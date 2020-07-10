Брешия
Позже
Стадион: Марио Ригамонти
Рома
13
Пау
Лопес
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|7 (2)
|0.19
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (1)
|0.14
|3.
|Балотелли Марио
|5
|0.14
|4.
|Чансельор Джон
|3
|0.08
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|6.
|Ромуло Соуза
|1
|0.03
|7.
|Бизоли Димитри
|1
|0.03
|8.
|Шпалек Николас
|1
|0.03
|9.
|Кистана Андреа
|1
|0.03
|10.
|Семприни Алессандро
|1
|0.03
|11.
|Папетти Андреа
|1
|0.03
|12.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|13.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|14.
|Матею Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|14
|0.38
|2.
|Мхитарян Генрих
|8
|0.22
|3.
|Коларов Александар
|6 (2)
|0.16
|4.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|5.
|Дзаньоло Николо
|4
|0.11
|6.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|7.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|8.
|Верету Жордан
|3 (2)
|0.08
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|10.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|11.
|Смоллинг Крис
|2
|0.05
|12.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|13.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|15.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|16.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|17.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|18.
|Перес Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|8
|1
|2.
|Кистана Андреа
|7
|1
|3.
|Балотелли Марио
|6
|1
|4.
|Тонали Сандро
|7
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|5
|1
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|6
|0
|7.
|Бизоли Димитри
|6
|0
|8.
|Айе Флориан
|3
|1
|9.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|10.
|Шпалек Николас
|4
|0
|11.
|Ромуло Соуза
|3
|0
|12.
|Чансельор Джон
|3
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|3
|0
|14.
|Папетти Андреа
|3
|0
|15.
|Матри Алессандро
|1
|1
|16.
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|17.
|Семприни Алессандро
|2
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|19.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|20.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|21.
|Скрабб Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|23.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|12
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|5
|1
|4.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|5.
|Коларов Александар
|6
|0
|6.
|Верету Жордан
|6
|0
|7.
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Фасио Федерико
|1
|1
|15.
|Перотти Диего
|1
|1
|16.
|Жуан Жезус
|2
|0
|17.
|Перес Бруно
|2
|0
|18.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|19.
|Пау Лопес
|2
|0
|20.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|21.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|22.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|23.
|Калинич Никола
|1
|0
|24.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|25.
|Перес Карлес
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|Рома
|9.8% (5)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|25.49% (13)
|21.57% (11)
|9.8% (5)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан Брешия 2:2 Кальяри Сампдория 5:1 Брешия Брешия 1:2 Лацио Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 38
|43
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч Брешия - Рома
Исход игры
Брешия
0% (0)
Ничья
4.3% (4)
Рома
95.7% (88)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (57)
Меньше
34.48% (30)
Обе команды забьют
Да
66.67% (58)
Нет
33.33% (29)
Популярный счёт
1:2 Рома
52.2% (48)
0:2 Рома
15.2% (14)
0:1 Рома
14.1% (13)
1:3 Рома
7.6% (7)
1:1 Ничья
2.2% (2)
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