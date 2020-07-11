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  3. Италия
Лацио
1:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Сассуоло
0'
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Распадори Джакомо
23' Желтая карточка
Пароло Марко
1:0
33' Гол
Альберто Луис
42' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
51' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
1:1
52' Гол
Распадори Джакомо
65'
1
Стракоша
Томас
15
Баштуш
Бартоломеу
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
10
Альберто
Луис
5
Лукаку
Джордан
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Гиоргус
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Лацио
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Распадори Джакомо
23'
Пароло Марко
 
33'
Альберто Луис
1:0
42'
Иммобиле Чиро
 
46'
 
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
46'
Хони Родригес
Лукаку Джордан
 
46'
 
Капуто Франческо
Траоре Хамед
51'
 
Мюлдюр Мерт
52'
1:1
Распадори Джакомо
(Капуто Франческо)
61'
Катальди Данило
Кайседо Фелипе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 6 (1) 0.16
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 15 (1) 0.41
2. Берарди Доменико 12 (2) 0.32
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Распадори Джакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Милинкович-Савич Сергей 8 0
4. Иммобиле Чиро 7 0
5. Пароло Марко 7 0
6. Лулич Сенад 6 0
7. Кайседо Фелипе 6 0
8. Луис Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Патрик 2 1
13. Катальди Данило 3 0
14. Баштуш Бартоломеу 3 0
15. Хони Родригес 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Бурабия Мехди 4 0
9. Маньянелли Франческо 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Мюлдюр Мерт 4 0
12. Капуто Франческо 3 0
13. Дункан Альфред 3 0
14. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
15. Романья Филиппо 3 0
16. Феррари Джанмарко 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 13.56% (8) 20.34% (12) 20.34% (12) 13.56% (8) 20.34% (12) 11.86% (7)
 Сассуоло 7.41% (4) 18.52% (10) 20.37% (11) 12.96% (7) 27.78% (15) 12.96% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона
Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Лацио: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A
Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио 1:1 Заявка 32 21 6 5 68 - 34 69
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло 1:1 Заявка 32 12 8 12 58 - 54 44
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Лукаш Гараслин меняет Джуричича в составе гостей.
  • 70'
    Вернули себе мяч хозяева, но в атаку совсем не бегут, все игроки "Лацио" на своей половине поля.
  • Замена
    69'
    Замена у "Лацио". Лукас Лейва вместо Сергея Милинковича-Савича.
  • Опасный момент
    68'
    Иммобиле взял игру на себя и пробил по воротам с линии штрафной, рядом со штангой.
  • 67'
    "Лацио" удалось оттеснить игру от своих владений. С мячом хозяева, но к воротам Консильи не приближаются.
  • Угловой
    66'
    На угловой мяч уходит от игрока "Лацио". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • 65'
    "Лацио" пытается организовать свою атаку через центр, но действует немного сумбурно и неуверенно.
  • 64'
    После такого отрезка на Индзаги лица нет. Ничего не поделаешь, "Сассуоло" пока сильнее "Лацио" выглядит.
  • Замена
    63'
    Кайседо сегодня как-будто и не играл, пришло время ему уйти отдыхать, его заменил Катальди.
  • Судья
    62'
    Джуричич падает в штрафной "Лацио", но судья не обратил на это внимание.
  • 61'
    Очень яркий отрезок проводят гости. Стракоше пока вступать в игру особо не приходится, но все острее атакует "Сассуоло".
  • 60'
    "Сассуоло" тотально владеет мячом. Отдают хозяева инициативу и сконцентрированы на оборонительных действиях.
  • 59'
    "Сассуоло" продолжает владеть мячом. Но обострить не получается, "Лацио" удачно закрывает свои зоны.
  • Угловой
    58'
    Атака "Сассуоло" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки римлян замысел соперника раскусили.
  • 57'
    Бурабия безобразную передачу исполнил, мяч улетел за лицевую линию. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    56'
    Пароло нарушает правила на Бога, до ворот около 27 метров.
  • 55'
    "Лацио" покатал мяч на чужой половине поля, а потом вернул его на свою.
  • 54'
    Сразу же игроки "Лацио" ринулись штурмовать оборонительные редуты соперника.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Распадори!!!
    На этот раз Распадори забил по правилам, нет офсайда, Капуто выдал пас на 11 метров. Распадори осталось  расстрелять ворота соперника, что он и сделал.
  • Желтая карточка
    52'
    Мюлдюр получает жёлтую карточку за фол на половине поля соперника.
  • 51'
    "Лацио" здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной, только вот своих атак давно они не проводили.
  • 50'
    Похоже, что "Лацио" собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.
  • 49'
    Первая попытка игроков из Рима выйти в атаку оказывается неудачной.
  • 48'
    Много ошибок в начале второй половины игры. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.
  • Замена
    47'
    Кстати, у "Лацио" тоже была произведена замена. Хони Родригес вместо Лукаку вышел.
  • Замена
    46'
    Мюлдюр и Капуто вышли на второй тайм у "Сассуоло". Отдыхают Траоре с Тольяном.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра в Риме. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Лацио", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Угловой
