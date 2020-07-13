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Интер Милан
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Торино
0' 8'
1
Ханданович
Самир
2
Годин
Диего
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
33
Д'Амброзио
Данило
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
20
Валеро
Борха
10
Мартинес
Лаутаро
7
Санчес
Алексис
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
15
Ансальди
Кристиан
Интер Милан
3-4-1-2
Торино
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 20 (5) 0.54
2. Мартинес Лаутаро 12 (2) 0.32
3. Кандрева Антонио 4 0.11
4. Брозович Марсело 3 0.08
5. Де Врей Стефан 3 0.08
6. Сенси Стефано 3 0.08
7. Гальярдини Роберто 3 0.08
8. Санчес Алексис 2 (1) 0.05
9. Янг Эшли 2 0.05
10. Весино Матиас 2 0.05
11. Валеро Борха 2 0.05
12. Д'Амброзио Данило 2 0.05
13. Бастони Алессандро 2 0.05
14. Бираги Кристиано 1 0.03
15. Барелла Николо 1 0.03
16. Эриксен Кристиан 1 0.03
17. Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.03
18. Мозес Виктор 0 0
19. Годин Диего 0 0
20. Асамоа Квадво 0 0
21. Лазаро Валентино 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 13 (7) 0.35
2. Беренгер Алекс 5 0.14
3. Дзадза Симоне 5 0.14
4. Ансальди Кристиан 4 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.05
6. Верди Симоне 1 0.03
7. Ринкон Томас 1 0.03
8. Эдера Симоне 1 0.03
9. Н'Кулу Николя 1 0.03
10. Иццо Армандо 1 0.03
11. Бонифаци Кевин 1 0.03
12. Мейте Суалихо 0 0
13. Базелли Даниэле 0 0
14. Эйна Ола 0 0
15. Лашальт Диего 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Шкриньяр Милан 8 1
2. Мартинес Лаутаро 8 1
3. Бастони Алессандро 7 1
4. Барелла Николо 8 0
5. Брозович Марсело 6 0
6. Кандрева Антонио 5 0
7. Д'Амброзио Данило 5 0
8. Годин Диего 4 0
9. Валеро Борха 4 0
10. Де Врей Стефан 4 0
11. Весино Матиас 4 0
12. Гальярдини Роберто 4 0
13. Санчес Алексис 1 1
14. Лукаку Ромелу 2 0
15. Лазаро Валентино 2 0
16. Сенси Стефано 2 0
17. Эспозито Себастьяно 2 0
18. Берни Томмазо 0 1
19. Паделли Даниэле 0 1
20. Янг Эшли 1 0
21. Мозес Виктор 1 0
22. Асамоа Квадво 1 0
23. Раноккия Андреа 1 0
24. Агум Люсьен 1 0
Торино
# Игрок      
1. Иццо Армандо 6 2
2. Ринкон Томас 8 0
3. Бремер Глейсон 4 2
4. Ансальди Кристиан 7 0
5. Эйна Ола 7 0
6. Лукич Саша 4 1
7. Дзадза Симоне 5 0
8. Н'Кулу Николя 3 1
9. Эдера Симоне 3 1
10. Сиригу Сальваторе 4 0
11. Верди Симоне 3 0
12. Мейте Суалихо 3 0
13. Белотти Андреа 3 0
14. Базелли Даниэле 3 0
15. Лашальт Диего 3 0
16. Беренгер Алекс 3 0
17. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
18. Джиджи Коффи 1 0
19. Лянко Войнович 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 11.29% (7) 20.97% (13) 20.97% (13) 12.9% (8) 20.97% (13) 12.9% (8)
 Торино 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7) 20.59% (7) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан
Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино
Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино Милан 4:2 Торино Торино 0:7 Аталанта Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Торино 0:3 Интер Милан Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 32 15 7 10 52 - 43 52
7. Милан Заявка 32 14 8 10 45 - 41 50
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Угловой у ворот "Интера". Санчес выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Мартинес обработал мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Янг неудачно сыграл на правом фланге при подключении к атаке, Эшли подыграл себе рукой, Давиде Масса всё видел и дал свисток в пользу "Торино". 
  • Фол, нарушение
    4'
    Мартинес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Мейте. 
  • 3'
    Мартинес на этот раз попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Н'Кулу Лаутаро потерял мяч.
  • 3'
    Мартинес на этот раз попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Н'Кулу Лаутаро потерял мяч. 
  • 2'
    Мартинес получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Лаутаро сразу же пробил по воротам, мяч попал в Иццо и улетел в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. "Интер" в этом матче считается фаворитом, но мы знаем, что команда Антонио Конте играет нестабильно, а поэтому "Торино" может в Милане рассчитывать хотя бы на ничью. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Торино

Исход игры
Интер Милан
96.2% (150)
Ничья
2.6% (4)
Торино
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.42% (80)
Меньше
45.58% (67)
Обе команды забьют
Да
52.38% (77)
Нет
47.62% (70)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
37.2% (58)
2:0 Интер Милан
26.3% (41)
1:0 Интер Милан
14.1% (22)
3:1 Интер Милан
8.3% (13)
3:0 Интер Милан
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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