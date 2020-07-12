Парма
2:2
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Болонья
0:1
3' ГолДанило Ларанжера
0:2
16' ГолСориано Роберто
30' Желтая карточкаАлвеш Бруну
75' Желтая карточкаБарроу Муса
1:2
90' ГолКуртич Ясмин
2:2
90' ГолИнглезе Роберто
22
Алвеш
Бруну
19
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
13
Бани
Маттиа
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
16'
30'
75'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корнелиус Андреас
|11
|0.3
|2.
|Кулушевски Деян
|7
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|6
|0.16
|4.
|Куцка Юрай
|6 (2)
|0.16
|5.
|Гальоло Риккардо
|3
|0.08
|6.
|Инглезе Роберто
|3
|0.08
|7.
|Иакопони Симоне
|2
|0.05
|8.
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|9.
|Карамо Янн
|1
|0.03
|10.
|Барилла Антонино
|1
|0.03
|11.
|Спрокати Маттиа
|1
|0.03
|12.
|Грасси Альберто
|1
|0.03
|13.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|14.
|Эрнани Азеведо
|0
|0
|15.
|Лорини Венсан
|0
|0
|16.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|17.
|Бругман Гастон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орсолини Риккардо
|8
|0.22
|2.
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|3.
|Сансоне Никола
|4 (3)
|0.11
|4.
|Сориано Роберто
|4
|0.11
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0.11
|6.
|Поли Андреа
|2
|0.05
|7.
|Данило Ларанжера
|2
|0.05
|8.
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.03
|10.
|Крейчи Ладислав
|1
|0.03
|11.
|Ювара Муса
|1
|0.03
|12.
|Сантандер Федерико
|1 (1)
|0.03
|13.
|М'Байе Ибрахим
|0
|0
|14.
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|15.
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|16.
|Денсвил Стефано
|0
|0
|17.
|Домингес Николас
|0
|0
|18.
|Пас Нехуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|10
|0
|2.
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|3.
|Барилла Антонино
|6
|0
|4.
|Иакопони Симоне
|6
|0
|5.
|Куцка Юрай
|4
|1
|6.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|7.
|Бругман Гастон
|4
|0
|8.
|Лорини Венсан
|4
|0
|9.
|Жервиньо Куасси
|3
|0
|10.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|11.
|Грасси Альберто
|3
|0
|12.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|13.
|Скоццарелла Маттео
|2
|0
|14.
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|15.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|16.
|Сепе Луиджи
|1
|0
|17.
|Инглезе Роберто
|1
|0
|18.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|19.
|Капрари Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бани Маттиа
|12
|1
|2.
|Медель Гари
|9
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|9
|1
|4.
|Денсвил Стефано
|6
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|6.
|Сориано Роберто
|3
|2
|7.
|Томиясу Такэхиро
|6
|0
|8.
|Поли Андреа
|5
|0
|9.
|Сантандер Федерико
|5
|0
|10.
|Сансоне Никола
|5
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|5
|0
|12.
|Паласио Родриго
|4
|0
|13.
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|14.
|Орсолини Риккардо
|3
|0
|15.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|16.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|17.
|Ольсен Андреас
|2
|0
|18.
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|19.
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|20.
|Крейчи Ладислав
|1
|0
|21.
|Домингес Николас
|1
|0
|22.
|Барроу Муса
|1
|0
|23.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|24.
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|27.03% (10)
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|Болонья
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья
Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья Болонья 1:1 Верона Торино 1:0 Болонья Болонья 1:1 Фиорентина Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма
Последние игры между собой
Парма: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Парма 2:2 Болонья
Исход игры
Парма
42.6% (66)
Ничья
44.5% (69)
Болонья
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
74.31% (107)
Нет
25.69% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (55)
2:1 Парма
16.8% (26)
1:0 Парма
16.1% (25)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:2 Болонья
6.5% (10)
2:0 Парма
3.9% (6)
0:1 Болонья
3.2% (5)
2:3 Болонья
1.3% (2)
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