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  3. Италия
Парма
2:2
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
0:1
3' Гол
Данило Ларанжера
0:2
16' Гол
Сориано Роберто
30' Желтая карточка
Алвеш Бруну
75' Желтая карточка
Барроу Муса
1:2
90' Гол
Куртич Ясмин
2:2
90' Гол
Инглезе Роберто
90'+6
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
36
Дармиан
Маттео
16
Лорини
Венсан
10
Эрнани
Азеведо
21
Скоццарелла
Маттео
19
Куртич
Ясмин
93
Спрокати
Маттиа
33
Куцка
Юрай
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
35
Дейкс
Митчелл
8
Домингес
Николас
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Парма
4-4-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Данило Ларанжера
(Орсолини Риккардо)
16'
0:2
Сориано Роберто
(Томиясу Такэхиро)
30'
Алвеш Бруну
 
44'
 
М'Байе Ибрахим
Бани Маттиа
46'
Карамо Янн
Алвеш Бруну
 
46'
Кулушевски Деян
Скоццарелла Маттео
 
59'
Грасси Альберто
Куцка Юрай
 
60'
Инглезе Роберто
Спрокати Маттиа
 
75'
 
Барроу Муса
76'
 
Паласио Родриго
Сансоне Никола
77'
 
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
77'
 
Сванберг Маттиас
Домингес Николас
83'
Пеццелла Джузеппе
Лорини Венсан
 
90'
 
Лучи Дьон Руффо
Медель Гари
90'
Куртич Ясмин
1:2
90'
Инглезе Роберто
(Гальоло Риккардо)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корнелиус Андреас 11 0.3
2. Кулушевски Деян 7 0.19
3. Жервиньо Куасси 6 0.16
4. Куцка Юрай 6 (2) 0.16
5. Гальоло Риккардо 3 0.08
6. Инглезе Роберто 3 0.08
7. Иакопони Симоне 2 0.05
8. Куртич Ясмин 1 0.03
9. Карамо Янн 1 0.03
10. Барилла Антонино 1 0.03
11. Спрокати Маттиа 1 0.03
12. Грасси Альберто 1 0.03
13. Скоццарелла Маттео 0 0
14. Эрнани Азеведо 0 0
15. Лорини Венсан 0 0
16. Дармиан Маттео 0 0
17. Бругман Гастон 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орсолини Риккардо 8 0.22
2. Паласио Родриго 6 0.16
3. Сансоне Никола 4 (3) 0.11
4. Сориано Роберто 4 0.11
5. Бани Маттиа 4 0.11
6. Поли Андреа 2 0.05
7. Данило Ларанжера 2 0.05
8. Джемаили Блерим 1 0.03
9. Ольсен Андреас 1 0.03
10. Крейчи Ладислав 1 0.03
11. Ювара Муса 1 0.03
12. Сантандер Федерико 1 (1) 0.03
13. М'Байе Ибрахим 0 0
14. Томиясу Такэхиро 0 0
15. Сванберг Маттиас 0 0
16. Денсвил Стефано 0 0
17. Домингес Николас 0 0
18. Пас Нехуэн 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 10 0
2. Гальоло Риккардо 7 0
3. Барилла Антонино 6 0
4. Иакопони Симоне 6 0
5. Куцка Юрай 4 1
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Бругман Гастон 4 0
8. Лорини Венсан 4 0
9. Жервиньо Куасси 3 0
10. Алвеш Бруну 3 0
11. Грасси Альберто 3 0
12. Кулушевски Деян 3 0
13. Скоццарелла Маттео 2 0
14. Дермаку Кастриот 2 0
15. Пеццелла Джузеппе 2 0
16. Сепе Луиджи 1 0
17. Инглезе Роберто 1 0
18. Корнелиус Андреас 1 0
19. Капрари Джанлука 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Бани Маттиа 12 1
2. Медель Гари 9 1
3. Данило Ларанжера 9 1
4. Денсвил Стефано 6 1
5. Схаутен Йерди 6 1
6. Сориано Роберто 3 2
7. Томиясу Такэхиро 6 0
8. Поли Андреа 5 0
9. Сантандер Федерико 5 0
10. Сансоне Никола 5 0
11. М'Байе Ибрахим 5 0
12. Паласио Родриго 4 0
13. Дейкс Митчелл 4 0
14. Орсолини Риккардо 3 0
15. Джемаили Блерим 2 0
16. Дестро Маттиа 2 0
17. Ольсен Андреас 2 0
18. Скорупски Лукаш 2 0
19. Сванберг Маттиас 2 0
20. Крейчи Ладислав 1 0
21. Домингес Николас 1 0
22. Барроу Муса 1 0
23. Пас Нехуэн 1 0
24. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 13.51% (5) 18.92% (7) 27.03% (10) 18.92% (7) 13.51% (5) 8.11% (3)
 Болонья 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 24.32% (9) 16.22% (6) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан
Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма Парма 2:0 Удинезе Ювентус 2:1 Парма Парма 0:2 Рома Парма 2:0 Лечче Аталанта 5:0 Парма Парма 1:1 Брешия Наполи 1:2 Парма Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья
Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма

Последние игры между собой

Парма: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья 2:2 Парма Серия A Болонья 4:1 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Парма Серия A
Парма 1:1 Болонья Серия A Парма 0:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Парма Серия A Парма 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Болонья 0:0 Парма Серия A Парма 0:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Парма Серия A Парма 2:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Парма 42.6% (66)
X 44.5% (69)
Болонья 12.9% (20)
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3.36 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парма 2:2 Болонья

Исход игры
Парма
42.6% (66)
Ничья
44.5% (69)
Болонья
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
74.31% (107)
Нет
25.69% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
2:1 Парма
16.8% (26)
1:0 Парма
16.1% (25)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:2 Болонья
6.5% (10)
2:0 Парма
3.9% (6)
0:1 Болонья
3.2% (5)
2:3 Болонья
1.3% (2)
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