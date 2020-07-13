Асколи
1:0
Перерыв
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Эмполи
1:0
20' ГолЭрамо Мирко
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Salif Sidibe
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
20'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|2.
|Нинкович Никола
|7 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|15.
|Брлек Петар
|0
|0
|16.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|17.
|Падоин Симоне
|0
|0
|18.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|19.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|11 (1)
|0.3
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.08
|6.
|Чичиретти Амато
|3 (1)
|0.08
|7.
|Дези Якопо
|2
|0.05
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Морео Стефано
|0
|0
|15.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трояно Микеле
|10
|1
|2.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Джербо Альберто
|6
|0
|6.
|Кавион Микеле
|6
|0
|7.
|Петруччи Давиде
|4
|1
|8.
|Падоин Симоне
|5
|0
|9.
|Броско Риккардо
|5
|0
|10.
|Брлек Петар
|5
|0
|11.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|4
|0
|13.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|14.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|15.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|16.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|17.
|Валентини Науэль
|2
|0
|18.
|Леали Никола
|2
|0
|19.
|Тротта Марселло
|2
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|2
|0
|21.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|23.
|Раньери Лука
|2
|0
|24.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|5
|0
|4.
|Весели Фредерик
|4
|0
|5.
|Дези Якопо
|4
|0
|6.
|Майетта Доменико
|4
|0
|7.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|8.
|Риччи Самуэле
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|18.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|19.
|Штулац Лео
|1
|0
|20.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|21.
|Николау Димитриос
|1
|0
|22.
|Пинна Симоне
|1
|0
|23.
|Байрами Недим
|1
|0
|24.
|Журковски Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|Эмполи
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи
Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто
Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22