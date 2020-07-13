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Фрозиноне
1:1
Перерыв

Стадион:
Юве Стабия
0'
0:1
4' Гол
Малламо Алессандро
1:1
9' Гол
Бригенти Николо
17' Желтая карточка
Форте Франческо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
17
Роден
Маркус
33
Д'Элиа
Сальваторе
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
31
Фацио
Паскуале
6
Аллеви
Николас
30
Малламо
Алессандро
5
Кало
Джакомо
24
Масталли
Алессандро
8
Ди
Мариано
Франческо
32
Форте
Франческо
11
Бифулько
Альфредо
Фрозиноне
3-5-2
Юве Стабия
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Малламо Алессандро
(Бифулько Альфредо)
9'
Бригенти Николо
1:1
17'
 
Форте Франческо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 3 0.08
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Бригенти Николо 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 15 (6) 0.41
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Аддэ Брайт 2 0.05
6. Бифулько Альфредо 2 0.05
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Малламо Алессандро 1 0.03
14. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
15. Ицко Мариано 0 0
16. Витиелло Роберто 0 0
17. Мелара Фабрицио 0 0
18. Росси Алессандро 0 0
19. Риччи Джакомо 0 0
20. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Хаас Николас 4 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Сальви Алессандро 3 0
12. Крайнц Лука 3 0
13. Дзампано Франческо 3 0
14. Барди Франческо 2 0
15. Роден Маркус 2 0
16. Новакович Андрия 2 0
17. Читро Никола 1 0
18. Матарезе Лука 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 10 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Канотто Луиджи 6 1
5. Риччи Джакомо 6 1
6. Форте Франческо 7 0
7. Сиссе Карамоко 5 1
8. Тонуччи Денис 6 0
9. Фацио Паскуале 6 0
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Аддэ Брайт 5 0
12. Трост Магнус 3 1
13. Витиелло Роберто 4 0
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Аллеви Николас 2 0
19. Бифулько Альфредо 2 0
20. Дель Соле Фердинандо 2 0
21. Брандуани Паоло 2 0
22. Медзавилла Адриано 1 0
23. Ди Мариано Франческо 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 22.58% (7) 9.68% (3) 9.68% (3) 16.13% (5) 29.03% (9) 12.9% (4)
 Юве Стабия 17.65% (6) 23.53% (8) 2.94% (1) 8.82% (3) 26.47% (9) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно
Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Серия B Юве Стабия 3:0 Фрозиноне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Форте Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бригенти Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Малламо Алессандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фрозиноне 1:1 Юве Стабия онлайн

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