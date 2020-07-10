Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Аталанта
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|26 (9)
|0.7
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.3
|3.
|Игуаин Гонсало
|6
|0.16
|4.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|5.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|6.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|7.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|11.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|12.
|Данило Луис
|1
|0.03
|13.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Алекс Сандро
|0
|0
|16.
|Матуиди Блез
|0
|0
|17.
|Хедира Сами
|0
|0
|18.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|17 (6)
|0.46
|2.
|Иличич Йосип
|15
|0.41
|3.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.38
|4.
|Госенс Робин
|9
|0.24
|5.
|Гомес Алехандро
|6
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|6
|0.16
|7.
|Малиновский Руслан
|5
|0.14
|8.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|10.
|Паломино Хосе
|2
|0.05
|11.
|Джимсити Берат
|2
|0.05
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|14.
|Траоре Амад
|1
|0.03
|15.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|16.
|Барроу Муса
|0
|0
|17.
|Кальдара Маттиа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|8
|0
|3.
|Бонуччи Леонардо
|8
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|5.
|Рабио Адриен
|4
|1
|6.
|Дибала Пауло
|5
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|8.
|Данило Луис
|2
|1
|9.
|Хедира Сами
|3
|0
|10.
|Алекс Сандро
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Матуиди Блез
|2
|0
|13.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|14.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|15.
|Джан Эмре
|2
|0
|16.
|Щесны Войцех
|1
|0
|17.
|Коста Дуглас
|1
|0
|18.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|19.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|20.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|11
|0
|2.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|3.
|Хатебур Ханс
|8
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|6
|1
|5.
|Паломино Хосе
|5
|0
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0
|7.
|Джимсити Берат
|4
|0
|8.
|Кастань Тимоти
|4
|0
|9.
|Голлини Пьерлуиджи
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|1
|1
|11.
|Гомес Алехандро
|2
|0
|12.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|15.
|Госенс Робин
|2
|0
|16.
|Муриэль Луис
|1
|0
|17.
|Сапата Дуван
|1
|0
|18.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|8.62% (5)
|15.52% (9)
|18.97% (11)
|20.69% (12)
|20.69% (12)
|15.52% (9)
|Аталанта
|7.79% (6)
|14.29% (11)
|20.78% (16)
|20.78% (16)
|22.08% (17)
|14.29% (11)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче
Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта
Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 38
|43
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Исход игры
Ювентус
75.5% (71)
Ничья
17% (16)
Аталанта
7.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.16% (66)
Меньше
25.84% (23)
Обе команды забьют
Да
82.02% (73)
Нет
17.98% (16)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
46.8% (44)
1:0 Ювентус
8.5% (8)
1:1 Ничья
8.5% (8)
2:2 Ничья
7.4% (7)
2:0 Ювентус
6.4% (6)
3:2 Ювентус
5.3% (5)
1:2 Аталанта
3.2% (3)
2:3 Аталанта
2.1% (2)
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