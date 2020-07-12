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  3. Италия
Удинезе
1:3
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
25' Желтая карточка
Экдаль Олбин
1:0
37' Гол
Ласанья Кевин
37' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
1:1
45' Гол
Квальярелла Фабио
69' Желтая карточка
Торсби Мортен
73' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
1:2
84' Гол
Бонаццоли Федерико
86' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
1:3
90' Гол
Габбьядини Маноло
90'+5
1
Муссо
Хуан
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
8
Яяло
Мато
12
Сема
Кен
15
Ласанья
Кевин
30
Несторовски
Илья
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
Удинезе
3-5-2
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

25'
 
Экдаль Олбин
37'
Ласанья Кевин
1:0
37'
 
Аудеро Эмиль
45'
 
Бонаццоли Федерико
Рамирес Гастон
45'
1:1
Квальярелла Фабио
(Экдаль Олбин)
53'
Окака Стефано
Несторовски Илья
 
53'
Фофана Секо
Уолас Соуза
 
68'
Тер Авест Хидде
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
69'
 
Торсби Мортен
73'
Тер Авест Хидде
 
78'
 
Габбьядини Маноло
Квальярелла Фабио
84'
1:2
Бонаццоли Федерико
86'
 
Ауджелло Томмазо
86'
Теодорчик Лукаш
Яяло Мато
 
90'
1:3
Габбьядини Маноло
(Йосида Майя)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.27
2. Де Пауль Родриго 6 0.16
3. Окака Стефано 6 0.16
4. Фофана Секо 2 0.05
5. Несторовски Илья 2 0.05
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Пуссетто Игнасио 1 0.03
9. Бекао Родриго 1 0.03
10. Мандрагора Роландо 0 0
11. Зеегелаар Марвин 0 0
12. Теодорчик Лукаш 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (5) 0.27
2. Габбьядини Маноло 9 (1) 0.24
3. Рамирес Гастон 7 (3) 0.19
4. Линетти Кароль 4 0.11
5. Бонаццоли Федерико 3 0.08
6. Капрари Джанлука 3 0.08
7. Янкто Якуб 2 0.05
8. Торсби Мортен 1 0.03
9. Экдаль Олбин 0 0
10. Йосида Майя 0 0
11. Коллей Омар 0 0
12. Ауджелло Томмазо 0 0
13. Ригони Эмилиано 0 0
14. Депаоли Фабио 0 0
15. Виейра Ронни 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 9 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 7 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 5 0
6. Несторовски Илья 4 0
7. Фофана Секо 4 0
8. Трост-Эконг Виллиам 4 0
9. Опоку Николас 2 1
10. Самир Каэтано 3 0
11. Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
12. Зеегелаар Марвин 2 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Мандрагора Роландо 2 0
15. Де Майо Себастьян 1 0
16. Уолас Соуза 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Виейра Ронни 9 1
2. Коллей Омар 9 0
3. Берешиньски Бартош 8 0
4. Экдаль Олбин 7 0
5. Торсби Мортен 7 0
6. Мурру Никола 5 1
7. Янкто Якуб 6 0
8. Депаоли Фабио 6 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Капрари Джанлука 3 1
11. Линетти Кароль 4 0
12. Феррари Алекс 4 0
13. Мурильо Джейсон 2 1
14. Бертолаччи Андреа 3 0
15. Тонелли Лоренцо 3 0
16. Хабот Юлиан 1 1
17. Квальярелла Фабио 2 0
18. Габбьядини Маноло 2 0
19. Ауджелло Томмазо 2 0
20. Ригони Эмилиано 2 0
21. Йосида Майя 1 0
22. Бонаццоли Федерико 1 0
23. Аудеро Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 0 11.11% (3) 25.93% (7)
 Сампдория 5.88% (2) 2.94% (1) 26.47% (9) 11.76% (4) 29.41% (10) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта
Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья
Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сампдория 2:1 Удинезе Серия A Сампдория 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Удинезе Серия A
Удинезе 4:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Удинезе 53.2% (83)
X 35.9% (56)
Сампдория 10.9% (17)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе 1:3 Сампдория

Исход игры
Удинезе
53.2% (83)
Ничья
35.9% (56)
Сампдория
10.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
69.44% (100)
Нет
30.56% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (43)
2:1 Удинезе
22.4% (35)
1:0 Удинезе
21.8% (34)
1:2 Сампдория
5.8% (9)
2:2 Ничья
5.1% (8)
2:0 Удинезе
3.2% (5)
3:1 Удинезе
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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