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Дженоа
 
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Стадион:
СПАЛ 2013
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
25
Летица
Карло
4
Ционек
Тьяго
41
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
96
Тунёв
Георгий
13
Реца
Аркадиуш
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
Дженоа
4-3-2-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 8 0.22
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Кассата Франческо 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Шоне Лассе 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Сапата Кристиан 4 0
9. Фавилли Андреа 4 0
10. Гильоне Паоло 4 0
11. Бехрами Валон 2 1
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Гольданига Эдоардо 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Куртич Ясмин 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 2 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Фарес Мохамед 1 0
22. Реца Аркадиуш 1 0
23. Янкович Марко 1 0
24. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 5.71% (2) 14.29% (5) 34.29% (12) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6)
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Серия A СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 1:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 9 минут.


Прогнозы 156
Дженоа 87.8% (137)
X 10.3% (16)
СПАЛ 2013 1.9% (3)
Все прогнозы
7.85 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа - СПАЛ 2013

Исход игры
Дженоа
87.8% (137)
Ничья
10.3% (16)
СПАЛ 2013
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
54.79% (80)
Нет
45.21% (66)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
41% (64)
1:0 Дженоа
26.9% (42)
2:0 Дженоа
12.2% (19)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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