Первый тайм

40' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Болонья

33' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Болонья

31' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

31' Парма имеет хороший шанс забить.

30' Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Игрок команды Болонья выносит мяч на угловой

30' Парма имеет хороший шанс забить.

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Эрнани Азеведо из команды Парма направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Гальоло Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

25' Парма имеет хороший шанс забить.

25' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Удар от ворот произведет Парма

21' Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Игрок Болонья толкает соперника. Это был обижен Скоццарелла Маттео , и он зарабатывает штрафной своей команде.

18' Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Сориано Роберто из команды Болонья переиграл вратаря дальним ударом!

16' Болонья имеет хороший шанс забить.

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

10' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Болонья

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Болонья

8' Куцка Юрай из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Парма имеет хороший шанс забить.

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Парма начинает с центра поля