимир
|3
|1
|11.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|12.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|13.
|Джербо Альберто
|3
|0
|14.
|Видо Лука
|2
|0
|15.
|Курадо Маркос
|2
|0
|16.
|Сполли Николас
|1
|0
|17.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|18.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|19.
|Янкович Марко
|1
|0
|20.
|Руджьеро Цак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|Кротоне
|16.67% (8)
|25% (12)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|6.25% (3)
|12.5% (6)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла Ливорно 0:2 Читтаделла
Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево
Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Кротоне: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Кротоне 2:2 Читтаделла Серия B Кротоне 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Читтаделла 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Кротоне 3:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Кротоне Серия B Читтаделла 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21