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  3. Италия
Кальяри
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Лечче
0' 43'
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
21
Ионице
Артур
4
Наингголан
Раджа
6
Рог
Марко
3
Матьелло
Федерико
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
18
Сапонара
Риккардо
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
10
Фалько
Филиппо
8
Манкозу
Марко
30
Бабакар
Хоума
Кальяри
3-5-2
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

30'
Рагатцу Даниэле
Наингголан Раджа
 
32'
 
Фариас Диего
Фалько Филиппо
40'
 
Рисполи Андреа
Кальдерони Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 11 (8) 0.3
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Фариас Диего 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Майер Жан 1 0.03
11. Дейола Алессандро 1 0.03
12. Донати Джулио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Карбони Андреа 3 1
10. Ионице Артур 4 0
11. Ликояннис Хараламбос 4 0
12. Симеоне Джованни 4 0
13. Клаван Рагнар 3 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Рагатцу Даниэле 1 0
20. Черри Альберто 1 0
21. Фараго Паоло 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Валюкевич Себастьян 1 0
24. Олива Кристиан 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 9 0
2. Лучиони Фабио 7 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Манкозу Марко 3 0
13. Бабакар Хоума 3 0
14. Дель Орко Кристиан 1 1
15. Донати Джулио 2 0
16. Габриэл Васконселлос 2 0
17. Дейола Алессандро 2 0
18. Меккарьелло Бьяджо 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)
 Лечче 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче
Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лечче 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Лечче Серия A Лечче 0:2 Кальяри Серия A Лечче 3:3 Кальяри Серия A
Кальяри 3:2 Лечче Серия A Кальяри 2:0 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона 1:0 Заявка 32 12 10 10 40 - 38 46
10. Болонья 2:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 49 44
11. Кальяри 0:0 Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма 0:2 Заявка 32 11 6 15 42 - 44 39
13. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 9 14 30 - 43 36
14. Фиорентина 0:1 Заявка 32 8 11 13 37 - 44 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория 0:0 Заявка 32 9 6 17 36 - 53 33
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 0:0 Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Кальяри 84.8% (134)
X 8.2% (13)
Лечче 7% (11)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Лечче

Исход игры
Кальяри
84.8% (134)
Ничья
8.2% (13)
Лечче
7% (11)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.1% (65)
1:0 Кальяри
16.5% (26)
2:0 Кальяри
9.5% (15)
3:1 Кальяри
8.2% (13)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Лечче
3.8% (6)
3:2 Кальяри
1.3% (2)
0:1 Лечче
1.3% (2)
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