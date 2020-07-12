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Наполи
 
Позже

Стадион:
Милан
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
99
Доннарумма
Джанлуиджи
12
Конти
Андреа
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
39
Пакета
Лукас
10
Чалханоглу
Хакан
18
Ребич
Анте
21
Ибрагимович
Златан
Наполи
4-3-3
Милан
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 8 0.22
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Льоренте Фернандо 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Гулам Фаузи 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 10 0.27
2. Чалханоглу Хакан 5 (1) 0.14
3. Ибрагимович Златан 5 (2) 0.14
4. Тео Эрнандес 5 0.14
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
7. Бонавентура Джакомо 3 0.08
8. Кесси Франк 2 (1) 0.05
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Мертенс Дрис 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 13 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Пакета Лукас 7 0
4. Калабрия Давиде 3 2
5. Конти Андреа 6 0
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Билья Лукас 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Борини Фабио 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Кьяер Симон 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 10.87% (5) 10.87% (5) 21.74% (10) 15.22% (7) 26.09% (12) 15.22% (7)
 Милан 5% (2) 17.5% (7) 10% (4) 25% (10) 22.5% (9) 20% (8)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома
Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Милан 1:1 Наполи Серия A Милан 2:0 Наполи Кубок Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 24 4 4 67 - 32 76
2. Лацио Заявка 32 21 5 6 68 - 35 68
3. Аталанта Заявка 32 20 7 5 87 - 41 67
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 32 16 6 10 59 - 43 54
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 32 13 7 12 59 - 54 46
9. Верона Заявка 32 11 11 10 40 - 39 44
10. Болонья Заявка 32 11 9 12 46 - 51 42
11. Кальяри Заявка 32 10 11 11 48 - 46 41
12. Парма Заявка 32 11 7 14 44 - 44 40
13. Фиорентина Заявка 32 8 12 12 38 - 44 36
14. Сампдория Заявка 32 10 5 17 39 - 54 35
15. Удинезе Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
16. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 32 7 8 17 40 - 71 29
19. Брешия Заявка 32 5 6 21 28 - 64 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Федерико Ла Пенна из Рима. Помогать ему на бровках будут Джакомо Паганесси и Лука Мондин. Резервным арбитром на этот матч назначен Розарио Абиссо из Палермо. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче 32-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 3 минуты.


Прогнозы на матч Наполи - Милан

Исход игры
Наполи
48.4% (77)
Ничья
38.4% (61)
Милан
13.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
91.03% (132)
Нет
8.97% (13)
Популярный счёт
2:1 Наполи
34.6% (55)
1:1 Ничья
22.6% (36)
1:2 Милан
10.7% (17)
2:2 Ничья
10.1% (16)
1:0 Наполи
5% (8)
2:0 Наполи
2.5% (4)
3:1 Наполи
1.3% (2)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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