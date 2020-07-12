Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Тунёв Георгий не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

41' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Дабо Брайан из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Пандев Горан разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

35' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хорошую попытку сделал Пандев Горан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

33' Летица Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Фальке Яго , обводя своих соперников

31' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Тунёв Георгий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Дабо Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Дабо Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Г О О О О Л - Пандев Горан изменил счет на табло!

24' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

23' Пандев Горан из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Удар от ворот произведет Дженоа

21' Ционек Тьяго не смог попасть в створ ударом издали

21' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Отличные скиллы показывает Кассата Франческо , обводя своих соперников

18' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Фальке Яго из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фальке Яго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кассата Франческо из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Дженоа

8' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Дженоа

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку

2' Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола