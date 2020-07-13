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  3. Италия
Трапани
2:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
8' Желтая карточка
Скалья Луиджи Альберто
24' Желтая карточка
Басит Абдалла
1:0
35' Гол
Пальяруло Лука
37' Желтая карточка
Гьямфи Брайт
66' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
2:0
73' Гол
Кулибали Мамаду
90' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+6
12
Карнесекки
Марко
4
Пальяруло
Лука
6
Сконьямилло
Стефано
18
Буонджорно
Алессандро
23
Купиш
Томаш
17
Луперини
Грегорио
19
Оджер
Мозес
21
Скалья
Луиджи
Альберто
37
Грильо
Фаусто
26
Пищек
Филип
32
Петтинари
Стефано
12
Манфредини
Никколо
11
Маджио
Кристиан
18
Гьямфи
Брайт
5
Кальдирола
Лука
35
Барба
Федерико
8
Тельо
Андрес
17
Басит
Абдалла
21
Хетемай
Перпарим
7
Крагль
Оливер
32
Мончини
Габриэле
20
Ди
Серио
Джузеппе
Трапани
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

8'
Скалья Луиджи Альберто
 
24'
 
Басит Абдалла
35'
Пальяруло Лука
1:0
37'
 
Гьямфи Брайт
56'
 
Вольта Массимо
Гьямфи Брайт
56'
 
Инсинье Роберто
Басит Абдалла
59'
Дальмонте Никола
Пищек Филип
 
60'
Кулибали Мамаду
Скалья Луиджи Альберто
 
66'
 
Хетемай Перпарим
68'
 
Дель Пинто Лоренцо
Хетемай Перпарим
68'
 
Импрота Риккардо
Барба Федерико
73'
Кулибали Мамаду
(Дальмонте Никола)
2:0
76'
 
Сау Марко
Мончини Габриэле
79'
Фелице Эвакуо
Петтинари Стефано
 
90'
 
Кальдирола Лука

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 26 Владение мячом, % 74

Бомбардиры внутри турнира

Трапани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтинари Стефано 17 (1) 0.46
2. Тогордо Антони 7 (4) 0.19
3. Луперини Грегорио 3 0.08
4. Фелице Эвакуо 2 0.05
5. Москати Марко 2 0.05
6. Дальмонте Никола 2 0.05
7. Кулибали Мамаду 2 0.05
8. Скалья Луиджи Альберто 1 0.03
9. Пищек Филип 1 0.03
10. Нзола М'Бала 1 0.03
11. Пальяруло Лука 1 0.03
12. Ферретти Даниэле 1 0.03
13. Дель Прете Лоренцо 0 0
14. Страндберг Стефан 0 0
15. Якимовски Никола 0 0
16. Корапи Франческо 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сау Марко 10 0.27
2. Виола Николас 9 (4) 0.24
3. Инсинье Роберто 7 0.19
4. Кода Массимо 7 0.19
5. Крагль Оливер 4 0.11
6. Импрота Риккардо 4 0.11
7. Маджио Кристиан 3 0.08
8. Мончини Габриэле 3 0.08
9. Туиа Алессандро 3 0.08
10. Кальдирола Лука 2 0.05
11. Арментерос Самуэль 2 0.05
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Скьяттарелла Паскуале 0 0
16. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Трапани
# Игрок      
1. Сконьямилло Стефано 14 1
2. Пальяруло Лука 5 2
3. Форнасьер Микеле 7 0
4. Грильо Фаусто 5 1
5. Тогордо Антони 6 0
6. Петтинари Стефано 5 0
7. Луперини Грегорио 5 0
8. Алой Сальваторе 5 0
9. Нзола М'Бала 3 1
10. Страндберг Стефан 1 2
11. Бьябьяни Джонатан 4 0
12. Дель Прете Лоренцо 4 0
13. Скалья Луиджи Альберто 4 0
14. Купиш Томаш 3 0
15. Оджер Мозес 3 0
16. Пиррелло Роберто 1 1
17. Якимовски Никола 2 0
18. Москати Марко 2 0
19. Пищек Филип 2 0
20. Кулибали Мамаду 2 0
21. Колпани Андреа 2 0
22. Фелице Эвакуо 1 0
23. Тулли Джакомо 1 0
24. Ферретти Даниэле 1 0
25. Дальмонте Никола 1 0
26. Дини Андреа 1 0
27. Буонджорно Алессандро 1 0
28. Кандела Антонио 1 0
29. Карнесекки Марко 1 0
30. Кристиан Каус 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Кальдирола Лука 6 2
3. Вольта Массимо 7 1
4. Скьяттарелла Паскуале 8 0
5. Хетемай Перпарим 7 0
6. Крагль Оливер 5 0
7. Летиция Гаэтано 5 0
8. Тельо Андрес 3 1
9. Кода Массимо 4 0
10. Импрота Риккардо 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Арментерос Самуэль 1 0
17. Дель Пинто Лоренцо 1 0
18. Монтипо Лоренцо 1 0
19. Гьямфи Брайт 1 0
20. Басит Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трапани 2.63% (1) 21.05% (8) 31.58% (12) 7.89% (3) 23.68% (9) 13.16% (5)
 Беневенто 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 21.57% (11)

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне
Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто
Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто

Последние игры между собой

Трапани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 5:0 Трапани Серия B Беневенто 1:3 Трапани Серия B Трапани 1:0 Беневенто Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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