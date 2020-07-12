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  3. Италия
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Верона
0'
0:1
18' Гол
Фараони Марко
28' Желтая карточка
Пульгар Эрик
34'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Роша
Игор
II
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
11
Соттил
Рикардо
9
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
23
Димарко
Федерико
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
10
Ди
Кармине
Самуэль
Фиорентина
3-4-3
Верона
3-4-2-1

Ход матча

18'
0:1
Фараони Марко
(Амрабат Софьян)
28'
Пульгар Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Бенасси Марко 1 0.03
9. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
10. Касерес Мартин 1 0.03
11. Бадель Милан 1 0.03
12. Кутроне Патрик 1 0.03
13. Далберт Эстеван 0 0
14. Лирола Поль 0 0
15. Дункан Альфред 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 10 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Касерес Мартин 7 1
4. Далберт Эстеван 7 1
5. Пульгар Эрик 8 0
6. Миленкович Никола 7 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Раньери Лука 1 1
15. Боатенг Кевин-Принс 2 0
16. Дункан Альфред 2 0
17. Геззаль Рашид 2 0
18. Рибери Франк 1 0
19. Роша Игор II 1 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 9 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Гюнтер Корай 7 0
4. Давидович Павел 3 2
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Лазович Дарко 4 0
10. Верре Валерио 4 0
11. Ррахмани Амир 4 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 1
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.06% (2) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Верона 16.22% (6) 16.22% (6) 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона
Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи Фиорентина 1:4 Верона Серия A Верона 0:5 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона 1:0 Заявка 32 12 10 10 40 - 38 46
10. Болонья 2:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 49 44
11. Кальяри 0:0 Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма 0:2 Заявка 32 11 6 15 42 - 44 39
13. Удинезе 0:0 Заявка 32 9 9 14 30 - 43 36
14. Фиорентина 0:1 Заявка 32 8 11 13 37 - 44 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория 0:0 Заявка 32 9 6 17 36 - 53 33
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче 0:0 Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Фиорентина 67.3% (103)
X 25.5% (39)
Верона 7.2% (11)
Все прогнозы
2.61 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Верона

Исход игры
Фиорентина
67.3% (103)
Ничья
25.5% (39)
Верона
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
30.7% (47)
1:1 Ничья
20.9% (32)
1:0 Фиорентина
17.6% (27)
2:0 Фиорентина
9.8% (15)
1:2 Верона
3.3% (5)
3:1 Фиорентина
2.6% (4)
0:1 Верона
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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