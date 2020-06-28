Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|8
|0.22
|3.
|Инсинье Лоренцо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Кальехон Хосе
|4
|0.11
|5.
|Лосано Ирвин
|4
|0.11
|6.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|7.
|Манолас Костас
|3
|0.08
|8.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|9.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.05
|10.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|14.
|Демме Диего
|1
|0.03
|15.
|Юнес Амин
|1
|0.03
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|18.
|Политано Маттео
|0
|0
|19.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ребич Анте
|10
|0.27
|2.
|Чалханоглу Хакан
|5 (1)
|0.14
|3.
|Ибрагимович Златан
|5 (2)
|0.14
|4.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0.14
|6.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (3)
|0.11
|7.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|8.
|Кесси Франк
|2 (1)
|0.05
|9.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|10.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|11.
|Конти Андреа
|0
|0
|12.
|Билья Лукас
|0
|0
|13.
|Крунич Раде
|0
|0
|14.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|15.
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|7
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|7.
|Максимович Никола
|2
|1
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беннасер Исмаэль
|13
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|8
|0
|3.
|Пакета Лукас
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|3
|2
|5.
|Конти Андреа
|6
|0
|6.
|Чалханоглу Хакан
|6
|0
|7.
|Мусаккио Матео
|4
|1
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|1
|9.
|Ребич Анте
|4
|0
|10.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|11.
|Билья Лукас
|3
|0
|12.
|Крунич Раде
|3
|0
|13.
|Кесси Франк
|3
|0
|14.
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|15.
|Борини Фабио
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Дуарте Леонардо
|2
|0
|18.
|Рейна Пепе
|0
|1
|19.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|20.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|21.
|Кьяер Симон
|1
|0
|22.
|Доннарумма Антонио
|1
|0
|23.
|Андре Силва
|1
|0
|24.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|25.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|15.22% (7)
|26.09% (12)
|15.22% (7)
|Милан
|5% (2)
|17.5% (7)
|10% (4)
|25% (10)
|22.5% (9)
|20% (8)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Милан Серия A Наполи 1:1 Милан Серия A Милан 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Милан Серия A Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 1:2 Наполи Серия A Милан 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:2 Милан Серия A Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Милан Серия A Милан 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|65 - 30
|75
|2.
|Лацио
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|67 - 33
|68
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|85 - 39
|66
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|65 - 33
|65
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|56 - 43
|51
|6.
|Наполи
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|50 - 41
|51
|7.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 39
|49
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|57 - 53
|43
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|39 - 38
|43
|10.
|Болонья
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|44 - 49
|41
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|48 - 46
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 42
|39
|13.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|30 - 43
|35
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|37 - 43
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|31
|10
|4
|17
|37 - 57
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|36 - 53
|32
|17.
|Лечче
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 71
|28
|18.
|Дженоа
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|38 - 60
|27
|19.
|Брешия
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|28 - 61
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|5
|4
|22
|23 - 56
|19
Прогнозы на матч Наполи - Милан
Исход игры
Наполи
50.7% (34)
Ничья
35.8% (24)
Милан
13.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
63.49% (40)
Меньше
36.51% (23)
Обе команды забьют
Да
92.06% (58)
Нет
7.94% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
38.8% (26)
1:1 Ничья
26.9% (18)
1:2 Милан
11.9% (8)
2:0 Наполи
6% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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