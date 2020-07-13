Фрозиноне
1:1
Перерыв
Стадион: Бенито Стирпе
Юве Стабия
0:1
4' ГолМалламо Алессандро
1:1
9' ГолБригенти Николо
17' Желтая карточкаФорте Франческо
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Руссо ДанилоВратарь
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
4'
9'
1:1
17'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.08
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|8.
|Читро Никола
|2
|0.05
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|15 (6)
|0.41
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|6.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Малламо Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|15.
|Ицко Мариано
|0
|0
|16.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|17.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|18.
|Росси Алессандро
|0
|0
|19.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|20.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Хаас Николас
|4
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|12.
|Крайнц Лука
|3
|0
|13.
|Дзампано Франческо
|3
|0
|14.
|Барди Франческо
|2
|0
|15.
|Роден Маркус
|2
|0
|16.
|Новакович Андрия
|2
|0
|17.
|Читро Никола
|1
|0
|18.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|10
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|5.
|Риччи Джакомо
|6
|1
|6.
|Форте Франческо
|7
|0
|7.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|8.
|Тонуччи Денис
|6
|0
|9.
|Фацио Паскуале
|6
|0
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|12.
|Трост Магнус
|3
|1
|13.
|Витиелло Роберто
|4
|0
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|16.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|17.
|Росси Алессандро
|2
|0
|18.
|Аллеви Николас
|2
|0
|19.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|20.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|21.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|22.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|23.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|22.58% (7)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
|Юве Стабия
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|2.94% (1)
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно
Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22