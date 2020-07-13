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  3. Италия
Асколи
1:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
20' Гол
Эрамо Мирко
62' Желтая карточка
Эрамо Мирко
77' Желтая карточка
Петруччи Давиде
82' Желтая карточка
Валентини Науэль
84' Желтая карточка
Журковски Шимон
87' Желтая карточка
Брлек Петар
90' Желтая карточка
Тротта Марселло
90' Желтая карточка
Риччи Самуэле
90'+7
33
Леали
Никола
15
Гравильон
Эндрю
2
Валентини
Науэль
3
Раньери
Лука
19
Падоин
Симоне
30
Брлек
Петар
7
Кавион
Микеле
17
Серникола
Леонардо
27
Эрамо
Мирко
9
Скамачча
Джанлука
11
Нинкович
Никола
1
Бриньоли
Альберто
23
Гаццола
Марчелло
35
Сьерральта
Франсиско
6
Романьоли
Симоне
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
37
Тутино
Дженнаро
Асколи
3-4-1-2
Эмполи
4-3-3

Ход матча

20'
Эрамо Мирко
(Серникола Леонардо)
1:0
60'
 
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
60'
 
Фьямоцци Риккардо
Гаццола Марчелло
62'
Эрамо Мирко
 
65'
Петруччи Давиде
Эрамо Мирко
 
65'
Тротта Марселло
Скамачча Джанлука
 
68'
 
Морео Стефано
Тутино Дженнаро
70'
Пучино Раффаэле
Падоин Симоне
 
77'
Петруччи Давиде
 
79'
Морозини Леонардо
Нинкович Никола
 
79'
Феригра Эрик
Раньери Лука
 
82'
Валентини Науэль
 
84'
 
Журковски Шимон
87'
Брлек Петар
 
87'
 
Ла Мантия Андреа
Байрами Недим
88'
 
Пинна Симоне
Балковец Юре
90'
Тротта Марселло
 
90'
 
Риччи Самуэле

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 9 0.24
2. Нинкович Никола 7 (1) 0.19
3. Да Крус Алессио 5 (1) 0.14
4. Тротта Марселло 5 0.14
5. Морозини Леонардо 5 0.14
6. Ардеманьи Маттео 3 (1) 0.08
7. Кавион Микеле 2 0.05
8. Джербо Альберто 1 0.03
9. Трояно Микеле 1 0.03
10. Броско Риккардо 1 0.03
11. Эрамо Мирко 1 0.03
12. Пучино Раффаэле 1 0.03
13. Чаджиа Мутир 1 0.03
14. Петруччи Давиде 0 0
15. Брлек Петар 0 0
16. Андреони Кристиан 0 0
17. Падоин Симоне 0 0
18. Пиччинокки Марио 0 0
19. Серникола Леонардо 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 11 (1) 0.3
2. Фраттези Давиде 5 0.14
3. Ла Гумина Антонино 4 (1) 0.11
4. Тутино Дженнаро 3 0.08
5. Байрами Недим 3 0.08
6. Чичиретти Амато 3 (1) 0.08
7. Дези Якопо 2 0.05
8. Штулац Лео 2 0.05
9. Балковец Юре 1 0.03
10. Хендерсон Лиам 1 0.03
11. Бандинелли Филиппо 1 0.03
12. Сьерральта Франсиско 1 0.03
13. Фьямоцци Риккардо 0 0
14. Морео Стефано 0 0
15. Весели Фредерик 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Трояно Микеле 10 1
2. Гравильон Эндрю 11 0
3. Нинкович Никола 7 1
4. Да Крус Алессио 2 3
5. Петруччи Давиде 5 1
6. Джербо Альберто 6 0
7. Брлек Петар 6 0
8. Кавион Микеле 6 0
9. Падоин Симоне 5 0
10. Броско Риккардо 5 0
11. Эрамо Мирко 4 0
12. Пучино Раффаэле 4 0
13. Серникола Леонардо 4 0
14. Андреони Кристиан 2 1
15. Ардеманьи Маттео 3 0
16. Валентини Науэль 3 0
17. Тротта Марселло 3 0
18. Скамачча Джанлука 3 0
19. Леали Никола 2 0
20. Морозини Леонардо 2 0
21. Пиччинокки Марио 2 0
22. Чаджиа Мутир 2 0
23. Раньери Лука 2 0
24. Стеллоне Роберто 1 0
25. Феригра Эрик 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Балковец Юре 6 1
2. Бандинелли Филиппо 5 1
3. Хендерсон Лиам 5 0
4. Риччи Самуэле 5 0
5. Весели Фредерик 4 0
6. Дези Якопо 4 0
7. Майетта Доменико 4 0
8. Фраттези Давиде 4 0
9. Лариби Карим 2 1
10. Романьоли Симоне 3 0
11. Сьерральта Франсиско 3 0
12. Ла Гумина Антонино 3 0
13. Антонелли Лука 2 0
14. Фьямоцци Риккардо 2 0
15. Тутино Дженнаро 2 0
16. Пиррелло Роберто 2 0
17. Фантаччи Томмазо 2 0
18. Журковски Шимон 2 0
19. Ла Мантия Андреа 1 0
20. Штулац Лео 1 0
21. Бриньоли Альберто 1 0
22. Николау Димитриос 1 0
23. Пинна Симоне 1 0
24. Байрами Недим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 13.16% (5) 18.42% (7) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Эмполи 21.21% (7) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи
Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто
Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B
Эмполи 0:3 Асколи Серия B Асколи 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Асколи Серия B Эмполи 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Эмполи Серия B Асколи 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:2 Асколи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Эрамо Мирко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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