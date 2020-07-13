1:0
45' ГолСими Нванкво
50' Желтая карточкаДе Агостини Микеле
76' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
78' Желтая карточкаФольякко Алессандро
85' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
45'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|18 (3)
|0.49
|2.
|Бенали Ахмед
|7
|0.19
|3.
|Крочата Джованни
|5
|0.14
|4.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.14
|5.
|Мустаккьо Маттиа
|3
|0.08
|6.
|Арментерос Самуэль
|3
|0.08
|7.
|Големич Владимир
|3
|0.08
|8.
|Марроне Лука
|3
|0.08
|9.
|Маццотта Антонио
|2
|0.05
|10.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Барберис Андреа
|1
|0.03
|12.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|13.
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|14.
|Лопес Макси
|1 (1)
|0.03
|15.
|Джербо Альберто
|0
|0
|16.
|Джильотти Гийом
|0
|0
|17.
|Налини Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|8
|0.22
|2.
|Чиурриа Патрик
|5 (1)
|0.14
|3.
|Гавацци Давиде
|4
|0.11
|4.
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|5.
|Барисон Альберто
|4
|0.11
|6.
|Буррай Сальваторе
|3 (2)
|0.08
|7.
|Маццокко Давиде
|3
|0.08
|8.
|Кьяретти Лукас
|2 (1)
|0.05
|9.
|Кампорезе Микеле
|2
|0.05
|10.
|Де Агостини Микеле
|1
|0.03
|11.
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.03
|12.
|Мисурака Джанвито
|1
|0.03
|13.
|Тремолада Лука
|0
|0
|14.
|Газбарро Андреа
|0
|0
|15.
|Цаммарини Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|10
|0
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|1
|3.
|Барберис Андреа
|7
|0
|4.
|Молина Сальваторе
|5
|1
|5.
|Сими Нванкво
|6
|0
|6.
|Крочата Джованни
|6
|0
|7.
|Дзанеллато Никколо
|4
|1
|8.
|Мустаккьо Маттиа
|5
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|5
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|3
|1
|11.
|Големич Владимир
|3
|1
|12.
|Бенали Ахмед
|4
|0
|13.
|Джербо Альберто
|3
|0
|14.
|Курадо Маркос
|2
|0
|15.
|Сполли Николас
|1
|0
|16.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|17.
|Арментерос Самуэль
|1
|0
|18.
|Видо Лука
|1
|0
|19.
|Янкович Марко
|1
|0
|20.
|Руджьеро Цак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буррай Сальваторе
|8
|1
|2.
|Де Агостини Микеле
|9
|0
|3.
|Побега Томмазо
|8
|0
|4.
|Кампорезе Микеле
|6
|1
|5.
|Стриццоло Лука
|6
|1
|6.
|Кьяретти Лукас
|4
|1
|7.
|Альмичи Альберто
|5
|0
|8.
|Барисон Альберто
|5
|0
|9.
|Маццокко Давиде
|5
|0
|10.
|Канделлоне Леонардо
|4
|0
|11.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|13.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|14.
|Гавацци Давиде
|3
|0
|15.
|Паза Симоне
|1
|1
|16.
|Семенцато Даниэль
|2
|0
|17.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|18.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|19.
|Ди Грегорио Микеле
|2
|0
|20.
|Тремолада Лука
|1
|0
|21.
|Бинди Джакомо
|1
|0
|22.
|Моначелло Гаетано
|1
|0
|23.
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|24.
|Газбарро Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|16.33% (8)
|24.49% (12)
|20.41% (10)
|20.41% (10)
|6.12% (3)
|12.24% (6)
|Порденоне
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|32.43% (12)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне
Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне
Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21