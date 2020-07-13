Первый тайм

6' Угловой у ворот "Интера". Санчес выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Мартинес обработал мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

5' Янг неудачно сыграл на правом фланге при подключении к атаке, Эшли подыграл себе рукой, Давиде Масса всё видел и дал свисток в пользу "Торино".

4' Мартинес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Мейте.

3' Мартинес на этот раз попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Н'Кулу Лаутаро потерял мяч.

3' Мартинес на этот раз попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Н'Кулу Лаутаро потерял мяч.

2' Мартинес получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Лаутаро сразу же пробил по воротам, мяч попал в Иццо и улетел в аут.