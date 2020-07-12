  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
75' Желтая карточка
Дейола Алессандро
90' Желтая карточка
Бирса Вальтер
90'+5
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
21
Ионице
Артур
4
Наингголан
Раджа
6
Рог
Марко
3
Матьелло
Федерико
99
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
6
Пас
Нехуэн
27
Кальдерони
Марко
18
Сапонара
Риккардо
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
10
Фалько
Филиппо
8
Манкозу
Марко
30
Бабакар
Хоума
Кальяри
3-5-2
Лечче
4-3-2-1

Ход матча

30'
Рагатцу Даниэле
Наингголан Раджа
 
32'
 
Фариас Диего
Фалько Филиппо
40'
 
Рисполи Андреа
Кальдерони Марко
68'
Бирса Вальтер
Ионице Артур
 
68'
Фараго Паоло
Матьелло Федерико
 
74'
 
Дейола Алессандро
Петриччоне Якопо
74'
 
Майер Жан
Бабакар Хоума
75'
 
Дейола Алессандро
84'
Перейро Гастон
Педро Жоао
 
90'
Бирса Вальтер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 17 (4) 0.46
2. Симеоне Джованни 10 0.27
3. Наингголан Раджа 6 0.16
4. Нандес Найтан 2 0.05
5. Чеппители Лука 2 0.05
6. Кастро Лукас 2 0.05
7. Фараго Паоло 1 0.03
8. Олива Кристиан 1 0.03
9. Рагатцу Даниэле 1 0.03
10. Черри Альберто 1 0.03
11. Перейро Гастон 1 0.03
12. Пизакане Фабио 1 0.03
13. Рог Марко 1 0.03
14. Пеллегрини Лука 0 0
15. Чигарини Лука 0 0
16. Ионице Артур 0 0
17. Ликояннис Хараламбос 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 11 (8) 0.3
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Фариас Диего 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Майер Жан 1 0.03
11. Дейола Алессандро 1 0.03
12. Донати Джулио 1 0.03
13. Табанелли Андреа 1 0.03
14. Барак Антонин 1 0.03
15. Петриччоне Якопо 0 0
16. Шахов Евгений 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Нандес Найтан 13 0
2. Пеллегрини Лука 10 0
3. Чигарини Лука 7 1
4. Пизакане Фабио 7 1
5. Рог Марко 7 0
6. Наингголан Раджа 5 0
7. Педро Жоао 5 0
8. Чеппители Лука 5 0
9. Карбони Андреа 3 1
10. Ионице Артур 4 0
11. Ликояннис Хараламбос 4 0
12. Симеоне Джованни 4 0
13. Клаван Рагнар 3 0
14. Матьелло Федерико 3 0
15. Каччаторе Фабрицио 1 1
16. Кастро Лукас 2 0
17. Перейро Гастон 2 0
18. Ольсен Робин 0 1
19. Бирса Вальтер 1 0
20. Рагатцу Даниэле 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фараго Паоло 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Валюкевич Себастьян 1 0
25. Олива Кристиан 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 9 0
2. Лучиони Фабио 7 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Табанелли Андреа 4 0
11. Шахов Евгений 3 0
12. Манкозу Марко 3 0
13. Бабакар Хоума 3 0
14. Дейола Алессандро 3 0
15. Дель Орко Кристиан 1 1
16. Донати Джулио 2 0
17. Габриэл Васконселлос 2 0
18. Меккарьелло Бьяджо 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Ла Мантия Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 6.98% (3) 23.26% (10) 9.3% (4) 20.93% (9) 20.93% (9) 18.6% (8)
 Лечче 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 18.92% (7) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче
Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче Про Верчелли 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лечче 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Лечче Серия A Лечче 0:2 Кальяри Серия A Лечче 3:3 Кальяри Серия A
Кальяри 3:2 Лечче Серия A Кальяри 2:0 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Кальяри 84.8% (134)
X 8.2% (13)
Лечче 7% (11)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Лечче

Исход игры
Кальяри
84.8% (134)
Ничья
8.2% (13)
Лечче
7% (11)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.1% (65)
1:0 Кальяри
16.5% (26)
2:0 Кальяри
9.5% (15)
3:1 Кальяри
8.2% (13)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Лечче
3.8% (6)
0:1 Лечче
1.3% (2)
3:0 Кальяри
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Лечче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный