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Дженоа
2:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
24' Гол
Пандев Горан
1:0
37' Не забитый пенальти
Фальке Яго
2:0
54' Гол
Шоне Лассе
64' Желтая карточка
Флоккари Сержио
67' Желтая карточка
Бехрами Валон
76' Желтая карточка
Черри Альберто
90'+7
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
85
Бехрами
Валон
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
25
Летица
Карло
4
Ционек
Тьяго
41
Бонифаци
Кевин
23
Викари
Франческо
21
Стрефецца
Габриэль
14
Дабо
Брайан
7
Миссироли
Симоне
96
Тунёв
Георгий
13
Реца
Аркадиуш
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
Дженоа
4-3-2-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

24'
Пандев Горан
(Фальке Яго)
1:0
37'
Фальке Яго
1:0
54'
Шоне Лассе
2:0
58'
 
Вальдифиори Мирко
Тунёв Георгий
58'
 
Д'Аллесандро Марко
Стрефецца Габриэль
60'
Баррека Антонио
Кассата Франческо
 
64'
 
Флоккари Сержио
67'
Бехрами Валон
 
70'
 
Сала Джакопо
Дабо Брайан
70'
 
Черри Альберто
Флоккари Сержио
73'
Санабрия Антонио
Пандев Горан
 
73'
Лерагер Лукас
Бехрами Валон
 
76'
 
Черри Альберто
90'
Дестро Маттиа
Пинамонти Андреа
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 7 (7) 0.19
3. Куаме Кристиан 5 0.14
4. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
5. Санабрия Антонио 3 0.08
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Агудело Кевин 1 0.03
11. Сумаоро Адама 1 0.03
12. Сапата Кристиан 1 0.03
13. Гольданига Эдоардо 1 0.03
14. Гильоне Паоло 0 0
15. Мазиелло Андреа 0 0
16. Радованович Иван 0 0
17. Анкерсен Петер 0 0
18. Бираски Давиде 0 0
19. Баррека Антонио 0 0
20. Раду Йонуц 0 0
21. Ромеро Кристиан 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петанья Андреа 12 (5) 0.32
2. Валоти Матиа 3 0.08
3. Куртич Ясмин 2 0.05
4. Ди Франческо Федерико 2 0.05
5. Стрефецца Габриэль 1 0.03
6. Флоккари Сержио 1 0.03
7. Миссироли Симоне 1 0.03
8. Бонифаци Кевин 1 0.03
9. Дабо Брайан 0 0
10. Вальдифиори Мирко 0 0
11. Реца Аркадиуш 0 0
12. Томович Ненад 0 0
13. Ционек Тьяго 0 0
14. Мурджа Алессандро 0 0
15. Хулио Игор 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Кассата Франческо 10 1
2. Ромеро Кристиан 10 0
3. Стураро Стефано 7 0
4. Пандев Горан 5 1
5. Кришито Доменико 6 0
6. Агудело Кевин 4 1
7. Шоне Лассе 5 0
8. Бехрами Валон 3 1
9. Сапата Кристиан 4 0
10. Фавилли Андреа 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Бираски Давиде 2 1
13. Маркетти Федерико 0 2
14. Радованович Иван 3 0
15. Лерагер Лукас 3 0
16. Гольданига Эдоардо 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Анкерсен Петер 2 0
19. Сумаоро Адама 2 0
20. Санабрия Антонио 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Ционек Тьяго 10 0
2. Стрефецца Габриэль 7 1
3. Миссироли Симоне 7 0
4. Валоти Матиа 7 0
5. Хулио Игор 7 0
6. Томович Ненад 5 1
7. Фелипе Диас 5 0
8. Куртич Ясмин 5 0
9. Петанья Андреа 5 0
10. Вальдифиори Мирко 4 0
11. Ди Франческо Федерико 4 0
12. Викари Франческо 4 0
13. Флоккари Сержио 3 0
14. Дабо Брайан 2 0
15. Бериша Этрит 2 0
16. Бонифаци Кевин 2 0
17. Мурджа Алессандро 2 0
18. Д'Аллесандро Марко 0 1
19. Жуканович Эрвин 1 0
20. Сала Джакопо 1 0
21. Черри Альберто 1 0
22. Фарес Мохамед 1 0
23. Реца Аркадиуш 1 0
24. Янкович Марко 1 0
25. Летица Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 5.41% (2) 16.22% (6) 32.43% (12) 16.22% (6) 13.51% (5) 16.22% (6)
 СПАЛ 2013 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Сассуоло Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 0:1 Сампдория Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Серия A СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A Дженоа 1:1 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 1:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона 1:0 Заявка 32 12 10 10 40 - 38 46
10. Болонья 2:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 49 44
11. Кальяри 0:0 Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма 0:2 Заявка 32 11 6 15 42 - 44 39
13. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 9 14 30 - 43 36
14. Фиорентина 0:1 Заявка 32 8 11 13 37 - 44 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория 0:0 Заявка 32 9 6 17 36 - 53 33
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 0:0 Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Дженоа 87.8% (137)
X 10.3% (16)
СПАЛ 2013 1.9% (3)
Все прогнозы
7.85 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дженоа 2:0 СПАЛ 2013

Исход игры
Дженоа
87.8% (137)
Ничья
10.3% (16)
СПАЛ 2013
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
54.79% (80)
Нет
45.21% (66)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
41% (64)
1:0 Дженоа
26.9% (42)
2:0 Дженоа
12.2% (19)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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