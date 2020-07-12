Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Сансоне Никола пробил со штрафного прямо в стенку

48' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Болонья

33' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Болонья

31' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

31' Парма имеет хороший шанс забить.

30' Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Дейкс Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Парма имеет хороший шанс забить.

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Эрнани Азеведо из команды Парма направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Удар от ворот произведет Болонья

25' Гальоло Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

25' Парма имеет хороший шанс забить.

25' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Удар от ворот произведет Парма

21' Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Сориано Роберто из команды Болонья переиграл вратаря дальним ударом!

16' Болонья имеет хороший шанс забить.

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Болонья

10' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

10' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Болонья

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Болонья

8' Куцка Юрай из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Парма имеет хороший шанс забить.

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Парма начинает с центра поля