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Асколи
1:0
Перерыв

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
20' Гол
Эрамо Мирко
33
Леали
Никола
15
Гравильон
Эндрю
2
Валентини
Науэль
3
Раньери
Лука
19
Падоин
Симоне
30
Брлек
Петар
7
Кавион
Микеле
17
Серникола
Леонардо
27
Эрамо
Мирко
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
1
Бриньоли
Альберто
23
Гаццола
Марчелло
35
Сьерральта
Франсиско
6
Романьоли
Симоне
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
37
Тутино
Дженнаро
Асколи
3-4-1-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

20'
Эрамо Мирко
(Серникола Леонардо)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 9 0.24
2. Нинкович Никола 7 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Петруччи Давиде 0 0
15. Брлек Петар 0 0
16. Андреони Кристиан 0 0
17. Падоин Симоне 0 0
18. Пиччинокки Марио 0 0
19. Серникола Леонардо 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.3
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
4. Тутино Дженнаро 3 0.08
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Чичиретти Амато 3 (1) 0.08
7. Дези Якопо 2 0.05
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Трояно Микеле 10 1
2. Гравильон Эндрю 11 0
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Джербо Альберто 6 0
6. Кавион Микеле 6 0
7. Петруччи Давиде 4 1
8. Падоин Симоне 5 0
9. Броско Риккардо 5 0
10. Брлек Петар 5 0
11. Пучино Раффаэле 4 0
12. Серникола Леонардо 4 0
13. Андреони Кристиан 2 1
14. Ардеманьи Маттео 3 0
15. Эрамо Мирко 3 0
16. Скамачча Джанлука 3 0
17. Валентини Науэль 2 0
18. Леали Никола 2 0
19. Тротта Марселло 2 0
20. Морозини Леонардо 2 0
21. Пиччинокки Марио 2 0
22. Чаджиа Мутир 2 0
23. Раньери Лука 2 0
24. Стеллоне Роберто 1 0
25. Феригра Эрик 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 5 0
4. Весели Фредерик 4 0
5. Дези Якопо 4 0
6. Майетта Доменико 4 0
7. Фраттези Давиде 4 0
8. Риччи Самуэле 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Фьямоцци Риккардо 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Ла Мантия Андреа 1 0
19. Штулац Лео 1 0
20. Бриньоли Альберто 1 0
21. Николау Димитриос 1 0
22. Пинна Симоне 1 0
23. Байрами Недим 1 0
24. Журковски Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 13.51% (5) 16.22% (6) 21.62% (8) 16.22% (6) 16.22% (6) 16.22% (6)
 Эмполи 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи
Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто
Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B
Эмполи 0:3 Асколи Серия B Асколи 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Асколи Серия B Эмполи 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Эмполи Серия B Асколи 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:2 Асколи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Эрамо Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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