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  3. Италия
Венеция
1:1
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
23' Красная карточка
Галано Кристиан
24' Желтая карточка
Монтальто Адриано
42' Желтая карточка
Мале Юссеф
45' Желтая карточка
Маньеро Риккардо
1:0
48' Гол
Фиренце Марко
50' Желтая карточка
Пуччарелли Мануэль
51' Желтая карточка
Модоло Марко
61' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
67' Вторая желтая карточка
Калигара Фабрицио
70' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
1:1
76' Гол
Дзаппа Габриэле
90'+4
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
15
Марино
Антонио
5
Вакка
Антонио
16
Фьордилино
Антонио
23
Мале
Юссеф
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
19
Лонго
Самуэле
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
3
Дель
Гроссо
Кристиано
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Пальмьеро
Лука
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
10
Пуччарелли
Мануэль
Венеция
4-3-1-2
Пескара
4-3-3

Ход матча

23'
 
Галано Кристиан
24'
Монтальто Адриано
 
42'
Мале Юссеф
 
45'
 
Маньеро Риккардо
46'
 
Бальцано Антонио
Пальмьеро Лука
46'
 
Кастанос Григорис
Бузеллато Массимилиано
46'
Фиренце Марко
Капелло Алессандро
 
48'
Фиренце Марко
(Лакичевич Иван)
1:0
50'
 
Пуччарелли Мануэль
51'
Модоло Марко
 
54'
Калигара Фабрицио
Мале Юссеф
 
54'
 
Клеменца Лука
Пуччарелли Мануэль
61'
Калигара Фабрицио
 
63'
Моначелло Гаетано
Вакка Антонио
 
63'
Фьордализо Алессандро
Марино Антонио
 
67'
Калигара Фабрицио
 
70'
Фьордилино Антонио
 
71'
Сукулини Франко
Монтальто Адриано
 
76'
1:1
Дзаппа Габриэле
(Клеменца Лука)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 8 (2) 0.22
2. Капелло Алессандро 6 0.16
3. Лонго Самуэле 4 (1) 0.11
4. Бокалон Риккардо 3 0.08
5. Монтальто Адриано 3 (1) 0.08
6. Фиренце Марко 2 0.05
7. Зигони Джанмарко 1 0.03
8. Модоло Марко 1 0.03
9. Чеккарони Пьетро 1 0.03
10. Калигара Фабрицио 1 0.03
11. Сукулини Франко 0 0
12. Мале Юссеф 0 0
13. Лолло Лоренцо 0 0
14. Лакичевич Иван 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галано Кристиан 13 (1) 0.35
2. Мачин Хосе 7 (1) 0.19
3. Маньеро Риккардо 5 (3) 0.14
4. Дзаппа Габриэле 5 0.14
5. Мемушай Ледиан 3 0.08
6. Бузеллато Массимилиано 2 (1) 0.05
7. Тумминелло Марко 2 (1) 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 1 0.03
9. Крекко Лука 1 0.03
10. Клеменца Лука 1 0.03
11. Бетелла Давиде 1 0.03
12. Бошич Милош 1 0.03
13. Кампаньяро Уго 1 0.03
14. Чофани Маттео 1 0.03
15. Пальмьеро Лука 1 0.03
16. Боррелли Дженнаро 1 0.03
17. Кастанос Григорис 0 0
18. Машанджело Эдоардо 0 0
19. Мелегони Филиппо 0 0
20. Бальцано Антонио 0 0
21. Друди Мирко 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 13 0
2. Мале Юссеф 9 1
3. Араму Маттиа 5 2
4. Лолло Лоренцо 6 1
5. Калигара Фабрицио 6 1
6. Сукулини Франко 7 0
7. Модоло Марко 5 0
8. Монтальто Адриано 5 0
9. Кремонези Микеле 4 0
10. Капелло Алессандро 4 0
11. Чеккарони Пьетро 4 0
12. Фьордализо Алессандро 3 0
13. Риккарди Давид 1 1
14. Молинаро Кристиан 2 0
15. Лонго Самуэле 2 0
16. Казале Николо 2 0
17. Моначелло Гаетано 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Лакичевич Иван 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Друди Мирко 8 0
2. Пальмьеро Лука 6 1
3. Чофани Маттео 4 1
4. Галано Кристиан 4 1
5. Бетелла Давиде 4 1
6. Мемушай Ледиан 5 0
7. Сконьямильо Дженнаро 5 0
8. Кастанос Григорис 5 0
9. Машанджело Эдоардо 5 0
10. Бузеллато Массимилиано 4 0
11. Мачин Хосе 4 0
12. Брунори Маттео 4 0
13. Маньеро Риккардо 3 0
14. Бальцано Антонио 3 0
15. Дель Гроссо Кристиано 2 0
16. Крекко Лука 2 0
17. Бошич Милош 2 0
18. Боррелли Дженнаро 2 0
19. Божинов Валери 0 1
20. Чиско Андреа 0 1
21. Бруно Алессандро 1 0
22. Пуччарелли Мануэль 1 0
23. Клеменца Лука 1 0
24. Тумминелло Марко 1 0
25. Мелегони Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Пескара 14.29% (6) 14.29% (6) 9.52% (4) 21.43% (9) 19.05% (8) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани Кремонезе 0:0 Венеция Перуджа 0:1 Венеция Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара
Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Пескара 2:1 Козенца Порденоне 0:2 Пескара Пескара 1:2 Салернитана Пескара 0:0 Кьево Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пескара 2:2 Венеция Серия B Венеция 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Венеция Серия B Венеция 0:0 Пескара Серия B
Пескара 1:0 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Маньеро Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Галано Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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