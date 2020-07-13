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  3. Италия
Ливорно
0:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
10' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
35' Желтая карточка
Лучи Андреа
0:1
49' Гол
Мастину Джузеппе
63' Красная карточка
Коппола Алессандро
90'+5
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
5
Коппола
Алессандро
26
Богдан
Лука
19
Морелли
Габриэле
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
37
Авуа
Теофилус
47
Сек
Мустафа
18
Паллекки
Маттео
11
Мендес
Мурило
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
33
Витале
Луиджи
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
25
Маджоре
Джулио
15
Мастину
Джузеппе
17
Гудьонсен
Свейнн
11
Гьяси
Эммануэль
Ливорно
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

10'
 
Акампора Дженнаро
35'
Лучи Андреа
 
49'
0:1
Мастину Джузеппе
55'
Бракен Свен
Паллекки Маттео
 
63'
Коппола Алессандро
 
66'
Руджеро Дженнаро
Мендес Мурило
 
69'
 
Мора Лука
Акампора Дженнаро
82'
Тровато Маттиа
Лучи Андреа
 
89'
 
Бастони Симоне
Витале Луиджи
89'
 
Рагуза Антонио
Гьяси Эммануэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 23 Владение мячом, % 77

Бомбардиры внутри турнира

Ливорно
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маррас Мануэль 8 (1) 0.22
2. Марсура Давиде 4 0.11
3. Агацци Давиде 3 0.08
4. Мендес Мурило 2 0.05
5. Феррари Франко 2 0.05
6. Бракен Свен 1 0.03
7. Райчевич Филип 1 0.03
8. Дель Прато Энрико 1 0.03
9. Маццео Фабио 1 0.03
10. Богдан Лука 1 0.03
11. Бобен Матия 1 0.03
12. Коппола Алессандро 1 0.03
13. Рокка Микеле 1 (1) 0.03
14. Порчино Антонио 0 0
15. Лучи Андреа 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Мастину Джузеппе 5 0.14
5. Риччи Матео 4 (3) 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0

Карточки

Ливорно
# Игрок      
1. Маррас Мануэль 11 0
2. Агацци Давиде 7 1
3. Лучи Андреа 8 0
4. Бобен Матия 6 0
5. Богдан Лука 4 1
6. Рокка Микеле 5 0
7. Гоннелли Лоренцо 5 0
8. Порчино Антонио 3 1
9. Райчевич Филип 4 0
10. Маццео Фабио 3 0
11. Морганелла Мишель 3 0
12. Бракен Свен 3 0
13. Мендес Мурило 3 0
14. Марсура Давиде 1 1
15. Ди Дженнаро Маттео 1 1
16. Вивиани Федерико 2 0
17. Газбарро Андреа 2 0
18. Авуа Теофилус 2 0
19. Паллекки Маттео 2 0
20. Коппола Алессандро 0 1
21. Сильвестре Матиас 1 0
22. Риццо Лука 1 0
23. Морелли Габриэле 1 0
24. Феррари Франко 1 0
25. Бриньола Энрико 1 0
26. Руджеро Дженнаро 1 0
27. Дель Прато Энрико 1 0
Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Гьяси Эммануэль 7 0
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Нзола М'Бала 3 0
15. Рагуза Антонио 2 0
16. Риччи Федерико 2 0
17. Бидуи Софьян 2 0
18. Галабинов Андрей 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Итальяно Виченцо 1 0
21. Скуффет Симоне 1 0
22. Бастони Симоне 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливорно 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 41.67% (10) 8.33% (2) 4.17% (1)
 Специя 8% (4) 12% (6) 12% (6) 24% (12) 30% (15) 14% (7)

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:2 Кремонезе Трапани 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Венеция Юве Стабия 2:3 Ливорно
Ливорно 0:2 Читтаделла Пиза 1:0 Ливорно Ливорно 2:2 Фрозиноне Кьево 0:1 Ливорно Салернитана 1:0 Ливорно Ливорно 0:3 Козенца Порденоне 2:2 Ливорно Ливорно 0:3 Асколи Перуджа 1:0 Ливорно Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Эмполи 1:1 Ливорно Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно
Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя
Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Специя: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 2:0 Ливорно Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:3 Специя Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B
Ливорно 1:2 Специя Серия B Специя 3:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Специя Серия B Специя 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 1:5 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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