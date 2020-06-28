  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
 
Позже

Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 8 0.22
3. Инсинье Лоренцо 6 (3) 0.16
4. Кальехон Хосе 4 0.11
5. Лосано Ирвин 4 0.11
6. Льоренте Фернандо 3 0.08
7. Манолас Костас 3 0.08
8. Фабиан Руис 2 0.05
9. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
10. Зелиньски Петр 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Элмас Эльиф 1 0.03
14. Демме Диего 1 0.03
15. Юнес Амин 1 0.03
16. Руй Мариу 0 0
17. Гулам Фаузи 0 0
18. Политано Маттео 0 0
19. Хюсай Эльсейд 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ребич Анте 10 0.27
2. Чалханоглу Хакан 5 (1) 0.14
3. Ибрагимович Златан 5 (2) 0.14
4. Тео Эрнандес 5 0.14
5. Леау Рафаэл 5 0.14
6. Пёнтек Кшиштоф 4 (3) 0.11
7. Бонавентура Джакомо 3 0.08
8. Кесси Франк 2 (1) 0.05
9. Сусо Хесус 1 0.03
10. Кастильехо Самуэль 1 0.03
11. Конти Андреа 0 0
12. Билья Лукас 0 0
13. Крунич Раде 0 0
14. Калабрия Давиде 0 0
15. Пакета Лукас 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 7 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Элмас Эльиф 6 0
4. Демме Диего 5 0
5. Мертенс Дрис 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0
Милан
# Игрок      
1. Беннасер Исмаэль 13 0
2. Тео Эрнандес 8 0
3. Пакета Лукас 7 0
4. Калабрия Давиде 3 2
5. Конти Андреа 6 0
6. Чалханоглу Хакан 6 0
7. Мусаккио Матео 4 1
8. Кастильехо Самуэль 3 1
9. Ребич Анте 4 0
10. Романьоли Алессио 4 0
11. Билья Лукас 3 0
12. Крунич Раде 3 0
13. Кесси Франк 3 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 3 0
15. Борини Фабио 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Дуарте Леонардо 2 0
18. Рейна Пепе 0 1
19. Ибрагимович Златан 1 0
20. Бонавентура Джакомо 1 0
21. Кьяер Симон 1 0
22. Доннарумма Антонио 1 0
23. Андре Силва 1 0
24. Пёнтек Кшиштоф 1 0
25. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 10.87% (5) 10.87% (5) 21.74% (10) 15.22% (7) 26.09% (12) 15.22% (7)
 Милан 5% (2) 17.5% (7) 10% (4) 25% (10) 22.5% (9) 20% (8)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома
Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Милан Милан 1:0 Торино Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Милан 1:1 Наполи Серия A Милан 2:0 Наполи Кубок Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:2 Милан Серия A
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 24 3 4 65 - 30 75
2. Лацио Заявка 31 21 5 5 67 - 33 68
3. Аталанта Заявка 31 20 6 5 85 - 39 66
4. Интер Милан Заявка 31 19 8 4 65 - 33 65
5. Рома Заявка 31 15 6 10 56 - 43 51
6. Наполи Заявка 31 15 6 10 50 - 41 51
7. Милан Заявка 31 14 7 10 43 - 39 49
8. Сассуоло Заявка 31 12 7 12 57 - 53 43
9. Верона Заявка 31 11 10 10 39 - 38 43
10. Болонья Заявка 31 11 8 12 44 - 49 41
11. Кальяри Заявка 31 10 10 11 48 - 46 40
12. Парма Заявка 31 11 6 14 42 - 42 39
13. Удинезе Заявка 31 9 8 14 30 - 43 35
14. Фиорентина Заявка 31 8 11 12 37 - 43 35
15. Торино Заявка 31 10 4 17 37 - 57 34
16. Сампдория Заявка 31 9 5 17 36 - 53 32
17. Лечче Заявка 31 7 7 17 40 - 71 28
18. Дженоа Заявка 31 6 9 16 38 - 60 27
19. Брешия Заявка 31 5 6 20 28 - 61 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 31 5 4 22 23 - 56 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2020, осталось 2 дня 1 час 45 минут.


    • Прогнозы 67
    Наполи 50.7% (34)
    X 35.8% (24)
    Милан 13.4% (9)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Наполи - Милан

    Исход игры
    Наполи
    50.7% (34)
    Ничья
    35.8% (24)
    Милан
    13.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.49% (40)
    Меньше
    36.51% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    92.06% (58)
    Нет
    7.94% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    38.8% (26)
    1:1 Ничья
    26.9% (18)
    1:2 Милан
    11.9% (8)
    2:0 Наполи
    6% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Наполи - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к регистрации и просмотру

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     