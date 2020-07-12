Фиорентина
1:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Верона
0:1
18' ГолФараони Марко
28' Желтая карточкаПульгар Эрик
51' Желтая карточкаРоша Игор II
63' Желтая карточкаМиленкович Никола
88' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
1:1
90' ГолКутроне Патрик
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
0:1
28'
51'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.19
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|5.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|8.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|14.
|Лирола Поль
|0
|0
|15.
|Дункан Альфред
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|6 (1)
|0.16
|2.
|Пессина Маттео
|5
|0.14
|3.
|Фараони Марко
|4
|0.11
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|10.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|14.
|Димарко Федерико
|0
|0
|15.
|Амрабат Софьян
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|10
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|4.
|Касерес Мартин
|7
|1
|5.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|6.
|Миленкович Никола
|8
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|13.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|14.
|Раньери Лука
|1
|1
|15.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|16.
|Роша Игор II
|2
|0
|17.
|Дункан Альфред
|2
|0
|18.
|Геззаль Рашид
|2
|0
|19.
|Рибери Франк
|1
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|9
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|4.
|Давидович Павел
|3
|2
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Фараони Марко
|5
|0
|7.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Пессина Маттео
|5
|0
|9.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|10.
|Лазович Дарко
|4
|0
|11.
|Верре Валерио
|4
|0
|12.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Борини Фабио
|1
|1
|15.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|2
|0
|19.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|20.
|Димарко Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|Верона
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона
Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Верона
Исход игры
Фиорентина
67.3% (103)
Ничья
25.5% (39)
Верона
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
65.49% (93)
Нет
34.51% (49)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
30.7% (47)
1:1 Ничья
20.9% (32)
1:0 Фиорентина
17.6% (27)
2:0 Фиорентина
9.8% (15)
1:2 Верона
3.3% (5)
0:1 Верона
2.6% (4)
3:1 Фиорентина
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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