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  3. Италия
Козенца
2:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
12' Гол
Бруччини Мирко
45' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
46' Желтая карточка
Рози Алеандро
2:0
74' Гол
Баэс Хайме
2:1
78' Гол
Фальчинелли Диего
80' Желтая карточка
Корси Анджело
90'+7
22
Саракко
Умберто
4
Капела
Анибал
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
32
Баэс
Хайме
9
Асенсио
Рауль
29
Ривьер
Эммануэль
1
Викарио
Гульельмо
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
35
Райкович
Слободан
7
Маццокки
Паскуале
28
Куан
Кристиан
4
Карраро
Марко
14
Николусси
Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
9
Йемелло
Пьетро
36
Мелькьорри
Федерико
Козенца
3-4-1-2
Перуджа
3-5-2

Ход матча

12'
Бруччини Мирко
(Капела Анибал)
1:0
45'
Шаудоне Даниэле
 
46'
 
Буонаюто Кристиан
Мелькьорри Федерико
46'
 
Фаласко Никола
Райкович Слободан
46'
 
Рози Алеандро
66'
Коне Бенджамин
Ривьер Эммануэль
 
67'
 
Фальчинелли Диего
Куан Кристиан
74'
Баэс Хайме
(Леджиттимо Маттео)
2:0
77'
 
Анджелла Габриэле
Дьомбер Норберт
78'
2:1
Фальчинелли Диего
(Ди Кьяра Джанлука)
80'
Корси Анджело
 
81'
 
Капоне Кристиан
Йемелло Пьетро
83'
Касасола Тиаго
Корси Анджело
 
87'
Карретта Мирко
Баэс Хайме
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.22
2. Бруччини Мирко 8 (2) 0.22
3. Асенсио Рауль 6 0.16
4. Баэс Хайме 5 0.14
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Пьерини Николас 3 0.08
7. Карретта Мирко 2 0.05
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Касасола Тиаго 0 0
12. Презиосо Марио 0 0
13. Капела Анибал 0 0
14. Леджиттимо Маттео 0 0
15. Биттанте Лука 0 0
16. Д'Орацио Томмазо 0 0
17. Коне Бенджамин 0 0
18. Балули Мохамед 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йемелло Пьетро 18 (9) 0.49
2. Мелькьорри Федерико 3 0.08
3. Буонаюто Кристиан 3 0.08
4. Капоне Кристиан 2 0.05
5. Фальчинелли Диего 2 (1) 0.05
6. Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
7. Фальцерано Марчелло 1 0.03
8. Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
9. Маццокки Паскуале 1 0.03
10. Фаласко Никола 1 0.03
11. Куан Кристиан 1 0.03
12. Рози Алеандро 0 0
13. Балич Андрия 0 0
14. Карраро Марко 0 0
15. Драгомир Влад 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Шаудоне Даниэле 6 2
3. Кануте Франк 6 1
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Греко Леандро 5 0
8. Перина Пьетро 5 0
9. Д'Орацио Томмазо 5 0
10. Скьяви Раффаэле 4 0
11. Леджиттимо Маттео 4 0
12. Корси Анджело 4 0
13. Ривьер Эммануэль 3 0
14. Баэс Хайме 3 0
15. Касасола Тиаго 3 0
16. Презиосо Марио 3 0
17. Асенсио Рауль 1 1
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
26. Балули Мохамед 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Рози Алеандро 9 1
2. Карраро Марко 6 1
3. Йемелло Пьетро 5 1
4. Фаласко Никола 5 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 1
6. Сгарби Филиппо 5 0
7. Драгомир Влад 3 1
8. Мелькьорри Федерико 4 0
9. Викарио Гульельмо 4 0
10. Дьомбер Норберт 2 1
11. Куан Кристиан 2 1
12. Райкович Слободан 3 0
13. Фальчинелли Диего 3 0
14. Буонаюто Кристиан 3 0
15. Нзита Мардоки 3 0
16. Фальцерано Марчелло 1 1
17. Анджелла Габриэле 2 0
18. Маццокки Паскуале 2 0
19. Конате Амара 2 0
20. Капоне Кристиан 1 0
21. Бьянкимано Андреа 1 0
22. Фернандес Пауло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 17.14% (6) 17.14% (6) 28.57% (10) 14.29% (5) 22.86% (8) 0
 Перуджа 10% (3) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 10% (3)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя
Перуджа Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:2 Перуджа Перуджа 1:2 Порденоне Читтаделла 2:0 Перуджа Перуджа 0:0 Кротоне
Асколи 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Салернитана Перуджа 1:2 Беневенто Пиза 1:0 Перуджа Перуджа 0:1 Эмполи Фрозиноне 1:0 Перуджа Перуджа 0:3 Специя Юве Стабия 1:2 Перуджа Перуджа 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Перуджа Наполи 2:0 Перуджа Перуджа 0:1 Венеция Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Перуджа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Перуджа 2:2 Козенца Серия B Перуджа 0:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Перуджа Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бруччини Мирко бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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