Ливорно
0:0
Перерыв
Стадион: Армандо Пикки
Специя
10' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
35' Желтая карточкаЛучи Андреа
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
47
Сек
Мустафа
28
Эрлич
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Hamza Haoudi
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Filippini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
Ход матча
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маррас Мануэль
|8 (1)
|0.22
|2.
|Марсура Давиде
|4
|0.11
|3.
|Агацци Давиде
|3
|0.08
|4.
|Мендес Мурило
|2
|0.05
|5.
|Феррари Франко
|2
|0.05
|6.
|Бракен Свен
|1
|0.03
|7.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|8.
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|9.
|Маццео Фабио
|1
|0.03
|10.
|Богдан Лука
|1
|0.03
|11.
|Бобен Матия
|1
|0.03
|12.
|Коппола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Рокка Микеле
|1 (1)
|0.03
|14.
|Порчино Антонио
|0
|0
|15.
|Лучи Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|3.
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.16
|4.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|5.
|Мастину Джузеппе
|4
|0.11
|6.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|7.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|8.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маррас Мануэль
|11
|0
|2.
|Агацци Давиде
|7
|1
|3.
|Лучи Андреа
|8
|0
|4.
|Бобен Матия
|6
|0
|5.
|Богдан Лука
|4
|1
|6.
|Рокка Микеле
|5
|0
|7.
|Гоннелли Лоренцо
|5
|0
|8.
|Порчино Антонио
|3
|1
|9.
|Райчевич Филип
|4
|0
|10.
|Маццео Фабио
|3
|0
|11.
|Морганелла Мишель
|3
|0
|12.
|Бракен Свен
|3
|0
|13.
|Мендес Мурило
|3
|0
|14.
|Марсура Давиде
|1
|1
|15.
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|16.
|Вивиани Федерико
|2
|0
|17.
|Газбарро Андреа
|2
|0
|18.
|Авуа Теофилус
|2
|0
|19.
|Паллекки Маттео
|2
|0
|20.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|21.
|Риццо Лука
|1
|0
|22.
|Морелли Габриэле
|1
|0
|23.
|Феррари Франко
|1
|0
|24.
|Бриньола Энрико
|1
|0
|25.
|Руджеро Дженнаро
|1
|0
|26.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|9
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|5.
|Риччи Матео
|7
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Капрадосси Элио
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|4
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|12.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|13.
|Терци Клаудио
|3
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|15.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|16.
|Риччи Федерико
|2
|0
|17.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|18.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|19.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|20.
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|21.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|22.
|Бастони Симоне
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливорно
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|41.67% (10)
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|Специя
|8.16% (4)
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|30.61% (15)
|14.29% (7)
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: + = -Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно
Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Специя: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22