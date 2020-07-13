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Кротоне
1:0
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
45' Гол
Сими Нванкво
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
16
Джербо
Альберто
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
18
Маццокко
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Кротоне
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

45'
Сими Нванкво
(Молина Сальваторе)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 17 (3) 0.46
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Крочата Джованни 5 0.14
4. Мессьяс Жуниор 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Маццотта Антонио 2 0.05
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Гавацци Давиде 4 0.11
4. Побега Томмазо 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Кампорезе Микеле 2 0.05
10. Де Агостини Микеле 1 0.03
11. Канделлоне Леонардо 1 0.03
12. Мисурака Джанвито 1 0.03
13. Тремолада Лука 0 0
14. Газбарро Андреа 0 0
15. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Джильотти Гийом 3 1
10. Големич Владимир 3 1
11. Бенали Ахмед 4 0
12. Куомо Джузеппе 4 0
13. Джербо Альберто 3 0
14. Курадо Маркос 2 0
15. Сполли Николас 1 0
16. Маццотта Антонио 1 0
17. Арментерос Самуэль 1 0
18. Видо Лука 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 7 1
2. Де Агостини Микеле 8 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Канделлоне Леонардо 4 0
11. Бассоли Алессандро 3 0
12. Мисурака Джанвито 3 0
13. Гавацци Давиде 3 0
14. Фольякко Алессандро 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0
24. Газбарро Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.67% (8) 25% (12) 18.75% (9) 20.83% (10) 6.25% (3) 12.5% (6)
 Порденоне 18.92% (7) 8.11% (3) 32.43% (12) 18.92% (7) 8.11% (3) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне
Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне
Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 1:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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