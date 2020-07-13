Салернитана
2:1
Перерыв
Стадион: Аречи
Читтаделла
1:0
14' ГолГондо Седрик
19' Желтая карточкаРиццо Альберто
31' Желтая карточкаЭрто Томас
2:0
32' ГолЛомбарди Кристиано
2:1
37' ГолГарджуло Марио
18
Айя
Рамзи
28
Эрто
Томас
15
Гондо
Седрик
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Вентура Джампьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
14'
1:0
19'
31'
32'
37'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|11
|0.3
|2.
|Кийине Софиан
|9 (7)
|0.24
|3.
|Джаллоу Ламин
|6
|0.16
|4.
|Гондо Седрик
|4
|0.11
|5.
|Ломбарди Кристиано
|4
|0.11
|6.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0.05
|7.
|Ди Таккио Франческо
|2 (1)
|0.05
|8.
|Джаннетти Никколо
|2
|0.05
|9.
|Дзичек Патрик
|1 (1)
|0.03
|10.
|Каро Андреас
|1
|0.03
|11.
|Мильорини Марко
|1
|0.03
|12.
|Фиренце Марко
|1
|0.03
|13.
|Майстро Фабио
|1
|0.03
|14.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|16.
|Черчи Алессио
|0
|0
|17.
|Ярошински Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|13 (2)
|0.35
|2.
|Йори Мануэль
|8 (7)
|0.22
|3.
|Проя Федерико
|5
|0.14
|4.
|Луппи Давиде
|3
|0.08
|5.
|Вита Алессио
|3
|0.08
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.08
|7.
|Целар Жан
|3
|0.08
|8.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.03
|9.
|Панико Джузеппе
|1
|0.03
|10.
|Станко Франческо
|1
|0.03
|11.
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|12.
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|13.
|Паван Никола
|1
|0.03
|14.
|Розафио Марко
|0
|0
|15.
|Бранка Симоне
|0
|0
|16.
|Вриони Джакомо
|0
|0
|17.
|Буссалья Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кийине Софиан
|10
|1
|2.
|Майстро Фабио
|10
|0
|3.
|Ярошински Павел
|9
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|8
|0
|5.
|Гондо Седрик
|8
|0
|6.
|Ди Таккио Франческо
|7
|0
|7.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|8.
|Ломбарди Кристиано
|5
|1
|9.
|Джаллоу Ламин
|5
|1
|10.
|Каро Андреас
|6
|0
|11.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|12.
|Мильорини Марко
|2
|1
|13.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|14.
|Фиренце Марко
|3
|0
|15.
|Джурич Милан
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Микай Алессандро
|2
|0
|18.
|Эрто Томас
|1
|0
|19.
|Оджер Мозес
|1
|0
|20.
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|21.
|Каломбо Седрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Амедео
|12
|0
|2.
|Дьяв Давиде
|11
|0
|3.
|Адорни Давиде
|9
|1
|4.
|Йори Мануэль
|9
|0
|5.
|Бранка Симоне
|6
|1
|6.
|Проя Федерико
|5
|1
|7.
|Пертиконе Романо
|6
|0
|8.
|Гирингелли Лука
|6
|0
|9.
|Гарджуло Марио
|5
|0
|10.
|Паван Никола
|4
|0
|11.
|Вита Алессио
|3
|0
|12.
|Панико Джузеппе
|3
|0
|13.
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|14.
|Палеари Альберто
|3
|0
|15.
|Мора Кристиан
|3
|0
|16.
|Луппи Давиде
|2
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|2
|0
|18.
|Розафио Марко
|2
|0
|19.
|Риццо Альберто
|2
|0
|20.
|Буссалья Андреа
|2
|0
|21.
|Фраре Доменико
|2
|0
|22.
|Станко Франческо
|1
|0
|23.
|Целар Жан
|1
|0
|24.
|Де Марки Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|7.5% (3)
|10% (4)
|20% (8)
|15% (6)
|17.5% (7)
|30% (12)
|Читтаделла
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 20
|77
|2.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|4.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|15
|9
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Читтаделла
|1:2 Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 39
|52
|6.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|34
|14
|10
|10
|36 - 31
|52
|7.
|Салернитана
|2:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|46 - 42
|50
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|43 - 39
|49
|9.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|10.
|Кьево
|0:0 Заявка
|34
|11
|15
|8
|40 - 33
|48
|11.
|Виртус Энтелла
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|39 - 43
|43
|12.
|Асколи
|1:0 Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|34
|11
|8
|15
|45 - 51
|41
|14.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|34
|10
|11
|13
|37 - 40
|41
|16.
|Венеция
|0:0 Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 37
|41
|17.
|Юве Стабия
|1:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 54
|38
|18.
|Трапани
|1:0 Заявка
|34
|8
|13
|13
|40 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|0:0 Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 55
|22