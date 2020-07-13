Венеция
0:0
Перерыв
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Пескара
23' Красная карточкаГалано Кристиан
24' Желтая карточкаМонтальто Адриано
42' Желтая карточкаМале Юссеф
45' Желтая карточкаМаньеро Риккардо
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаЗащитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
23'
42'
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|8 (2)
|0.22
|2.
|Капелло Алессандро
|6
|0.16
|3.
|Лонго Самуэле
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бокалон Риккардо
|3
|0.08
|5.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.08
|6.
|Зигони Джанмарко
|1
|0.03
|7.
|Модоло Марко
|1
|0.03
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|9.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|10.
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|11.
|Сукулини Франко
|0
|0
|12.
|Мале Юссеф
|0
|0
|13.
|Лолло Лоренцо
|0
|0
|14.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галано Кристиан
|13 (1)
|0.35
|2.
|Мачин Хосе
|7 (1)
|0.19
|3.
|Маньеро Риккардо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Дзаппа Габриэле
|4
|0.11
|5.
|Мемушай Ледиан
|3
|0.08
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|2 (1)
|0.05
|7.
|Тумминелло Марко
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Крекко Лука
|1
|0.03
|10.
|Бетелла Давиде
|1
|0.03
|11.
|Бошич Милош
|1
|0.03
|12.
|Кампаньяро Уго
|1
|0.03
|13.
|Чофани Маттео
|1
|0.03
|14.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.03
|15.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|16.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.03
|17.
|Кастанос Григорис
|0
|0
|18.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|19.
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|20.
|Бальцано Антонио
|0
|0
|21.
|Друди Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|12
|0
|2.
|Мале Юссеф
|8
|1
|3.
|Араму Маттиа
|5
|2
|4.
|Лолло Лоренцо
|6
|1
|5.
|Сукулини Франко
|7
|0
|6.
|Монтальто Адриано
|5
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|8.
|Кремонези Микеле
|4
|0
|9.
|Модоло Марко
|4
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|4
|0
|11.
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|13.
|Риккарди Давид
|1
|1
|14.
|Молинаро Кристиан
|2
|0
|15.
|Лонго Самуэле
|2
|0
|16.
|Казале Николо
|2
|0
|17.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Лакичевич Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Друди Мирко
|8
|0
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|1
|3.
|Чофани Маттео
|4
|1
|4.
|Галано Кристиан
|4
|1
|5.
|Бетелла Давиде
|4
|1
|6.
|Мемушай Ледиан
|5
|0
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|5
|0
|8.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|5
|0
|10.
|Бузеллато Массимилиано
|4
|0
|11.
|Мачин Хосе
|4
|0
|12.
|Брунори Маттео
|4
|0
|13.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|14.
|Маньеро Риккардо
|2
|0
|15.
|Дель Гроссо Кристиано
|2
|0
|16.
|Крекко Лука
|2
|0
|17.
|Бошич Милош
|2
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|19.
|Божинов Валери
|0
|1
|20.
|Чиско Андреа
|0
|1
|21.
|Бруно Алессандро
|1
|0
|22.
|Клеменца Лука
|1
|0
|23.
|Тумминелло Марко
|1
|0
|24.
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|Пескара
|14.63% (6)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара
Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22