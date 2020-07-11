  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:3
Второй тайм: 76'

Стадион:
Рома
0'
9' Желтая карточка
Тонали Сандро
0:1
49' Гол
Фасио Федерико
61' Желтая карточка
Перес Бруно
0:2
62' Гол
Калинич Никола
0:3
74' Гол
Дзаньоло Николо
76'
12
Андреаччи
Лоренцо
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Чансельор
Джон
19
Мангравити
Массимилиано
31
Бьярнасон
Биркир
4
Тонали
Сандро
6
Ндой
Эмануэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
23
Скрабб
Симон
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
41
Ибаньес
Рожер
20
Фасио
Федерико
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
21
Верету
Жордан
11
Коларов
Александар
7
Пеллегрини
Лоренцо
31
Перес
Карлес
19
Калинич
Никола
Брешия
4-3-1-2
Рома
3-4-2-1

Ход матча

9'
Тонали Сандро
 
46'
Змрхаль Яромир
Скрабб Симон
 
46'
Дессена Даниэле
Ндой Эмануэле
 
49'
0:1
Фасио Федерико
58'
Доннарумма Альфредо
Бьярнасон Биркир
 
61'
 
Перес Бруно
62'
0:2
Калинич Никола
(Перес Карлес)
67'
 
Дзаньоло Николо
Пеллегрини Лоренцо
67'
 
Вильяр Гонсало
Перес Карлес
67'
 
