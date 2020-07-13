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  3. Италия
Фрозиноне
2:2
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
0:1
4' Гол
Малламо Алессандро
1:1
9' Гол
Бригенти Николо
17' Желтая карточка
Форте Франческо
1:2
57' Гол
Форте Франческо
66' Желтая карточка
Кало Джакомо
72' Желтая карточка
Тонуччи Денис
2:2
75' Пенальти
Дионизи Федерико
76' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
84' Желтая карточка
Фацио Паскуале
86' Желтая карточка
Витиелло Роберто
90' Вторая желтая карточка
Ардеманьи Маттео
90' Желтая карточка
Дзампано Франческо
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
32
Крайнц
Лука
14
Сальви
Алессандро
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
17
Роден
Маркус
33
Д'Элиа
Сальваторе
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
31
Фацио
Паскуале
6
Аллеви
Николас
30
Малламо
Алессандро
5
Кало
Джакомо
24
Масталли
Алессандро
8
Ди
Мариано
Франческо
32
Форте
Франческо
11
Бифулько
Альфредо
Фрозиноне
3-5-2
Юве Стабия
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Малламо Алессандро
(Бифулько Альфредо)
9'
Бригенти Николо
1:1
17'
 
Форте Франческо
57'
1:2
Форте Франческо
(Кало Джакомо)
60'
Дионизи Федерико
Паганини Лука
 
60'
Дзампано Франческо
Сальви Алессандро
 
66'
 
Кало Джакомо
68'
Ардеманьи Маттео
Новакович Андрия
 
68'
Трибуцци Алессио
Гори Мирко
 
71'
 
Кальвано Симоне
Кало Джакомо
72'
 
Тонуччи Денис
75'
Дионизи Федерико
2:2
76'
Ардеманьи Маттео
 
84'
 
Фацио Паскуале
84'
 
Делла Пьетро Винченца
Бифулько Альфредо
86'
 
Витиелло Роберто
89'
 
Риччи Джакомо
Ди Мариано Франческо
90'
Ардеманьи Маттео
 
90'
Дзампано Франческо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дионизи Федерико 10 (4) 0.27
2. Чано Камилло 7 (3) 0.19
3. Паганини Лука 5 0.14
4. Новакович Андрия 3 0.08
5. Бегетто Андреа 2 0.05
6. Роден Маркус 2 0.05
7. Капуано Марко 2 0.05
8. Читро Никола 2 0.05
9. Сальви Алессандро 1 0.03
10. Бригенти Николо 1 0.03
11. Майелло Раффаэле 1 0.03
12. Дзампано Франческо 1 0.03
13. Хаас Николас 0 0
Юве Стабия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 16 (6) 0.43
2. Канотто Луиджи 5 0.14
3. Кало Джакомо 4 0.11
4. Сиссе Карамоко 4 0.11
5. Бифулько Альфредо 2 0.05
6. Аддэ Брайт 2 0.05
7. Ди Дженнаро Давид 1 0.03
8. Элия Сальваторе 1 0.03
9. Тонуччи Денис 1 0.03
10. Кальвано Симоне 1 0.03
11. Медзавилла Адриано 1 0.03
12. Проведель Иван 1 0.03
13. Малламо Алессандро 1 0.03
14. Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.03
15. Ицко Мариано 0 0
16. Витиелло Роберто 0 0
17. Мелара Фабрицио 0 0
18. Росси Алессандро 0 0
19. Риччи Джакомо 0 0
20. Карлини Массимилиано 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 12 1
2. Дионизи Федерико 8 1
3. Паганини Лука 8 1
4. Чано Камилло 7 0
5. Гори Мирко 4 1
6. Хаас Николас 4 1
7. Капуано Марко 5 0
8. Бегетто Андреа 5 0
9. Ариаудо Лоренцо 4 0
10. Майелло Раффаэле 4 0
11. Дзампано Франческо 4 0
12. Сальви Алессандро 3 0
13. Крайнц Лука 3 0
14. Ардеманьи Маттео 1 1
15. Барди Франческо 2 0
16. Роден Маркус 2 0
17. Новакович Андрия 2 0
18. Читро Никола 1 0
19. Матарезе Лука 1 0
Юве Стабия
# Игрок      
1. Малламо Алессандро 9 2
2. Кало Джакомо 11 0
3. Джермони Лука 6 2
4. Канотто Луиджи 6 1
5. Риччи Джакомо 6 1
6. Тонуччи Денис 7 0
7. Фацио Паскуале 7 0
8. Форте Франческо 7 0
9. Сиссе Карамоко 5 1
10. Кальвано Симоне 4 1
11. Витиелло Роберто 5 0
12. Аддэ Брайт 5 0
13. Трост Магнус 3 1
14. Руссо Данило 3 0
15. Элия Сальваторе 3 0
16. Бюхель Марсель 2 0
17. Росси Алессандро 2 0
18. Аллеви Николас 2 0
19. Бифулько Альфредо 2 0
20. Дель Соле Фердинандо 2 0
21. Брандуани Паоло 2 0
22. Медзавилла Адриано 1 0
23. Ди Мариано Франческо 1 0
24. Масталли Алессандро 1 0
25. Карлини Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 24.24% (8) 9.09% (3) 9.09% (3) 15.15% (5) 30.3% (10) 12.12% (4)
 Юве Стабия 19.44% (7) 22.22% (8) 2.78% (1) 11.11% (4) 25% (9) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно
Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Серия B Юве Стабия 3:0 Фрозиноне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Форте Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бригенти Николо бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Малламо Алессандро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фрозиноне 2:2 Юве Стабия онлайн

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