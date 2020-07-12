Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Отличный командный гол!

97' Г О О О О Л - Кутроне Патрик изменил счет на табло!

96' Кьеза Федерико разрезает оборону соперника отличным пасом

96' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

96' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амрабат Софьян из команды Верона

93' Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико , обводя своих соперников

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Матч возобновится спорным мячом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Удар от ворот произведет Верона

89' Кастровилли Гаэтано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Отличные скиллы показывает Кастровилли Гаэтано , обводя своих соперников

88' Стемпиньски Мариуш получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Фиорентина

88' Как он промахнулся? Адьяпонг Клод имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Велозу Мигель разрезает оборону соперника отличным пасом

87' Удар от ворот произведет Верона

85' Верона имеет хороший шанс забить.

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Верона

80' Удар от ворот произведет Фиорентина

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Миленкович Никола из команды Фиорентина

79' Велозу Мигель разрезает оборону соперника отличным пасом

79' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Кумбулла Мараш получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Кумбулла Мараш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Амрабат Софьян из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Удар от ворот произведет Верона

77' Какой промах! Песселья Херман имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Песселья Херман из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Далберт Эстеван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Ох, нехорошо это выглядит. Кастровилли Гаэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Адьяпонг Клод из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

68' Плохо сыграл Сильвестри Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Ди Кармине Самуэль из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

67' Плохо сыграл Миленкович Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Отличные скиллы показывает Далберт Эстеван , обводя своих соперников

63' Миленкович Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Верона

61' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Амрабат Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч остановлен

55' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Фиорентина

54' Фараони Марко из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

54' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Верона имеет хороший шанс забить.

53' Плохо сыграл Песселья Херман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Удар от ворот произведет Верона

53' О, нет. Из многообещающей позиции Куаме Кристиан из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

50' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

50' Голкипер мог бы сыграть и получше

49' Пессина Маттео из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

48' Амрабат Софьян из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

48' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Амрабат Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Фиорентина