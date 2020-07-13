Фрозиноне
2:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Юве Стабия
0:1
4' ГолМалламо Алессандро
1:1
9' ГолБригенти Николо
17' Желтая карточкаФорте Франческо
1:2
57' ГолФорте Франческо
66' Желтая карточкаКало Джакомо
72' Желтая карточкаТонуччи Денис
2:2
75' ПенальтиДионизи Федерико
76' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
84' Желтая карточкаФацио Паскуале
86' Желтая карточкаВитиелло Роберто
90' Вторая желтая карточкаАрдеманьи Маттео
90' Желтая карточкаДзампано Франческо
32
Крайнц
Лука
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Руссо ДанилоВратарь
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
4'
9'
1:1
17'
57'
1:2
66'
72'
75'
2:2
76'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дионизи Федерико
|10 (4)
|0.27
|2.
|Чано Камилло
|7 (3)
|0.19
|3.
|Паганини Лука
|5
|0.14
|4.
|Новакович Андрия
|3
|0.08
|5.
|Бегетто Андреа
|2
|0.05
|6.
|Роден Маркус
|2
|0.05
|7.
|Капуано Марко
|2
|0.05
|8.
|Читро Никола
|2
|0.05
|9.
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|10.
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|11.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|13.
|Хаас Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|16 (6)
|0.43
|2.
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|3.
|Кало Джакомо
|4
|0.11
|4.
|Сиссе Карамоко
|4
|0.11
|5.
|Бифулько Альфредо
|2
|0.05
|6.
|Аддэ Брайт
|2
|0.05
|7.
|Ди Дженнаро Давид
|1
|0.03
|8.
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|9.
|Тонуччи Денис
|1
|0.03
|10.
|Кальвано Симоне
|1
|0.03
|11.
|Медзавилла Адриано
|1
|0.03
|12.
|Проведель Иван
|1
|0.03
|13.
|Малламо Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.03
|15.
|Ицко Мариано
|0
|0
|16.
|Витиелло Роберто
|0
|0
|17.
|Мелара Фабрицио
|0
|0
|18.
|Росси Алессандро
|0
|0
|19.
|Риччи Джакомо
|0
|0
|20.
|Карлини Массимилиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|12
|1
|2.
|Дионизи Федерико
|8
|1
|3.
|Паганини Лука
|8
|1
|4.
|Чано Камилло
|7
|0
|5.
|Гори Мирко
|4
|1
|6.
|Хаас Николас
|4
|1
|7.
|Капуано Марко
|5
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|5
|0
|9.
|Ариаудо Лоренцо
|4
|0
|10.
|Майелло Раффаэле
|4
|0
|11.
|Дзампано Франческо
|4
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|13.
|Крайнц Лука
|3
|0
|14.
|Ардеманьи Маттео
|1
|1
|15.
|Барди Франческо
|2
|0
|16.
|Роден Маркус
|2
|0
|17.
|Новакович Андрия
|2
|0
|18.
|Читро Никола
|1
|0
|19.
|Матарезе Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малламо Алессандро
|9
|2
|2.
|Кало Джакомо
|11
|0
|3.
|Джермони Лука
|6
|2
|4.
|Канотто Луиджи
|6
|1
|5.
|Риччи Джакомо
|6
|1
|6.
|Тонуччи Денис
|7
|0
|7.
|Фацио Паскуале
|7
|0
|8.
|Форте Франческо
|7
|0
|9.
|Сиссе Карамоко
|5
|1
|10.
|Кальвано Симоне
|4
|1
|11.
|Витиелло Роберто
|5
|0
|12.
|Аддэ Брайт
|5
|0
|13.
|Трост Магнус
|3
|1
|14.
|Руссо Данило
|3
|0
|15.
|Элия Сальваторе
|3
|0
|16.
|Бюхель Марсель
|2
|0
|17.
|Росси Алессандро
|2
|0
|18.
|Аллеви Николас
|2
|0
|19.
|Бифулько Альфредо
|2
|0
|20.
|Дель Соле Фердинандо
|2
|0
|21.
|Брандуани Паоло
|2
|0
|22.
|Медзавилла Адриано
|1
|0
|23.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|24.
|Масталли Алессандро
|1
|0
|25.
|Карлини Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|Юве Стабия
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|2.78% (1)
|11.11% (4)
|25% (9)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана Козенца 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Перуджа Венеция 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Порденоне Пиза 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне
Юве Стабия Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Салернитана 2:1 Юве Стабия Беневенто 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:3 Ливорно
Пескара 3:1 Юве Стабия Юве Стабия 3:1 Специя Порденоне 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Трапани Читтаделла 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 3:2 Кротоне Асколи 2:2 Юве Стабия Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21