Перотти Диего
Верету Жордан
74'
0:3
Дзаньоло Николо
(Перотти Диего)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 5 (1) 0.14
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Калинич Никола 3 0.08
7. Перотти Диего 3 (3) 0.08
8. Юндер Дженгиз 3 0.08
9. Верету Жордан 3 (2) 0.08
10. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Манчини Джанлука 1 0.03
15. Перес Бруно 0 0
16. Перес Карлес 0 0
17. Пасторе Хавьер 0 0
18. Флоренци Алессандро 0 0
19. Спинаццола Леонардо 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Тонали Сандро 8 0
4. Балотелли Марио 6 1
5. Дессена Даниэле 5 1
6. Торрегросса Эрнесто 6 0
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 12 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 5 1
4. Клюйверт Джастин 5 1
5. Коларов Александар 6 0
6. Верету Жордан 6 0
7. Дзаньоло Николо 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перес Бруно 3 0
15. Фасио Федерико 1 1
16. Перотти Диего 1 1
17. Жуан Жезус 2 0
18. Спинаццола Леонардо 2 0
19. Пау Лопес 2 0
20. Юндер Дженгиз 2 0
21. Вильяр Гонсало 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 7.69% (2)
 Рома 9.8% (5) 19.61% (10) 13.73% (7) 25.49% (13) 21.57% (11) 9.8% (5)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома
Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рома 3:0 Брешия Серия A Рома 1:1 Брешия Серия A Брешия 2:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома 3:0 Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия 0:3 Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    80'
    Момент создали хозяева. Опаснейший удар Торрегроссы парировал Миранте.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Брешии": вместо Николаса Шпалека на поле вышел Андреа Гецци.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Ромы": вместо Николы Калинича на поле вышел Эдин Джеко.
  • Угловой
    77'
    Тонали от углового флага навесил очень сильно. Чансельор с противоположного фланга навесил на Зирхаля, который пробил по воротам неточно.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ДЗАНЬОЛО!!! Перотти отличной передачей отправил слева вперёд Дзаньоло. Николо вошёл в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол. Андреаччи не справился с ударом.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • Фол, нарушение
    75'
    Торрегросса на правом фланге проиграл забег Ибаньесу и у штрафной площади "Ромы" толкнул соперника в спину.
  • Опасный момент
    74'
    Калинич с двенадцати метров после навеса справа в падении через себя пробил немного правее ворот.
  • Травма, повреждение
    73'
    Папетти в подкате выбил мяч и схватился за ногу. Медики выясняют тяжесть повреждений.
  • 72'
    Удар Шпалека справа из пределов штрафной площади заблокировал Коларов.
  • 71'
    Тонали справа попытался вывести к воротам Доннарумму, но Альфредо оказался между защитниками "Ромы" и до мяча не добрался.
  • Фол, нарушение
    70'
    Диавара на чужой половине поля толкнул в спину Доннарумму.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ромы": вместо Жордана Верету на поле вышел Диего Перотти.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Ромы": вместо Карлеса Переса на поле вышел Гонсало Вильяр.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Николо Дзаньоло.
  • 66'
    Спбелли справа попытался навесить к воротам, но попал в Коларова. Мяч отскочил к Миранте..
  • Травма, повреждение
    64'
    Калинич получил травму в стыке с Сабелли. Медики на поле.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    КАЛИНИЧ!!! Карлес Перес справа выдал навес к воротам на Калинича. Никола аккуратно остановил мяч ногой и увеличил преимущество "Ромы".
  • 62'
    Передача Шпалека справа в штрафную площадь на Торрегроссу перехвачена Фасио.
  • Желтая карточка
    61'
    Бруно Перес в центре поля "скосил" Дессену и получил жёлтую карточку.
  • 60'
    У Пеллегрини не прошла передача низом в штрафную площадь на ход Калиничу.
  • 59'
    Подача Шпалева слева не дошла до Торрегроссы. Внимательно играют защитники "Ромы" в своей штрафной площади.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Брешии" вместо Биркира Бьярнарсона на поле вышел Альфредо Доннарумма.
  • Фол, нарушение
    57'
    Ибаньес у центрального круга врезался в спину Торрегроссе.
  • Фол, нарушение
    56'
    Змрхаль на чужой половине поля толкнул в спину Бруно Переса.
  • Угловой
    55'
    Тонали от углового флага навесил на Мангравити, который головой пробил чуть выше перекладины.
  • Офсайд
    54'
    Удар Змрхаля слева с острого угла из офсайда Миранте парировал.
  • 53'
    Карлес Перес с двенадцати метров пробил в Папетти.
  • Фол, нарушение
    52'
    Папетти в центральном круге толкнул в спину Калинича.
  • 51'
    "Брешия" сразу активнее заиграли впереди.. Торрегросса после навеса справа пробил головой правее ворот.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ФАСИО!!! Верету от углового флага навесил к воротам. Мяч проскочил к Фасио, который ногой пробил в ближний угол. Андреаччи отбил футбольный снаряд в штангу, от которой он залетел за линию.
  • 48'