    45'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Лацио", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты переиграем в пером тайме.
  • 44'
    В борьбе заканчивается первый тайм. Один гол на две команды за первый тайм - показатель очень скромный.
  • Желтая карточка
    43'
    Второй фол от форварда римлян. Иммобиле за это получает жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    42'
    Иммобиле нарушает правила в середине поля.
  • Угловой
    41'
    А вот и второй угловой в матче у нас, опять у ворот "Лацио" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 40'
    Мяч у "Лацио" теперь, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Опасный момент
    39'
    Бога сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, рядом со штангой мяч просвистел.
  • 38'
    Долго комбинируют футболисты "Сассуоло" у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 37'
    Симоне Индзаги всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.
  • 36'
    И гости снова держат мяч у себя, не давая "Лацио" воспользоваться своими хозяйскими правами.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Луис Альберто!!!
    Наказали римляне гостей на контратаке, Лаццари промчался по правом флангу и выдал пас в центр поля, Луис Альберто в два касания перехитрил вратаря.
  • 34'
    Совсем что-то у "Лацио" разладилась комбинационная игра после пятой минуты, острота в нападении пропала. 
  • 33'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 32'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лацио", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 31'
    Вступает в игру Стракоша, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 30'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 29'
    Марко Ди Белло приглашает команды возобновить игру, которая, к слову, совсем скучной стала.
  • 27'
    Пауза у нас в игре, все отправились на водопой.
  • 26'
    Гости контролируют мяч в центре поля, "Лацио" никак не может сопернику хоть что-то противопоставить.
  • Желтая карточка
    25'
    Пароло за подкат в середине поля заслужил жёлтую карточку.
  • 25'
    Команды не формируют события. "Сассуоло" владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.
  • Фол, нарушение
    24'
    Тольян грубо сыграл против Луиса Альберто у центрального круга. Обошлось без последствий, только штрафной удар.
  • 23'
    А вот и перехват римлян, хозяева пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.
  • 22'
    Все зоны перекрыли хозяева, и футболисты "Сассуоло" спокойно катают мяч в центре поля. Такое ощущение, что решили не забивать в первом тайме.
  • 21'
    Немного острее выглядят гости за эти 20 минут, но какого-то постоянного давления на ворота "Лацио" они не оказывают.
  • 20'
     "Лацио" продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей сегодня не пройти.
  • 19'
    Индзаги продолжает стоять у кромки поля. К скамейке Симоне подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.
  • 18'
    И вновь катают мяч гости по периметру чужой штрафной, а взять эту неприступную крепость никак не получается. 
  • 17'
    Лаццари размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 16'
    Что интересно, хозяева пытаются немного успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.
  • 15'
    "Лацио" не удается развить атаку через короткий пас, а длинный пока используют мало.
  • Угловой
    14'
    "Сассуоло" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Штанга
    14'
    Джуричич вошёл в штрафную и пробил по воротам, мяч от пятки Раду летит в перекладину и улетает на угловой.
  • 13'
    Неплохие скорости демонстрируют футболисты. К очному противостоянию хорошо команды подготовились.
  • 12'
    И Марко Ди Белло справедливо зафиксировал офсайд у молодого нападающего гостей.
  • Судья
    10'
    Арбитр взял паузу. Не исключено, что был офсайд.
  • Офсайд
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Распадори!!!
    Бурабия сделал проникающую передачу в штрафную, Распадори вышел один на один и забил гол.
  • 9'
    Гости развернули атаку по правому флангу, но подключившийся защитник побоялся идти в обводку, чтобы не привезти опасный момент на свои ворота.
  • 8'
    Гости забрали мяч в свои ноги и держат его у центральной линии. "Лацио" не спешит идти в отбор.
  • 7'
    Перспективная атака римлян прервалась из-за плохой передачи Пароло.
  • 6'
    Столичные игроки пытаются держать мяч в центре поля, чтобы лучше развивать позиционные атаки. Соперник играет плотно, далеко не пуская к своим воротам.
  • Опасный момент
    5'
    Первый момент у ворот "Сассуоло", Иммобиле в касание замыкал передачу от партнера, мяч летит рядом с дальней штангой.
  • 4'
    Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны.
  • Судья
    3'
    Обслуживает встречу Марко Ди Белло. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.
  • 2'
    Гости, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • 2'
    "Лацио" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-голубого цвета, в чёрно-зелёной форме футболисты "Сассуоло".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лацио 1:1 Сассуоло

Исход игры
Лацио
89% (138)
Ничья
7.1% (11)
Сассуоло
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
60.69% (88)
Меньше
39.31% (57)
Обе команды забьют
Да
59.31% (86)
Нет
40.69% (59)
Популярный счёт
2:1 Лацио
34.8% (54)
2:0 Лацио
25.2% (39)
3:1 Лацио
7.1% (11)
1:0 Лацио
7.1% (11)
3:2 Лацио
5.2% (8)
3:0 Лацио
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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