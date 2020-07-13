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Кротоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
45' Гол
Сими Нванкво
50' Желтая карточка
Де Агостини Микеле
76' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
78' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
85' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
90'+6
1
Кордац
Алекс
2
Курадо
Маркос
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
16
Джербо
Альберто
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
18
Маццокко
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Побега
Томмазо
23
Тремолада
Лука
13
Чиурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
Кротоне
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

45'
Сими Нванкво
(Молина Сальваторе)
1:0
50'
 
Де Агостини Микеле
57'
 
Гавацци Давиде
Тремолада Лука
57'
 
Бокалон Риккардо
Канделлоне Леонардо
66'
Янкович Марко
Дзанеллато Никколо
 
71'
 
Альмичи Альберто
Бассоли Алессандро
76'
 
Буррай Сальваторе
78'
 
Фольякко Алессандро
82'
 
Кьяретти Лукас
Побега Томмазо
82'
 
Мисурака Джанвито
Буррай Сальваторе
85'
Куомо Джузеппе
 
87'
Гомельт Томислав
Мессьяс Жуниор
 
90'
Маццотта Антонио
Джербо Альберто
 
90'
Лопес Макси
Сими Нванкво
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 18 (3) 0.49
2. Бенали Ахмед 7 0.19
3. Крочата Джованни 5 0.14
4. Мессьяс Жуниор 5 0.14
5. Мустаккьо Маттиа 3 0.08
6. Арментерос Самуэль 3 0.08
7. Големич Владимир 3 0.08
8. Марроне Лука 3 0.08
9. Маццотта Антонио 2 0.05
10. Молина Сальваторе 1 0.03
11. Барберис Андреа 1 0.03
12. Дзанеллато Никколо 1 0.03
13. Куомо Джузеппе 1 0.03
14. Лопес Макси 1 (1) 0.03
15. Джербо Альберто 0 0
16. Джильотти Гийом 0 0
17. Налини Андреа 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 8 0.22
2. Чиурриа Патрик 5 (1) 0.14
3. Гавацци Давиде 4 0.11
4. Побега Томмазо 4 0.11
5. Барисон Альберто 4 0.11
6. Буррай Сальваторе 3 (2) 0.08
7. Маццокко Давиде 3 0.08
8. Кьяретти Лукас 2 (1) 0.05
9. Кампорезе Микеле 2 0.05
10. Де Агостини Микеле 1 0.03
11. Канделлоне Леонардо 1 0.03
12. Мисурака Джанвито 1 0.03
13. Тремолада Лука 0 0
14. Газбарро Андреа 0 0
15. Цаммарини Роберто 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 10 0
2. Мессьяс Жуниор 6 1
3. Барберис Андреа 7 0
4. Молина Сальваторе 5 1
5. Сими Нванкво 6 0
6. Крочата Джованни 6 0
7. Дзанеллато Никколо 4 1
8. Мустаккьо Маттиа 5 0
9. Куомо Джузеппе 5 0
10. Джильотти Гийом 3 1
11. Големич Владимир 3 1
12. Бенали Ахмед 4 0
13. Джербо Альберто 3 0
14. Курадо Маркос 2 0
15. Сполли Николас 1 0
16. Маццотта Антонио 1 0
17. Арментерос Самуэль 1 0
18. Видо Лука 1 0
19. Янкович Марко 1 0
20. Руджьеро Цак 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Буррай Сальваторе 8 1
2. Де Агостини Микеле 9 0
3. Побега Томмазо 8 0
4. Кампорезе Микеле 6 1
5. Стриццоло Лука 6 1
6. Кьяретти Лукас 4 1
7. Альмичи Альберто 5 0
8. Барисон Альберто 5 0
9. Маццокко Давиде 5 0
10. Канделлоне Леонардо 4 0
11. Фольякко Алессандро 4 0
12. Бассоли Алессандро 3 0
13. Мисурака Джанвито 3 0
14. Гавацци Давиде 3 0
15. Паза Симоне 1 1
16. Семенцато Даниэль 2 0
17. Бокалон Риккардо 2 0
18. Цаммарини Роберто 2 0
19. Ди Грегорио Микеле 2 0
20. Тремолада Лука 1 0
21. Бинди Джакомо 1 0
22. Моначелло Гаетано 1 0
23. Чиурриа Патрик 1 0
24. Газбарро Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.33% (8) 24.49% (12) 20.41% (10) 20.41% (10) 6.12% (3) 12.24% (6)
 Порденоне 18.92% (7) 8.11% (3) 32.43% (12) 18.92% (7) 8.11% (3) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне
Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне
Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно Специя 1:0 Порденоне Порденоне 0:2 Пескара Фрозиноне 2:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кремонезе Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 1:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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