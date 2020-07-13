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Кремонезе
0:0
Перерыв

Стадион:
Кьево
0'
41' Желтая карточка
Цуэлли Эмануэле
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
5
Вальцания
Лука
4
Арини
Мариано
28
Кингсли
Майкл
7
Пикколо
Антонио
9
Чофани
Даниэль
10
Гаэтано
Джанлука
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
36
Цуэлли
Эмануэле
40
Ди
Ноя
Джованни
16
Гарритано
Лука
25
Виньято
Эмануэль
27
Сетер
Дамир
17
Джаккерини
Эммануэле
Кремонезе
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

41'
 
Цуэлли Эмануэле
41'
Густафссон Самуэль
Кингсли Майкл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.16
2. Чофани Даниэль 3 0.08
3. Пикколо Антонио 3 (1) 0.08
4. Париджини Витторио 3 0.08
5. Кастаньетти Микеле 2 0.05
6. Мильоре Франческо 2 0.05
7. Вальцания Лука 2 0.05
8. Соддимо Данило 2 0.05
9. Могос Василе 2 0.05
10. Чераволо Фабио 2 0.05
11. Клейтон Машадо 2 0.05
12. Целар Жан 2 0.05
13. Бьянкетти Маттео 1 0.03
14. Дели Франческо 1 0.03
15. Раванелли Лука 1 0.03
16. Гаэтано Джанлука 1 0.03
17. Цортеа Надир 1 0.03
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Арини Мариано 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
2. Джорджевич Филип 6 0.16
3. Джаккерини Эммануэле 5 (2) 0.14
4. Виньято Эмануэль 4 0.11
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Риджионе Микеле 2 0.05
7. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
8. Сетер Дамир 2 0.05
9. Родригес Алехандро 1 0.03
10. Эспозито Сальваторе 1 0.03
11. Дикманн Лоренцо 1 0.03
12. Оби Джоэл 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Бривио Давиде 0 0
19. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 10 1
2. Арини Мариано 8 2
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Раванелли Лука 4 0
11. Кингсли Майкл 4 0
12. Соддимо Данило 2 1
13. Пикколо Антонио 3 0
14. Париджини Витторио 3 0
15. Густафссон Самуэль 3 0
16. Могос Василе 1 1
17. Чераволо Фабио 2 0
18. Бултам Реда 2 0
19. Чофани Даниэль 1 0
20. Равалья Никола 1 0
21. Гаэтано Джанлука 1 0
22. Цортеа Надир 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Сегре Джакопо 5 0
9. Леверб Максим 5 0
10. Фрей Николя 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Ди Ноя Джованни 3 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0
22. Цуэлли Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.47% (9) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 11.76% (4) 20.59% (7)
 Кьево 18.42% (7) 13.16% (5) 15.79% (6) 21.05% (8) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца
Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя
Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 1:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Кингсли Майкл уходит с поля. Густафссон Самуэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    41'
    Emanuele Zuelli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Кьево онлайн

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