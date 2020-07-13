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Салернитана
2:1
Перерыв

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
14' Гол
Гондо Седрик
19' Желтая карточка
Риццо Альберто
31' Желтая карточка
Эрто Томас
2:0
32' Гол
Ломбарди Кристиано
2:1
37' Гол
Гарджуло Марио
12
Микай
Алессандро
18
Айя
Рамзи
4
Мильорини
Марко
28
Эрто
Томас
17
Чичерелли
Эмануэле
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Ди
Таккио
Франческо
6
Курсиу
Фелипи
25
Ломбарди
Кристиано
23
Майстро
Фабио
15
Гондо
Седрик
1
Палеари
Альберто
2
Мора
Кристиан
15
Фраре
Доменико
6
Камильяно
Агостино
13
Риццо
Альберто
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
20
Гарджуло
Марио
11
Панико
Джузеппе
9
Дьяв
Давиде
19
Де
Марки
Микаэль
Салернитана
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

14'
Гондо Седрик
1:0
19'
 
Риццо Альберто
31'
Эрто Томас
 
32'
Ломбарди Кристиано
2:0
37'
2:1
Гарджуло Марио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 11 0.3
2. Кийине Софиан 9 (7) 0.24
3. Джаллоу Ламин 6 0.16
4. Гондо Седрик 4 0.11
5. Ломбарди Кристиано 4 0.11
6. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0.05
7. Ди Таккио Франческо 2 (1) 0.05
8. Джаннетти Никколо 2 0.05
9. Дзичек Патрик 1 (1) 0.03
10. Каро Андреас 1 0.03
11. Мильорини Марко 1 0.03
12. Фиренце Марко 1 0.03
13. Майстро Фабио 1 0.03
14. Лопес Вальтер 0 0
15. Чичерелли Эмануэле 0 0
16. Черчи Алессио 0 0
17. Ярошински Павел 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 13 (2) 0.35
2. Йори Мануэль 8 (7) 0.22
3. Проя Федерико 5 0.14
4. Луппи Давиде 3 0.08
5. Вита Алессио 3 0.08
6. Д'Урсо Кристиан 3 0.08
7. Целар Жан 3 0.08
8. Бенедетти Амедео 1 0.03
9. Панико Джузеппе 1 0.03
10. Станко Франческо 1 0.03
11. Гарджуло Марио 1 0.03
12. Адорни Давиде 1 0.03
13. Паван Никола 1 0.03
14. Розафио Марко 0 0
15. Бранка Симоне 0 0
16. Вриони Джакомо 0 0
17. Буссалья Андреа 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Кийине Софиан 10 1
2. Майстро Фабио 10 0
3. Ярошински Павел 9 0
4. Лопес Вальтер 8 0
5. Гондо Седрик 8 0
6. Ди Таккио Франческо 7 0
7. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
8. Ломбарди Кристиано 5 1
9. Джаллоу Ламин 5 1
10. Каро Андреас 6 0
11. Дзичек Патрик 5 0
12. Мильорини Марко 2 1
13. Джаннетти Никколо 3 0
14. Фиренце Марко 3 0
15. Джурич Милан 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Микай Алессандро 2 0
18. Эрто Томас 1 0
19. Оджер Мозес 1 0
20. Биллонг Жан-Клод 1 0
21. Каломбо Седрик 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Бенедетти Амедео 12 0
2. Дьяв Давиде 11 0
3. Адорни Давиде 9 1
4. Йори Мануэль 9 0
5. Бранка Симоне 6 1
6. Проя Федерико 5 1
7. Пертиконе Романо 6 0
8. Гирингелли Лука 6 0
9. Гарджуло Марио 5 0
10. Паван Никола 4 0
11. Вита Алессио 3 0
12. Панико Джузеппе 3 0
13. Д'Урсо Кристиан 3 0
14. Палеари Альберто 3 0
15. Мора Кристиан 3 0
16. Луппи Давиде 2 0
17. Камильяно Агостино 2 0
18. Розафио Марко 2 0
19. Риццо Альберто 2 0
20. Буссалья Андреа 2 0
21. Фраре Доменико 2 0
22. Станко Франческо 1 0
23. Целар Жан 1 0
24. Де Марки Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 7.5% (3) 10% (4) 20% (8) 15% (6) 17.5% (7) 30% (12)
 Читтаделла 14.63% (6) 9.76% (4) 17.07% (7) 19.51% (8) 19.51% (8) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана Салернитана 2:1 Козенца Пескара 1:2 Салернитана Специя 2:1 Салернитана Салернитана 4:0 Порденоне Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи
Читтаделла Последние 20 матчей: + = -
Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа Фрозиноне 0:2 Читтаделла
Ливорно 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:2 Порденоне Козенца 1:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Кремонезе Читтаделла 3:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:2 Эмполи Трапани 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Читтаделла 4:3 Салернитана Серия B Салернитана 4:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:3 Читтаделла Серия B
Читтаделла 2:1 Салернитана Серия B Салернитана 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Салернитана Серия B Читтаделла 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 Читтаделла Серия B Салернитана 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Салернитана 2:1 Читтаделла онлайн

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