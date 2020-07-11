ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ДЗАНЬОЛО!!! Перотти отличной передачей отправил слева вперёд Дзаньоло. Николо вошёл в штрафную площадь и сильно пробил в ближний угол. Андреаччи не справился с ударом.

Тонали от углового флага навесил очень сильно. Чансельор с противоположного фланга навесил на Зирхаля, который пробил по воротам неточно.

Замена в составе "Ромы": вместо Николы Калинича на поле вышел Эдин Джеко.

Замена в составе "Брешии": вместо Николаса Шпалека на поле вышел Андреа Гецци.

Второй тайм в Брешии!

В перерыве в составе "Брешии" произошла двойная замена: вместо Эмануэле Ндоя и Симона Скрабба на поле вышли Яромир Змрхаль и Даниэле Дессена.

Шпалек справа навесил в штрафную плоощадь, где Ибаньес опередил Торрегроссу и выбил мяч вперёд.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ФАСИО!!! Верету от углового флага навесил к воротам. Мяч проскочил к Фасио, который ногой пробил в ближний угол. Андреаччи отбил футбольный снаряд в штангу, от которой он залетел за линию.

Папетти в центральном круге толкнул в спину Калинича.

Карлес Перес с двенадцати метров пробил в Папетти.

Удар Змрхаля слева с острого угла из офсайда Миранте парировал.

Тонали от углового флага навесил на Мангравити, который головой пробил чуть выше перекладины.

Змрхаль на чужой половине поля толкнул в спину Бруно Переса.

Ибаньес у центрального круга врезался в спину Торрегроссе.

Замена в составе "Брешии" вместо Биркира Бьярнарсона на поле вышел Альфредо Доннарумма.

Подача Шпалева слева не дошла до Торрегроссы. Внимательно играют защитники "Ромы" в своей штрафной площади.

У Пеллегрини не прошла передача низом в штрафную площадь на ход Калиничу.

Бруно Перес в центре поля "скосил" Дессену и получил жёлтую карточку.

Передача Шпалека справа в штрафную площадь на Торрегроссу перехвачена Фасио.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! КАЛИНИЧ!!! Карлес Перес справа выдал навес к воротам на Калинича. Никола аккуратно остановил мяч ногой и увеличил преимущество "Ромы".

Калинич получил травму в стыке с Сабелли. Медики на поле.

Спбелли справа попытался навесить к воротам, но попал в Коларова. Мяч отскочил к Миранте..

Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Николо Дзаньоло.

Замена в составе "Ромы": вместо Карлеса Переса на поле вышел Гонсало Вильяр.

Замена в составе "Ромы": вместо Жордана Верету на поле вышел Диего Перотти.

Диавара на чужой половине поля толкнул в спину Доннарумму.

Тонали справа попытался вывести к воротам Доннарумму, но Альфредо оказался между защитниками "Ромы" и до мяча не добрался.

Папетти в подкате выбил мяч и схватился за ногу. Медики выясняют тяжесть повреждений.

Калинич с двенадцати метров после навеса справа в падении через себя пробил немного правее ворот.

Торрегросса на правом фланге проиграл забег Ибаньесу и у штрафной площади "Ромы" толкнул соперника в спину.

Первый тайм

— Перерыв! "Брешия" - "Рома" - 0:0.

45' Торрегросса забрался в офсайд.

45' 1 минуту добавил Кальварезе во втором тайме.

45' Шпалек справа навесил точно в руки Миранте.

44' Диавара с лёта с тридцати двух метров низом пробил немного левее ворот.

43' При подаче Пеллегрини от углового флага перед воротами нарушил правила Ибаньес.

42' Пеллегрини со штрафного не смог послать мяч поверх стенки. Будет угловой удар.

41' Ндой перед штрафной площадью сбил Пеллегрини. Семнадцать метров до ворот.

40' Коларов со штрафного пробил в левый угол в обвод стенки. Андреаччи среагировал и мяч отбил в сторону.

39' Чансельор перед штрафной площадью ударил по ноге Карлеса Переса. Девятнадцать метров до ворот.

38' Тонали не рассчитал силу паса вперёд на Шпалека. Мяч улетел за боковую линию поля.

36' Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.

35' Ибаньес получил травму. Подвернул ногу защитник "Ромы", выбивая мяч из штрафной площади.

34' "Брешия" провела позиционную атаку. Навес Мангравити слева на дальнюю штангу получился слишком высоким.

32' Фасио со своей половины поля выдал отличный пас на ход Карлесу Переса. Нападающий "Ромы" вошёл в штрафную площадь, сместился чуть влево и пробил рядом с дальней штангой.

31' Бруно Перес справа навесил на Калинича, который головой пробил выше ворот.

30' Манчини на чужой половине поля толкнул в спину Бьярнарсона.

28' Верету в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Сабелли.

27' Шпалек слева к воротам отправил Торрегроссу, но Ибаньес выбил мяч у Эрнесто.

25' Бьярнарссон с дальней дистанции пробил по воротам. Миранте прилёг на траву и забрал мяч в руки.

24' Коларов слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров к мяча не успел.

23' Верету исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит хозяевами от ворот.

22' Бруно Перес справа прострелил к воротам. Чансельор срезал мяч в собственные ворота, но Андреаччи сумел отразить удар партнёра.

21' Пеллегрини справа ушёл от трёх соперников и навесил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

20' Манчини на чужой половине поля сбил Шпалека.

18' Коларов справа прострелил в штрафную площадь. Верету на противоположном фланге дождался мяча, но его удар по воротам заблокирован.

17' Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, который головой пробил выше ворот.

16' Удар Бруно Переса справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали. Удар Калинича с разворота с девяти метров также заблокирован.

15' Постепенно инициатива стала переходить к "Роме". Хозяева стали реже выбираться на чужую половину поля, а воротам и вовсе перестали угрожать.

14' Верету очень сильно исполнил подкачу от углового флага. Хозяева выбили мяч вперёд.

13' Гости исполнили угловой удар. Бьярнарсон разряжает ситуацию у ворот, выбивая мяч головой за пределы поля.

12' Чансельор у центрального круга ударил сзади по ногам Карлеса Переса.

11' Манчини забрался в офсайд.

10' Тонали в центре поля схватил за футболку Калинича и получил жёлтую карточку за срыва перспективной атаки.

9' Калинич после навеса Карлеса Переса справа головой пробил немного выше ворот.

8' В равной борьбе проходят первые минуты встречи. Обе команды стараются остро атаковать и голкиперы постоянно в напряжении.

7' Первый угловой удар в матче заработали гости. Верету навесил к дальней штанге, где все игроки промазали по мячу.

6' Андреаччи после дальнего удара отбил мяч на Пеллегрини, который не смог на добивании переиграть голкипера "Брешии".

5' Тонали ударом с линии штрафной площади отправил мяч в сетку ворот, но мяч оказался в воротах после свистка арбитра. Торрегросса перед этим нарушил правила.

4' Торрегросса справа убежал в отрыв и с линии штрафной площади низом пробил правее ворот.

3' Скрабб в центральном круге прихватил руками Калинича.

2' "Брешия" играет в синих футболках и белых трусах, "Рома" - в бордовой форме.