Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Торино
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|20 (5)
|0.54
|2.
|Мартинес Лаутаро
|12 (2)
|0.32
|3.
|Кандрева Антонио
|4
|0.11
|4.
|Брозович Марсело
|3
|0.08
|5.
|Де Врей Стефан
|3
|0.08
|6.
|Сенси Стефано
|3
|0.08
|7.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|8.
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.05
|9.
|Янг Эшли
|2
|0.05
|10.
|Весино Матиас
|2
|0.05
|11.
|Валеро Борха
|2
|0.05
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.05
|13.
|Бастони Алессандро
|2
|0.05
|14.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|15.
|Барелла Николо
|1
|0.03
|16.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|17.
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.03
|18.
|Мозес Виктор
|0
|0
|19.
|Годин Диего
|0
|0
|20.
|Асамоа Квадво
|0
|0
|21.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|13 (7)
|0.35
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.14
|3.
|Дзадза Симоне
|5
|0.14
|4.
|Ансальди Кристиан
|4
|0.11
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.05
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|7.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|8.
|Эдера Симоне
|1
|0.03
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|10.
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|12.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|13.
|Базелли Даниэле
|0
|0
|14.
|Эйна Ола
|0
|0
|15.
|Лашальт Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шкриньяр Милан
|8
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|8
|1
|3.
|Бастони Алессандро
|7
|1
|4.
|Барелла Николо
|8
|0
|5.
|Брозович Марсело
|6
|0
|6.
|Кандрева Антонио
|5
|0
|7.
|Д'Амброзио Данило
|5
|0
|8.
|Годин Диего
|4
|0
|9.
|Валеро Борха
|4
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|4
|0
|11.
|Весино Матиас
|4
|0
|12.
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|13.
|Санчес Алексис
|1
|1
|14.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|15.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|16.
|Сенси Стефано
|2
|0
|17.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|18.
|Берни Томмазо
|0
|1
|19.
|Паделли Даниэле
|0
|1
|20.
|Янг Эшли
|1
|0
|21.
|Мозес Виктор
|1
|0
|22.
|Асамоа Квадво
|1
|0
|23.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|24.
|Агум Люсьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иццо Армандо
|6
|2
|2.
|Ринкон Томас
|8
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|2
|4.
|Ансальди Кристиан
|7
|0
|5.
|Эйна Ола
|7
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|1
|7.
|Дзадза Симоне
|5
|0
|8.
|Н'Кулу Николя
|3
|1
|9.
|Эдера Симоне
|3
|1
|10.
|Сиригу Сальваторе
|4
|0
|11.
|Верди Симоне
|3
|0
|12.
|Мейте Суалихо
|3
|0
|13.
|Белотти Андреа
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|3
|0
|15.
|Лашальт Диего
|3
|0
|16.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|17.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Лянко Войнович
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|11.29% (7)
|20.97% (13)
|20.97% (13)
|12.9% (8)
|20.97% (13)
|12.9% (8)
|Торино
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан
Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Интер Милан 2:1 Лудогорец Лудогорец 0:2 Интер Милан Лацио 2:1 Интер Милан Интер Милан 0:1 Наполи Интер Милан 4:2 Милан Удинезе 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Фиорентина Интер Милан 1:1 Кальяри Лечче 1:1 Интер Милан Интер Милан 4:1 Кальяри Интер Милан 1:1 Аталанта Наполи 1:3 Интер Милан
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 38
|43
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч Интер Милан - Торино
Исход игры
Интер Милан
95.4% (62)
Ничья
3.1% (2)
Торино
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (32)
Меньше
48.39% (30)
Обе команды забьют
Да
51.61% (32)
Нет
48.39% (30)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
35.4% (23)
2:0 Интер Милан
24.6% (16)
1:0 Интер Милан
18.5% (12)
3:1 Интер Милан
6.2% (4)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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