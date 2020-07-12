Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Нехуэн Пас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Кальяри

49' Удар от ворот произведет Лечче

49' Рагатцу Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Плохо сыграл Барак Антонин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Как он промахнулся? Сапонара Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

42' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Кальдерони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Жуан Педро из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Удар от ворот произведет Лечче

35' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Лечче

34' Петриччоне Якопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

31' Нехуэн Пас наказан за толчок Симеоне Джованни

31' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Лечче

24' Удар от ворот произведет Лечче

24' Головой пробил Симеоне Джованни , но голкипер отбил его в поле!

23' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Бабакар Хоума пробил чуть мимо штанги!

23' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Плохо сыграл Ликояннис Хараламбос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Нехуэн Пас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Лечче

19' Симеоне Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

18' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

15' Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

11' Жуан Педро из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

10' Удар от ворот произведет Лечче

10' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Нехуэн Пас наказан за толчок Жуан Педро

8' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Лечче

7' Нандес Найтан не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Лечче

6' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Наингголан Раджа из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

4' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лечче начинает с центра поля