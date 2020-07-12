Кальяри
0:0
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Лечче
75' Желтая карточкаДейола Алессандро
90' Желтая карточкаБирса Вальтер
21
Ионице
Артур
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|17 (4)
|0.46
|2.
|Симеоне Джованни
|10
|0.27
|3.
|Наингголан Раджа
|6
|0.16
|4.
|Нандес Найтан
|2
|0.05
|5.
|Чеппители Лука
|2
|0.05
|6.
|Кастро Лукас
|2
|0.05
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0.03
|8.
|Олива Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|11.
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0.03
|13.
|Рог Марко
|1
|0.03
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Чигарини Лука
|0
|0
|16.
|Ионице Артур
|0
|0
|17.
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|11 (8)
|0.3
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Майер Жан
|1
|0.03
|11.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|13.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|14.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|15.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|16.
|Шахов Евгений
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нандес Найтан
|13
|0
|2.
|Пеллегрини Лука
|10
|0
|3.
|Чигарини Лука
|7
|1
|4.
|Пизакане Фабио
|7
|1
|5.
|Рог Марко
|7
|0
|6.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|7.
|Педро Жоао
|5
|0
|8.
|Чеппители Лука
|5
|0
|9.
|Карбони Андреа
|3
|1
|10.
|Ионице Артур
|4
|0
|11.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|12.
|Симеоне Джованни
|4
|0
|13.
|Клаван Рагнар
|3
|0
|14.
|Матьелло Федерико
|3
|0
|15.
|Каччаторе Фабрицио
|1
|1
|16.
|Кастро Лукас
|2
|0
|17.
|Перейро Гастон
|2
|0
|18.
|Ольсен Робин
|0
|1
|19.
|Бирса Вальтер
|1
|0
|20.
|Рагатцу Даниэле
|1
|0
|21.
|Черри Альберто
|1
|0
|22.
|Фараго Паоло
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|25.
|Олива Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|9
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|11.
|Шахов Евгений
|3
|0
|12.
|Манкозу Марко
|3
|0
|13.
|Бабакар Хоума
|3
|0
|14.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|15.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|16.
|Донати Джулио
|2
|0
|17.
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|18.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|19.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|20.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|21.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|Лечче
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри Брешия 2:2 Кальяри Интер Милан 4:1 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Ювентус 4:0 Кальяри Удинезе 2:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Лечче
Исход игры
Кальяри
84.8% (134)
Ничья
8.2% (13)
Лечче
7% (11)
Тотал 2.5
Больше
62.24% (89)
Меньше
37.76% (54)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
41.1% (65)
1:0 Кальяри
16.5% (26)
2:0 Кальяри
9.5% (15)
3:1 Кальяри
8.2% (13)
1:1 Ничья
6.3% (10)
1:2 Лечче
3.8% (6)
0:1 Лечче
1.3% (2)
3:0 Кальяри
1.3% (2)
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