Трапани
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Беневенто
8' Желтая карточкаСкалья Луиджи Альберто
24' Желтая карточкаБасит Абдалла
1:0
35' ГолПальяруло Лука
37' Желтая карточкаГьямфи Брайт
66' Желтая карточкаХетемай Перпарим
2:0
73' ГолКулибали Мамаду
90' Желтая карточкаКальдирола Лука
23
Купиш
Томаш
19
Оджер
Мозес
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Оджер МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
24'
35'
1:0
37'
66'
73'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
26 Владение мячом, % 74
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтинари Стефано
|17 (1)
|0.46
|2.
|Тогордо Антони
|7 (4)
|0.19
|3.
|Луперини Грегорио
|3
|0.08
|4.
|Фелице Эвакуо
|2
|0.05
|5.
|Москати Марко
|2
|0.05
|6.
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|7.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|8.
|Скалья Луиджи Альберто
|1
|0.03
|9.
|Пищек Филип
|1
|0.03
|10.
|Нзола М'Бала
|1
|0.03
|11.
|Пальяруло Лука
|1
|0.03
|12.
|Ферретти Даниэле
|1
|0.03
|13.
|Дель Прете Лоренцо
|0
|0
|14.
|Страндберг Стефан
|0
|0
|15.
|Якимовски Никола
|0
|0
|16.
|Корапи Франческо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сау Марко
|10
|0.27
|2.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.24
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.19
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.19
|5.
|Крагль Оливер
|4
|0.11
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.08
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.08
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.08
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|11.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.05
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|16.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сконьямилло Стефано
|14
|1
|2.
|Пальяруло Лука
|5
|2
|3.
|Форнасьер Микеле
|7
|0
|4.
|Грильо Фаусто
|5
|1
|5.
|Тогордо Антони
|6
|0
|6.
|Петтинари Стефано
|5
|0
|7.
|Луперини Грегорио
|5
|0
|8.
|Алой Сальваторе
|5
|0
|9.
|Нзола М'Бала
|3
|1
|10.
|Страндберг Стефан
|1
|2
|11.
|Бьябьяни Джонатан
|4
|0
|12.
|Дель Прете Лоренцо
|4
|0
|13.
|Скалья Луиджи Альберто
|4
|0
|14.
|Купиш Томаш
|3
|0
|15.
|Оджер Мозес
|3
|0
|16.
|Пиррелло Роберто
|1
|1
|17.
|Якимовски Никола
|2
|0
|18.
|Москати Марко
|2
|0
|19.
|Пищек Филип
|2
|0
|20.
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|21.
|Колпани Андреа
|2
|0
|22.
|Фелице Эвакуо
|1
|0
|23.
|Тулли Джакомо
|1
|0
|24.
|Ферретти Даниэле
|1
|0
|25.
|Дальмонте Никола
|1
|0
|26.
|Дини Андреа
|1
|0
|27.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|28.
|Кандела Антонио
|1
|0
|29.
|Карнесекки Марко
|1
|0
|30.
|Кристиан Каус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Кальдирола Лука
|6
|2
|3.
|Вольта Массимо
|7
|1
|4.
|Скьяттарелла Паскуале
|8
|0
|5.
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|6.
|Крагль Оливер
|5
|0
|7.
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|8.
|Тельо Андрес
|3
|1
|9.
|Кода Массимо
|4
|0
|10.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|17.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|18.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|19.
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|20.
|Басит Абдалла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трапани
|2.63% (1)
|21.05% (8)
|31.58% (12)
|7.89% (3)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|Беневенто
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|19.61% (10)
|21.57% (11)
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:1 Трапани Трапани 2:1 Ливорно Козенца 2:2 Трапани Трапани 3:0 Порденоне
Трапани 0:0 Фрозиноне Эмполи 1:1 Трапани Трапани 4:1 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Трапани Трапани 1:1 Специя Кремонезе 5:0 Трапани Салернитана 1:0 Трапани Трапани 0:3 Читтаделла Венеция 1:1 Трапани Трапани 3:1 Асколи Кротоне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто
Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21