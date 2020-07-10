  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
30
Бентанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
Ювентус
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 26 (9) 0.7
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.3
3. Игуаин Гонсало 6 0.16
4. Пьянич Миралем 3 0.08
5. Ремзи Аарон 3 0.08
6. Бонуччи Леонардо 3 0.08
7. Де Лихт Маттайс 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Коста Дуглас 1 0.03
10. Демирал Мерих 1 0.03
11. Кьеллини Джорджо 1 0.03
12. Данило Луис 1 0.03
13. Рабио Адриен 1 0.03
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Алекс Сандро 0 0
16. Матуиди Блез 0 0
17. Хедира Сами 0 0
18. Бернардески Федерико 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 17 (6) 0.46
2. Иличич Йосип 15 0.41
3. Сапата Дуван 14 (1) 0.38
4. Госенс Робин 9 0.24
5. Гомес Алехандро 6 0.16
6. Пашалич Марио 6 0.16
7. Малиновский Руслан 5 0.14
8. Толой Рафаэл 2 0.05
9. Фройлер Ремо 2 0.05
10. Паломино Хосе 2 0.05
11. Джимсити Берат 2 0.05
12. Де Рон Мартен 1 0.03
13. Кастань Тимоти 1 0.03
14. Траоре Амад 1 0.03
15. Хатебур Ханс 0 0
16. Барроу Муса 0 0
17. Кальдара Маттиа 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бентанкур Родриго 9 0
2. Пьянич Миралем 8 0
3. Бонуччи Леонардо 8 0
4. Куадрадо Хуан 4 1
5. Рабио Адриен 4 1
6. Дибала Пауло 5 0
7. Де Лихт Маттайс 5 0
8. Данило Луис 2 1
9. Хедира Сами 3 0
10. Алекс Сандро 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Матуиди Блез 2 0
13. Роналду Криштиану 2 0
14. Игуаин Гонсало 2 0
15. Джан Эмре 2 0
16. Щесны Войцех 1 0
17. Коста Дуглас 1 0
18. Де Шильо Маттиа 1 0
19. Ругани Даниэле 1 0
20. Демирал Мерих 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 11 0
2. Толой Рафаэл 8 0
3. Хатебур Ханс 8 0
4. Малиновский Руслан 6 1
5. Паломино Хосе 5 0
6. Пашалич Марио 5 0
7. Джимсити Берат 4 0
8. Кастань Тимоти 4 0
9. Голлини Пьерлуиджи 3 0
10. Иличич Йосип 1 1
11. Гомес Алехандро 2 0
12. Мазиелло Андреа 2 0
13. Кьяер Симон 2 0
14. Фройлер Ремо 2 0
15. Госенс Робин 2 0
16. Муриэль Луис 1 0
17. Сапата Дуван 1 0
18. Кальдара Маттиа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 8.62% (5) 15.52% (9) 18.97% (11) 20.69% (12) 20.69% (12) 15.52% (9)
 Аталанта 7.79% (6) 14.29% (11) 20.78% (16) 20.78% (16) 22.08% (17) 14.29% (11)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче
Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри
Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта
Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Аталанта 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 1 день 1 час 46 минут.


    • Прогнозы 94
    Ювентус 75.5% (71)
    X 17% (16)
    Аталанта 7.4% (7)
    Все прогнозы
    2.53 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта

    Исход игры
    Ювентус
    75.5% (71)
    Ничья
    17% (16)
    Аталанта
    7.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.16% (66)
    Меньше
    25.84% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.02% (73)
    Нет
    17.98% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    46.8% (44)
    1:0 Ювентус
    8.5% (8)
    1:1 Ничья
    8.5% (8)
    2:2 Ничья
    7.4% (7)
    2:0 Ювентус
    6.4% (6)
    3:2 Ювентус
    5.3% (5)
    1:2 Аталанта
    3.2% (3)
    2:3 Аталанта
    2.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Ювентус - Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к регистрации и просмотру

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     