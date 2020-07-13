Кремонезе
1:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Кьево
41' Желтая карточкаЦуэлли Эмануэле
50' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
89' Желтая карточкаКарамоко Ибрагим
1:0
90' ГолМогос Василе
21
Цортеа
Надир
27
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Целар ЖанНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Защитник
-
39 Цавар МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
41'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.16
|2.
|Чофани Даниэль
|3
|0.08
|3.
|Могос Василе
|3
|0.08
|4.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.08
|5.
|Париджини Витторио
|3
|0.08
|6.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.05
|7.
|Мильоре Франческо
|2
|0.05
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.05
|9.
|Соддимо Данило
|2
|0.05
|10.
|Чераволо Фабио
|2
|0.05
|11.
|Клейтон Машадо
|2
|0.05
|12.
|Целар Жан
|2
|0.05
|13.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|14.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|15.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|16.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|17.
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Арини Мариано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.16
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|5 (2)
|0.14
|4.
|Виньято Эмануэль
|4
|0.11
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|7.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.05
|8.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|9.
|Родригес Алехандро
|1
|0.03
|10.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|13.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|14.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|15.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Цесар Боштян
|0
|0
|18.
|Бривио Давиде
|0
|0
|19.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|10
|1
|2.
|Арини Мариано
|8
|2
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|11.
|Раванелли Лука
|4
|0
|12.
|Кингсли Майкл
|4
|0
|13.
|Соддимо Данило
|2
|1
|14.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|15.
|Париджини Витторио
|3
|0
|16.
|Могос Василе
|1
|1
|17.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|18.
|Бултам Реда
|2
|0
|19.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|20.
|Равалья Никола
|1
|0
|21.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|22.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|8.
|Сегре Джакопо
|5
|0
|9.
|Леверб Максим
|5
|0
|10.
|Фрей Николя
|4
|0
|11.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|3
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|14.
|Пина Нуну
|1
|1
|15.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Цуэлли Эмануэле
|2
|0
|19.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|20.
|Бривио Давиде
|1
|0
|21.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|22.
|Коттали Маттео
|1
|0
|23.
|Карамоко Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|Кьево
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца
Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21