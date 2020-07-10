Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|29 (11)
|0.78
|2.
|Кайседо Фелипе
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|7
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.14
|6.
|Ачерби Франческо
|2
|0.05
|7.
|Марусич Адам
|2
|0.05
|8.
|Луис Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Раду Стефан
|1
|0.03
|10.
|Пароло Марко
|1
|0.03
|11.
|Катальди Данило
|1
|0.03
|12.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|13.
|Адеканье Бобби
|1
|0.03
|14.
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|15.
|Лулич Сенад
|0
|0
|16.
|Лукас Лейва
|0
|0
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Хони Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|15 (1)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|12 (2)
|0.32
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.3
|4.
|Джуричич Филип
|4
|0.11
|5.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|6.
|Траоре Хамед
|3
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|9.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|14.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|15.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|16.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|17.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|1
|2.
|Раду Стефан
|8
|0
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|4.
|Лулич Сенад
|6
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|6
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|6
|0
|7.
|Пароло Марко
|6
|0
|8.
|Луис Фелипе
|5
|0
|9.
|Альберто Луис
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|12.
|Патрик
|2
|1
|13.
|Катальди Данило
|3
|0
|14.
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|15.
|Хони Родригес
|3
|0
|16.
|Лукаку Джордан
|2
|0
|17.
|Марусич Адам
|2
|0
|18.
|Стракоша Томас
|1
|0
|19.
|Адеканье Бобби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|9
|0
|2.
|Тольян Йереми
|8
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|4.
|Марлон
|6
|0
|5.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|6.
|Пелузо Федерико
|4
|1
|7.
|Джуричич Филип
|5
|0
|8.
|Бурабия Мехди
|4
|0
|9.
|Маньянелли Франческо
|4
|0
|10.
|Берарди Доменико
|4
|0
|11.
|Капуто Франческо
|3
|0
|12.
|Дункан Альфред
|3
|0
|13.
|Кирьякопулос Гиоргус
|3
|0
|14.
|Романья Филиппо
|3
|0
|15.
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|16.
|Траоре Хамед
|3
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|20.34% (12)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|11.86% (7)
|Сассуоло
|7.41% (4)
|18.52% (10)
|20.37% (11)
|12.96% (7)
|27.78% (15)
|12.96% (7)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона
Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:2 Наполи Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Лацио: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 38
|43
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч Лацио - Сассуоло
Исход игры
Лацио
91.8% (90)
Ничья
5.1% (5)
Сассуоло
3.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.95% (50)
Меньше
45.05% (41)
Обе команды забьют
Да
52.75% (48)
Нет
47.25% (43)
Популярный счёт
2:0 Лацио
32.7% (32)
2:1 Лацио
31.6% (31)
3:1 Лацио
8.2% (8)
1:0 Лацио
5.1% (5)
3:0 Лацио
4.1% (4)
3:2 Лацио
3.1% (3)
1:1 Ничья
2% (2)
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