    Шпалек справа навесил в штрафную плоощадь, где Ибаньес опередил Торрегроссу и выбил мяч вперёд.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Брешии" произошла двойная замена: вместо Эмануэле Ндоя и Симона Скрабба на поле вышли Яромир Змрхаль и Даниэле Дессена.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Брешии!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Брешия" - "Рома" - 0:0.
  • Офсайд
    45'
    Торрегросса забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Кальварезе во втором тайме.
  • 45'
    Шпалек справа навесил точно в руки Миранте.
  • 44'
    Диавара с лёта с тридцати двух метров низом пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    43'
    При подаче Пеллегрини от углового флага перед воротами нарушил правила Ибаньес.
  • 42'
    Пеллегрини со штрафного не смог послать мяч поверх стенки. Будет угловой удар.
  • Фол, нарушение
    41'
    Ндой перед штрафной площадью сбил Пеллегрини. Семнадцать метров до ворот.
  • Опасный момент
    40'
    Коларов со штрафного пробил в левый угол в обвод стенки. Андреаччи среагировал и мяч отбил в сторону.
  • Фол, нарушение
    39'
    Чансельор перед штрафной площадью ударил по ноге Карлеса Переса. Девятнадцать метров до ворот.
  • 38'
    Тонали не рассчитал силу паса вперёд на Шпалека. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 36'
    Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Травма, повреждение
    35'
    Ибаньес получил травму. Подвернул ногу защитник "Ромы", выбивая мяч из штрафной площади.
  • 34'
    "Брешия" провела позиционную атаку. Навес Мангравити слева на дальнюю штангу получился слишком высоким.
  • Опасный момент
    32'
    Фасио со своей половины поля выдал отличный пас на ход Карлесу Переса. Нападающий "Ромы" вошёл в штрафную площадь, сместился чуть влево и пробил рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    31'
    Бруно Перес справа навесил на Калинича, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    30'
    Манчини на чужой половине поля толкнул в спину Бьярнарсона.
  • Фол, нарушение
    28'
    Верету в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Сабелли.
  • 27'
    Шпалек слева к воротам отправил Торрегроссу, но Ибаньес выбил мяч у Эрнесто.
  • 25'
    Бьярнарссон с дальней дистанции пробил по воротам. Миранте прилёг на траву и забрал мяч в руки.
  • 24'
    Коларов слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к мяча не успел.
  • Угловой
    23'
    Верету исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит хозяевами от ворот.
  • Опасный момент
    22'
    Бруно Перес справа прострелил к воротам. Чансельор срезал мяч в собственные ворота, но Андреаччи сумел отразить удар партнёра.
  • 21'
    Пеллегрини справа ушёл от трёх соперников и навесил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.
  • Фол, нарушение
    20'
    Манчини на чужой половине поля сбил Шпалека.
  • 18'
    Коларов справа прострелил в штрафную площадь. Верету на противоположном фланге дождался мяча, но его удар по воротам заблокирован.
  • Угловой
    17'
    Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, который головой пробил выше ворот.
  • 16'
    Удар Бруно Переса справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали. Удар Калинича с разворота с девяти метров также заблокирован.
  • 15'
    Постепенно инициатива стала переходить к "Роме". Хозяева стали реже выбираться на чужую половину поля, а воротам и вовсе перестали угрожать.
  • Угловой
    14'
    Верету очень сильно исполнил подкачу от углового флага. Хозяева выбили мяч вперёд.
  • Угловой
    13'
    Гости исполнили угловой удар. Бьярнарсон разряжает ситуацию у ворот, выбивая мяч головой за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Чансельор у центрального круга ударил сзади по ногам Карлеса Переса.
  • Офсайд
    11'
    Манчини забрался в офсайд.
  • Желтая карточка
    10'
    Тонали в центре поля схватил за футболку Калинича и получил жёлтую карточку за срыва перспективной атаки.
  • Опасный момент
    9'
    Калинич после навеса Карлеса Переса справа головой пробил немного выше ворот.
  • 8'
    В равной борьбе проходят первые минуты встречи. Обе команды стараются остро атаковать и голкиперы постоянно в напряжении.
  • Угловой
    7'
    Первый угловой удар в матче заработали гости. Верету навесил к дальней штанге, где все игроки промазали по мячу.
  • Опасный момент
    6'
    Андреаччи после дальнего удара отбил мяч на Пеллегрини, который не смог на добивании переиграть голкипера "Брешии".
  • Фол, нарушение
    5'
    Тонали ударом с линии штрафной площади отправил мяч в сетку ворот, но мяч оказался в воротах после свистка арбитра. Торрегросса перед этим нарушил правила.
  • 4'
    Торрегросса справа убежал в отрыв и с линии штрафной площади низом пробил правее ворот.
  • 3'
    Скрабб в центральном круге прихватил руками Калинича.
  • 2'
    "Брешия" играет в синих футболках и белых трусах, "Рома" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Марио Ригамонти"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Брешия 0:3 Рома

Исход игры
Брешия
0% (0)
Ничья
6.5% (10)
Рома
93.5% (144)
Тотал 2.5
Больше
65.73% (94)
Меньше
34.27% (49)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Рома
50% (77)
0:2 Рома
15.6% (24)
0:1 Рома
12.3% (19)
1:3 Рома
8.4% (13)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Брешия 0:3 Рома онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 