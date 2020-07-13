Асколи
1:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Эмполи
1:0
20' ГолЭрамо Мирко
62' Желтая карточкаЭрамо Мирко
77' Желтая карточкаПетруччи Давиде
82' Желтая карточкаВалентини Науэль
84' Желтая карточкаЖурковски Шимон
87' Желтая карточкаБрлек Петар
90' Желтая карточкаТротта Марселло
90' Желтая карточкаРиччи Самуэле
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Salif Sidibe
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
20'
62'
77'
82'
84'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|9
|0.24
|2.
|Нинкович Никола
|7 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.14
|4.
|Тротта Марселло
|5
|0.14
|5.
|Морозини Леонардо
|5
|0.14
|6.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.08
|7.
|Кавион Микеле
|2
|0.05
|8.
|Джербо Альберто
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|13.
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|14.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|15.
|Брлек Петар
|0
|0
|16.
|Андреони Кристиан
|0
|0
|17.
|Падоин Симоне
|0
|0
|18.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|19.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|11 (1)
|0.3
|2.
|Фраттези Давиде
|5
|0.14
|3.
|Ла Гумина Антонино
|4 (1)
|0.11
|4.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.08
|5.
|Байрами Недим
|3
|0.08
|6.
|Чичиретти Амато
|3 (1)
|0.08
|7.
|Дези Якопо
|2
|0.05
|8.
|Штулац Лео
|2
|0.05
|9.
|Балковец Юре
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|11.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.03
|12.
|Сьерральта Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|14.
|Морео Стефано
|0
|0
|15.
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трояно Микеле
|10
|1
|2.
|Гравильон Эндрю
|11
|0
|3.
|Нинкович Никола
|7
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Петруччи Давиде
|5
|1
|6.
|Джербо Альберто
|6
|0
|7.
|Брлек Петар
|6
|0
|8.
|Кавион Микеле
|6
|0
|9.
|Падоин Симоне
|5
|0
|10.
|Броско Риккардо
|5
|0
|11.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|13.
|Серникола Леонардо
|4
|0
|14.
|Андреони Кристиан
|2
|1
|15.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|16.
|Валентини Науэль
|3
|0
|17.
|Тротта Марселло
|3
|0
|18.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|19.
|Леали Никола
|2
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|2
|0
|21.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|22.
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|23.
|Раньери Лука
|2
|0
|24.
|Стеллоне Роберто
|1
|0
|25.
|Феригра Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балковец Юре
|6
|1
|2.
|Бандинелли Филиппо
|5
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|5
|0
|4.
|Риччи Самуэле
|5
|0
|5.
|Весели Фредерик
|4
|0
|6.
|Дези Якопо
|4
|0
|7.
|Майетта Доменико
|4
|0
|8.
|Фраттези Давиде
|4
|0
|9.
|Лариби Карим
|2
|1
|10.
|Романьоли Симоне
|3
|0
|11.
|Сьерральта Франсиско
|3
|0
|12.
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|13.
|Антонелли Лука
|2
|0
|14.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|0
|15.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|2
|0
|17.
|Фантаччи Томмазо
|2
|0
|18.
|Журковски Шимон
|2
|0
|19.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|20.
|Штулац Лео
|1
|0
|21.
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|22.
|Николау Димитриос
|1
|0
|23.
|Пинна Симоне
|1
|0
|24.
|Байрами Недим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Эмполи
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи
Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто
Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза Читтаделла 1:2 Эмполи Эмполи 3:1 Кротоне Эмполи 1:1 Кьево Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21