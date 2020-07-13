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  3. Италия
Венеция
0:0
Перерыв

Стадион:
Пескара
0'
23' Красная карточка
Галано Кристиан
24' Желтая карточка
Монтальто Адриано
42' Желтая карточка
Мале Юссеф
45' Желтая карточка
Маньеро Риккардо
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
15
Марино
Антонио
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
19
Лонго
Самуэле
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Пальмьеро
Лука
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
Венеция
4-3-1-2
Пескара
4-3-3

Ход матча

23'
 
Галано Кристиан
24'
Монтальто Адриано
 
42'
Мале Юссеф
 
45'
 
Маньеро Риккардо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.22
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
4. Бокалон Риккардо 3 0.08
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Зигони Джанмарко 1 0.03
7. Модоло Марко 1 0.03
8. Чеккарони Пьетро 1 0.03
9. Фиренце Марко 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Фьордализо Алессандро 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 4 0.11
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
9. Крекко Лука 1 0.03
10. Бетелла Давиде 1 0.03
11. Бошич Милош 1 0.03
12. Кампаньяро Уго 1 0.03
13. Чофани Маттео 1 0.03
14. Пальмьеро Лука 1 0.03
15. Клеменца Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Бальцано Антонио 0 0
21. Друди Мирко 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 12 0
2. Мале Юссеф 8 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Сукулини Франко 7 0
6. Монтальто Адриано 5 0
7. Калигара Фабрицио 5 0
8. Кремонези Микеле 4 0
9. Модоло Марко 4 0
10. Капелло Алессандро 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Лонго Самуэле 2 0
16. Казале Николо 2 0
17. Моначелло Гаетано 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Галано Кристиан 4 1
5. Бетелла Давиде 4 1
6. Мемушай Ледиан 5 0
7. Сконьямильо Дженнаро 5 0
8. Кастанос Григорис 5 0
9. Машанджело Эдоардо 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 4 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Бальцано Антонио 3 0
14. Маньеро Риккардо 2 0
15. Дель Гроссо Кристиано 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Клеменца Лука 1 0
23. Тумминелло Марко 1 0
24. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 24.14% (7)
 Пескара 14.63% (6) 14.63% (6) 9.76% (4) 21.95% (9) 19.51% (8) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара
Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пескара 2:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B
Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Маньеро Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Галано Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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