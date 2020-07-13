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  3. Италия
Ливорно
0:0
Перерыв

Стадион:
Специя
0'
10' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
35' Желтая карточка
Лучи Андреа
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
5
Коппола
Алессандро
26
Богдан
Лука
19
Морелли
Габриэле
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
37
Авуа
Теофилус
47
Сек
Мустафа
18
Паллекки
Маттео
11
Мендес
Мурило
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
25
Маджоре
Джулио
15
Мастину
Джузеппе
17
Гудьонсен
Свейнн
11
Гьяси
Эммануэль
Ливорно
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

10'
 
Акампора Дженнаро
35'
Лучи Андреа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 2 0.05
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Коппола Алессандро 1 0.03
13. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
14. Порчино Антонио 0 0
15. Лучи Андреа 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Риччи Матео 4 (3) 0.11
5. Мастину Джузеппе 4 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Авуа Теофилус 2 0
19. Паллекки Маттео 2 0
20. Сильвестре Матиас 1 0
21. Риццо Лука 1 0
22. Морелли Габриэле 1 0
23. Феррари Франко 1 0
24. Бриньола Энрико 1 0
25. Руджеро Дженнаро 1 0
26. Дель Прато Энрико 1 0
Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Гьяси Эммануэль 7 0
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Нзола М'Бала 3 0
15. Рагуза Антонио 2 0
16. Риччи Федерико 2 0
17. Бидуи Софьян 2 0
18. Галабинов Андрей 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Итальяно Виченцо 1 0
21. Скуффет Симоне 1 0
22. Бастони Симоне 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 41.67% (10) 8.33% (2) 4.17% (1)
 Специя 8.16% (4) 12.24% (6) 12.24% (6) 22.45% (11) 30.61% (15) 14.29% (7)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно
Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Специя: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 2:0 Ливорно Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:3 Специя Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B
Ливорно 1:2 Специя Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Специя Серия B Специя 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 1:5 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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