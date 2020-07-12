Дженоа
2:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
СПАЛ 2013
1:0
24' ГолПандев Горан
1:0
37' Не забитый пенальтиФальке Яго
2:0
54' ГолШоне Лассе
64' Желтая карточкаФлоккари Сержио
67' Желтая карточкаБехрами Валон
76' Желтая карточкаЧерри Альберто
20
Шоне
Лассе
10
Фальке
Яго
19
Пандев
Горан
25
Летица
Карло
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
1:0
37'
1:0
54'
2:0
64'
67'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|7 (7)
|0.19
|3.
|Куаме Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|11.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|12.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|14.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|15.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|16.
|Радованович Иван
|0
|0
|17.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|18.
|Бираски Давиде
|0
|0
|19.
|Баррека Антонио
|0
|0
|20.
|Раду Йонуц
|0
|0
|21.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петанья Андреа
|12 (5)
|0.32
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0.08
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0.05
|4.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.05
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.03
|6.
|Флоккари Сержио
|1
|0.03
|7.
|Миссироли Симоне
|1
|0.03
|8.
|Бонифаци Кевин
|1
|0.03
|9.
|Дабо Брайан
|0
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|11.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|12.
|Томович Ненад
|0
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|0
|0
|14.
|Мурджа Алессандро
|0
|0
|15.
|Хулио Игор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кассата Франческо
|10
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|3.
|Стураро Стефано
|7
|0
|4.
|Пандев Горан
|5
|1
|5.
|Кришито Доменико
|6
|0
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Шоне Лассе
|5
|0
|8.
|Бехрами Валон
|3
|1
|9.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|10.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Бираски Давиде
|2
|1
|13.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|14.
|Радованович Иван
|3
|0
|15.
|Лерагер Лукас
|3
|0
|16.
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|19.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|20.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ционек Тьяго
|10
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|7
|1
|3.
|Миссироли Симоне
|7
|0
|4.
|Валоти Матиа
|7
|0
|5.
|Хулио Игор
|7
|0
|6.
|Томович Ненад
|5
|1
|7.
|Фелипе Диас
|5
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|5
|0
|9.
|Петанья Андреа
|5
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|4
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|12.
|Викари Франческо
|4
|0
|13.
|Флоккари Сержио
|3
|0
|14.
|Дабо Брайан
|2
|0
|15.
|Бериша Этрит
|2
|0
|16.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|18.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|1
|19.
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|20.
|Сала Джакопо
|1
|0
|21.
|Черри Альберто
|1
|0
|22.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|23.
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|24.
|Янкович Марко
|1
|0
|25.
|Летица Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|32.43% (12)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|СПАЛ 2013
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Болонья Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Милан 3:0 СПАЛ 2013 Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:2 Верона Торино 1:2 СПАЛ 2013 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|1:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|40 - 38
|46
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|46 - 49
|44
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|0:2 Заявка
|32
|11
|6
|15
|42 - 44
|39
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|32
|9
|9
|14
|30 - 43
|36
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|37 - 44
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|32
|9
|6
|17
|36 - 53
|33
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Дженоа 2:0 СПАЛ 2013
Исход игры
Дженоа
87.8% (137)
Ничья
10.3% (16)
СПАЛ 2013
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
54.79% (80)
Нет
45.21% (66)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
41% (64)
1:0 Дженоа
26.9% (42)
2:0 Дженоа
12.2% (19)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 СПАЛ 2013
1.3% (2)
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