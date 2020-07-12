команды в полном порядке
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|8
|0.22
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|7.
|Манолас Костас
|3
|0.08
|8.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|9.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|18.
|Политано Маттео
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|10
|0.27
|2.
|Чалханоглу Хакан
|5 (1)
|0.14
|3.
|Ибрагимович Златан
|5 (2)
|0.14
|4.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|7.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|8.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.05
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|7
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|7.
|Максимович Никола
|2
|1
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|13
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Пакета Лукас
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|5.
|Конти Андреа
|6
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Ребич Анте
|4
|0
|10.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|11.
|Билья Лукас
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Кьяер Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|15.22% (7)
|26.09% (12)
|15.22% (7)
|Милан
|5% (2)
|17.5% (7)
|10% (4)
|25% (10)
|22.5% (9)
|20% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|67 - 32
|76
|2.
|Лацио
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 35
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|87 - 41
|67
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 43
|54
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|59 - 54
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|40 - 39
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|46 - 51
|42
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|48 - 46
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 44
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|38 - 44
|36
|14.
|Сампдория
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|39 - 54
|35
|15.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 46
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 71
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|28 - 64
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19