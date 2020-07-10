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Брешия
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
7
Шпалек
Николас
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
31
Бьярнасон
Биркир
9
Доннарумма
Альфредо
11
Торрегросса
Эрнесто
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
20
Фасио
Федерико
41
Ибаньес
Рожер
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Верету
Жордан
8
Перотти
Диего
11
Коларов
Александар
31
Перес
Карлес
9
Джеко
Эдин
Брешия
4-4-2
Рома
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 7 (2) 0.19
2. Торрегросса Эрнесто 5 (1) 0.14
3. Балотелли Марио 5 0.14
4. Чансельор Джон 3 0.08
5. Тонали Сандро 1 0.03
6. Ромуло Соуза 1 0.03
7. Бизоли Димитри 1 0.03
8. Шпалек Николас 1 0.03
9. Кистана Андреа 1 0.03
10. Семприни Алессандро 1 0.03
11. Папетти Андреа 1 0.03
12. Сабелли Стефано 0 0
13. Бьярнасон Биркир 0 0
14. Матею Алеш 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 14 0.38
2. Мхитарян Генрих 8 0.22
3. Коларов Александар 6 (2) 0.16
4. Клюйверт Джастин 4 0.11
5. Дзаньоло Николо 4 0.11
6. Перотти Диего 3 (3) 0.08
7. Юндер Дженгиз 3 0.08
8. Верету Жордан 3 (2) 0.08
9. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
10. Калинич Никола 2 0.05
11. Смоллинг Крис 2 0.05
12. Кристанте Бриан 1 0.03
13. Манчини Джанлука 1 0.03
14. Перес Бруно 0 0
15. Пасторе Хавьер 0 0
16. Флоренци Алессандро 0 0
17. Спинаццола Леонардо 0 0
18. Перес Карлес 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 8 1
2. Кистана Андреа 7 1
3. Балотелли Марио 6 1
4. Тонали Сандро 7 0
5. Дессена Даниэле 5 1
6. Торрегросса Эрнесто 6 0
7. Бизоли Димитри 6 0
8. Айе Флориан 3 1
9. Сабелли Стефано 4 0
10. Шпалек Николас 4 0
11. Ромуло Соуза 3 0
12. Чансельор Джон 3 0
13. Мартелла Бруно 3 0
14. Папетти Андреа 3 0
15. Матри Алессандро 1 1
16. Ндой Эмануэле 2 0
17. Семприни Алессандро 2 0
18. Мангравити Массимилиано 2 0
19. Маньяни Джанджакомо 2 0
20. Бьярнасон Биркир 1 0
21. Скрабб Симон 1 0
22. Доннарумма Альфредо 1 0
23. Йоронен Йессе 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 12 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Кристанте Бриан 5 1
4. Клюйверт Джастин 5 1
5. Коларов Александар 6 0
6. Верету Жордан 6 0
7. Дзаньоло Николо 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Фасио Федерико 1 1
15. Перотти Диего 1 1
16. Жуан Жезус 2 0
17. Перес Бруно 2 0
18. Спинаццола Леонардо 2 0
19. Пау Лопес 2 0
20. Юндер Дженгиз 2 0
21. Вильяр Гонсало 2 0
22. Ибаньес Рожер 2 0
23. Калинич Никола 1 0
24. Смоллинг Крис 1 0
25. Перес Карлес 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 7.69% (2)
 Рома 9.8% (5) 19.61% (10) 13.73% (7) 25.49% (13) 21.57% (11) 9.8% (5)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома
Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рома 3:0 Брешия Серия A Рома 1:1 Брешия Серия A Брешия 2:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брешия - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 23 часа 30 минут.


    • Прогнозы 92
    Брешия 0% (0)
    X 4.3% (4)
    Рома 95.7% (88)
    Все прогнозы
    2.28 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брешия - Рома

    Исход игры
    Брешия
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (4)
    Рома
    95.7% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (57)
    Меньше
    34.48% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (58)
    Нет
    33.33% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    52.2% (48)
    0:2 Рома
    15.2% (14)
    0:1 Рома
    14.1% (13)
    1:3 Рома
    7.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
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