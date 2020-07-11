"Лацио" удалось оттеснить игру от своих владений. С мячом хозяева, но к воротам Консильи не приближаются.

Иммобиле взял игру на себя и пробил по воротам с линии штрафной, рядом со штангой.

Вернули себе мяч хозяева, но в атаку совсем не бегут, все игроки "Лацио" на своей половине поля.

Возобновляется игра в Риме. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Лацио", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!

Мюлдюр и Капуто вышли на второй тайм у "Сассуоло". Отдыхают Траоре с Тольяном.

Кстати, у "Лацио" тоже была произведена замена. Хони Родригес вместо Лукаку вышел.

Много ошибок в начале второй половины игры. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.

Первая попытка игроков из Рима выйти в атаку оказывается неудачной.

Похоже, что "Лацио" собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.

"Лацио" здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной, только вот своих атак давно они не проводили.

Мюлдюр получает жёлтую карточку за фол на половине поля соперника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Распадори!!! На этот раз Распадори забил по правилам, нет офсайда, Капуто выдал пас на 11 метров. Распадори осталось расстрелять ворота соперника, что он и сделал.

"Лацио" покатал мяч на чужой половине поля, а потом вернул его на свою.

Пароло нарушает правила на Бога, до ворот около 27 метров.

Бурабия безобразную передачу исполнил, мяч улетел за лицевую линию. Удар от ворот.

"Сассуоло" продолжает владеть мячом. Но обострить не получается, "Лацио" удачно закрывает свои зоны.

"Сассуоло" тотально владеет мячом. Отдают хозяева инициативу и сконцентрированы на оборонительных действиях.

Очень яркий отрезок проводят гости. Стракоше пока вступать в игру особо не приходится, но все острее атакует "Сассуоло".

Джуричич падает в штрафной "Лацио", но судья не обратил на это внимание.

Кайседо сегодня как-будто и не играл, пришло время ему уйти отдыхать, его заменил Катальди.

После такого отрезка на Индзаги лица нет. Ничего не поделаешь, "Сассуоло" пока сильнее "Лацио" выглядит.

"Лацио" пытается организовать свою атаку через центр, но действует немного сумбурно и неуверенно.

На угловой мяч уходит от игрока "Лацио". Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Первый угловой зарабатывают игроки "Лацио", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

45' 4 минуты переиграем в пером тайме.

44' В борьбе заканчивается первый тайм. Один гол на две команды за первый тайм - показатель очень скромный.

43' Второй фол от форварда римлян. Иммобиле за это получает жёлтую карточку.

42' Иммобиле нарушает правила в середине поля.

41' А вот и второй угловой в матче у нас, опять у ворот "Лацио" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

40' Мяч у "Лацио" теперь, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

39' Бога сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, рядом со штангой мяч просвистел.

38' Долго комбинируют футболисты "Сассуоло" у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

37' Симоне Индзаги всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.

36' И гости снова держат мяч у себя, не давая "Лацио" воспользоваться своими хозяйскими правами.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Луис Альберто!!!

Наказали римляне гостей на контратаке, Лаццари промчался по правом флангу и выдал пас в центр поля, Луис Альберто в два касания перехитрил вратаря.

34' Совсем что-то у "Лацио" разладилась комбинационная игра после пятой минуты, острота в нападении пропала.

33' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

32' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лацио", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

31' Вступает в игру Стракоша, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

30' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

29' Марко Ди Белло приглашает команды возобновить игру, которая, к слову, совсем скучной стала.

27' Пауза у нас в игре, все отправились на водопой.

26' Гости контролируют мяч в центре поля, "Лацио" никак не может сопернику хоть что-то противопоставить.

25' Пароло за подкат в середине поля заслужил жёлтую карточку.

25' Команды не формируют события. "Сассуоло" владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.

24' Тольян грубо сыграл против Луиса Альберто у центрального круга. Обошлось без последствий, только штрафной удар.

23' А вот и перехват римлян, хозяева пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.

22' Все зоны перекрыли хозяева, и футболисты "Сассуоло" спокойно катают мяч в центре поля. Такое ощущение, что решили не забивать в первом тайме.

21' Немного острее выглядят гости за эти 20 минут, но какого-то постоянного давления на ворота "Лацио" они не оказывают.

20' "Лацио" продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей сегодня не пройти.

19' Индзаги продолжает стоять у кромки поля. К скамейке Симоне подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.

18' И вновь катают мяч гости по периметру чужой штрафной, а взять эту неприступную крепость никак не получается.

17' Лаццари размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

16' Что интересно, хозяева пытаются немного успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.

15' "Лацио" не удается развить атаку через короткий пас, а длинный пока используют мало.

14' "Сассуоло" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

14' Джуричич вошёл в штрафную и пробил по воротам, мяч от пятки Раду летит в перекладину и улетает на угловой.

13' Неплохие скорости демонстрируют футболисты. К очному противостоянию хорошо команды подготовились.

12' И Марко Ди Белло справедливо зафиксировал офсайд у молодого нападающего гостей.

10' Арбитр взял паузу. Не исключено, что был офсайд.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Распадори!!!

Бурабия сделал проникающую передачу в штрафную, Распадори вышел один на один и забил гол.

9' Гости развернули атаку по правому флангу, но подключившийся защитник побоялся идти в обводку, чтобы не привезти опасный момент на свои ворота.

8' Гости забрали мяч в свои ноги и держат его у центральной линии. "Лацио" не спешит идти в отбор.

7' Перспективная атака римлян прервалась из-за плохой передачи Пароло.

6' Столичные игроки пытаются держать мяч в центре поля, чтобы лучше развивать позиционные атаки. Соперник играет плотно, далеко не пуская к своим воротам.

5' Первый момент у ворот "Сассуоло", Иммобиле в касание замыкал передачу от партнера, мяч летит рядом с дальней штангой.

4' Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны.

3' Обслуживает встречу Марко Ди Белло. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.

2' Гости, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.

2' "Лацио" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-голубого цвета, в чёрно-зелёной форме футболисты "Сассуоло".