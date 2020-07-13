Козенца
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Перуджа
1:0
12' ГолБруччини Мирко
45' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
46' Желтая карточкаРози Алеандро
2:0
74' ГолБаэс Хайме
2:1
78' ГолФальчинелли Диего
80' Желтая карточкаКорси Анджело
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
12'
1:0
45'
46'
74'
2:0
78'
80'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Бруччини Мирко
|8 (2)
|0.22
|3.
|Асенсио Рауль
|6
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|5
|0.14
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|12.
|Презиосо Марио
|0
|0
|13.
|Капела Анибал
|0
|0
|14.
|Леджиттимо Маттео
|0
|0
|15.
|Биттанте Лука
|0
|0
|16.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|17.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|18.
|Балули Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йемелло Пьетро
|18 (9)
|0.49
|2.
|Мелькьорри Федерико
|3
|0.08
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.08
|4.
|Капоне Кристиан
|2
|0.05
|5.
|Фальчинелли Диего
|2 (1)
|0.05
|6.
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|7.
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|9.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.03
|10.
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|11.
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Рози Алеандро
|0
|0
|13.
|Балич Андрия
|0
|0
|14.
|Карраро Марко
|0
|0
|15.
|Драгомир Влад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|6
|2
|3.
|Кануте Франк
|6
|1
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Греко Леандро
|5
|0
|8.
|Перина Пьетро
|5
|0
|9.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|10.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|11.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|12.
|Корси Анджело
|4
|0
|13.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|14.
|Баэс Хайме
|3
|0
|15.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|16.
|Презиосо Марио
|3
|0
|17.
|Асенсио Рауль
|1
|1
|18.
|Биттанте Лука
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|26.
|Балули Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рози Алеандро
|9
|1
|2.
|Карраро Марко
|6
|1
|3.
|Йемелло Пьетро
|5
|1
|4.
|Фаласко Никола
|5
|1
|5.
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|1
|6.
|Сгарби Филиппо
|5
|0
|7.
|Драгомир Влад
|3
|1
|8.
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|9.
|Викарио Гульельмо
|4
|0
|10.
|Дьомбер Норберт
|2
|1
|11.
|Куан Кристиан
|2
|1
|12.
|Райкович Слободан
|3
|0
|13.
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|14.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|15.
|Нзита Мардоки
|3
|0
|16.
|Фальцерано Марчелло
|1
|1
|17.
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|18.
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|19.
|Конате Амара
|2
|0
|20.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|21.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|22.
|Фернандес Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|0
|Перуджа
|10% (3)
|20% (6)
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|10% (3)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя
Перуджа Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне
Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22