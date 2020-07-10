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Лацио
 
Позже

Стадион:
Сассуоло
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
32
Маньяни
Джанджакомо
77
Кирьякопулос
Гиоргус
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
Лацио
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 29 (11) 0.78
2. Кайседо Фелипе 9 0.24
3. Корреа Хоакин 7 0.19
4. Альберто Луис 5 (1) 0.14
5. Милинкович-Савич Сергей 5 0.14
6. Ачерби Франческо 2 0.05
7. Марусич Адам 2 0.05
8. Луис Фелипе 1 0.03
9. Раду Стефан 1 0.03
10. Пароло Марко 1 0.03
11. Катальди Данило 1 0.03
12. Баштуш Бартоломеу 1 0.03
13. Адеканье Бобби 1 0.03
14. Лаццари Мануэль 0 0
15. Лулич Сенад 0 0
16. Лукас Лейва 0 0
17. Лукаку Джордан 0 0
18. Хони Родригес 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 15 (1) 0.41
2. Берарди Доменико 12 (2) 0.32
3. Бога Жереми 11 0.3
4. Джуричич Филип 4 0.11
5. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
6. Траоре Хамед 3 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Дункан Альфред 1 0.03
9. Тольян Йереми 1 0.03
10. Обьянг Педро 1 0.03
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Гараслин Лукаш 1 0.03
13. Рожерио да Силва 1 0.03
14. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
15. Локателли Мануэль 0 0
16. Пелузо Федерико 0 0
17. Кирьякопулос Гиоргус 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 1
2. Раду Стефан 8 0
3. Милинкович-Савич Сергей 8 0
4. Лулич Сенад 6 0
5. Кайседо Фелипе 6 0
6. Иммобиле Чиро 6 0
7. Пароло Марко 6 0
8. Луис Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Лаццари Мануэль 4 0
12. Патрик 2 1
13. Катальди Данило 3 0
14. Баштуш Бартоломеу 3 0
15. Хони Родригес 3 0
16. Лукаку Джордан 2 0
17. Марусич Адам 2 0
18. Стракоша Томас 1 0
19. Адеканье Бобби 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 9 0
2. Тольян Йереми 8 0
3. Локателли Мануэль 8 0
4. Марлон 6 0
5. Рожерио да Силва 6 0
6. Пелузо Федерико 4 1
7. Джуричич Филип 5 0
8. Бурабия Мехди 4 0
9. Маньянелли Франческо 4 0
10. Берарди Доменико 4 0
11. Капуто Франческо 3 0
12. Дункан Альфред 3 0
13. Кирьякопулос Гиоргус 3 0
14. Романья Филиппо 3 0
15. Феррари Джанмарко 3 0
16. Траоре Хамед 3 0
17. Мюлдюр Мерт 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 13.56% (8) 20.34% (12) 20.34% (12) 13.56% (8) 20.34% (12) 11.86% (7)
 Сассуоло 7.41% (4) 18.52% (10) 20.37% (11) 12.96% (7) 27.78% (15) 12.96% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья Дженоа 2:3 Лацио Лацио 2:1 Интер Милан Парма 0:1 Лацио Лацио 0:0 Верона Лацио 5:1 СПАЛ 2013 Рома 1:1 Лацио Наполи 1:0 Лацио Лацио 5:1 Сампдория Лацио 4:0 Кремонезе Лацио 1:0 Наполи Брешия 1:2 Лацио Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона
Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Лацио: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A
Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 21 час 15 минут.


    • Прогнозы 98
    Лацио 91.8% (90)
    X 5.1% (5)
    Сассуоло 3.1% (3)
    Все прогнозы
    2.41 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Сассуоло

    Исход игры
    Лацио
    91.8% (90)
    Ничья
    5.1% (5)
    Сассуоло
    3.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.95% (50)
    Меньше
    45.05% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    52.75% (48)
    Нет
    47.25% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    32.7% (32)
    2:1 Лацио
    31.6% (31)
    3:1 Лацио
    8.2% (8)
    1:0 Лацио
    5.1% (5)
    3:0 Лацио
    4.1% (4)
    3:2 Лацио
    3.1% (3)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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