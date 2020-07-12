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Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
18' Гол
Фараони Марко
28' Желтая карточка
Пульгар Эрик
51' Желтая карточка
Роша Игор II
63' Желтая карточка
Миленкович Никола
88' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
1:1
90' Гол
Кутроне Патрик
90'+8
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Роша
Игор
II
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
11
Соттил
Рикардо
9
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
24
Кумбулла
Мараш
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
23
Димарко
Федерико
32
Пессина
Маттео
88
Лазович
Дарко
10
Ди
Кармине
Самуэль
Фиорентина
3-4-3
Верона
3-4-2-1

Ход матча

18'
0:1
Фараони Марко
(Амрабат Софьян)
28'
Пульгар Эрик
 
46'
Кутроне Патрик
Рибери Франк
 
46'
Кьеза Федерико
Соттил Рикардо
 
51'
Роша Игор II
 
58'
 
Цаканьи Маттиа
Пессина Маттео
58'
 
Верре Валерио
Лазович Дарко
63'
Миленкович Никола
 
69'
 
Ди Кармине Самуэль
Димарко Федерико
69'
 
Адьяпонг Клод
Стемпиньски Мариуш
79'
 
Эмпереур Алан
Кумбулла Мараш
81'
Влахович Душан
Лирола Поль
 
88'
 
Стемпиньски Мариуш
90'
Кутроне Патрик
(Кьеза Федерико)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 7 (1) 0.19
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Песселья Херман 3 0.08
7. Миленкович Никола 3 0.08
8. Кутроне Патрик 2 0.05
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Далберт Эстеван 0 0
14. Лирола Поль 0 0
15. Дункан Альфред 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 6 (1) 0.16
2. Пессина Маттео 5 0.14
3. Фараони Марко 4 0.11
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Цаканьи Маттиа 2 0.05
10. Борини Фабио 2 0.05
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
14. Димарко Федерико 0 0
15. Амрабат Софьян 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 10 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Раньери Лука 1 1
15. Боатенг Кевин-Принс 2 0
16. Роша Игор II 2 0
17. Дункан Альфред 2 0
18. Геззаль Рашид 2 0
19. Рибери Франк 1 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 9 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Гюнтер Корай 7 0
4. Давидович Павел 3 2
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Пессина Маттео 5 0
9. Стемпиньски Мариуш 3 1
10. Лазович Дарко 4 0
11. Верре Валерио 4 0
12. Ррахмани Амир 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Борини Фабио 1 1
15. Боккетти Сальваторе 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Эмпереур Алан 2 0
19. Хендерсон Лиам 1 0
20. Димарко Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 6.06% (2) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Верона 15.79% (6) 18.42% (7) 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона
Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи Фиорентина 1:4 Верона Серия A Верона 0:5 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Фиорентина 67.3% (103)
X 25.5% (39)
Верона 7.2% (11)
Все прогнозы
2.61 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Верона

Исход игры
Фиорентина
67.3% (103)
Ничья
25.5% (39)
Верона
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
30.7% (47)
1:1 Ничья
20.9% (32)
1:0 Фиорентина
17.6% (27)
2:0 Фиорентина
9.8% (15)
1:2 Верона
3.3% (5)
0:1 Верона
2.6% (4)
3:1 Фиорентина
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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