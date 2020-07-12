Удинезе
1:3
Конец матча
Стадион: Dacia Arena - Stadio Friuli
Сампдория
25' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
1:0
37' ГолЛасанья Кевин
37' Желтая карточкаАудеро Эмиль
1:1
45' ГолКвальярелла Фабио
69' Желтая карточкаТорсби Мортен
73' Желтая карточкаТер Авест Хидде
1:2
84' ГолБонаццоли Федерико
86' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
1:3
90' ГолГаббьядини Маноло
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
34
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Benetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
37'
1:0
37'
45'
69'
73'
84'
86'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
10 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.27
|2.
|Де Пауль Родриго
|6
|0.16
|3.
|Окака Стефано
|6
|0.16
|4.
|Фофана Секо
|2
|0.05
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|9.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|10.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|11.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|12.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|10 (5)
|0.27
|2.
|Габбьядини Маноло
|9 (1)
|0.24
|3.
|Рамирес Гастон
|7 (3)
|0.19
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0.11
|5.
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.08
|6.
|Капрари Джанлука
|3
|0.08
|7.
|Янкто Якуб
|2
|0.05
|8.
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|9.
|Экдаль Олбин
|0
|0
|10.
|Йосида Майя
|0
|0
|11.
|Коллей Омар
|0
|0
|12.
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|14.
|Депаоли Фабио
|0
|0
|15.
|Виейра Ронни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|9
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|7
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|5
|0
|6.
|Несторовски Илья
|4
|0
|7.
|Фофана Секо
|4
|0
|8.
|Трост-Эконг Виллиам
|4
|0
|9.
|Опоку Николас
|2
|1
|10.
|Самир Каэтано
|3
|0
|11.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|15.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|16.
|Уолас Соуза
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|20.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|21.
|Барак Антонин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Ронни
|9
|1
|2.
|Коллей Омар
|9
|0
|3.
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|7
|0
|5.
|Торсби Мортен
|7
|0
|6.
|Мурру Никола
|5
|1
|7.
|Янкто Якуб
|6
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|6
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|11.
|Линетти Кароль
|4
|0
|12.
|Феррари Алекс
|4
|0
|13.
|Мурильо Джейсон
|2
|1
|14.
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|15.
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|16.
|Хабот Юлиан
|1
|1
|17.
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|19.
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|20.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|21.
|Йосида Майя
|1
|0
|22.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|23.
|Аудеро Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|0
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Сампдория
|5.88% (2)
|2.94% (1)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|29.41% (10)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта
Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе Ювентус 4:0 Удинезе Удинезе 3:0 Сассуоло Лечче 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья
Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория Сампдория 2:4 Наполи Сампдория 0:0 Сассуоло Лацио 5:1 Сампдория Сампдория 5:1 Брешия Милан 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Ювентус Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Удинезе 4:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Удинезе 1:3 Сампдория
Исход игры
Удинезе
53.2% (83)
Ничья
35.9% (56)
Сампдория
10.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (57)
Меньше
60.42% (87)
Обе команды забьют
Да
69.44% (100)
Нет
30.56% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (43)
2:1 Удинезе
22.4% (35)
1:0 Удинезе
21.8% (34)
1:2 Сампдория
5.8% (9)
2:2 Ничья
5.1% (8)
2:0 Удинезе
3.2% (5)
3:1 Удинезе
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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