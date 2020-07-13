  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:1
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
0:1
9' Гол
Видо Лука
39' Желтая карточка
Лизи Франческо
22
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
9
Родригес
Алехандро
1
Гори
Стефано
28
Ингроссо
Джанмарко
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
10
Соддимо
Данило
23
Лизи
Франческо
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Пиза
3-5-2

Ход матча

9'
0:1
Видо Лука
(Гухер Роберт)
39'
 
Лизи Франческо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
5. Маццители Лука 3 0.08
6. Де Лука Мануэль 2 0.05
7. Пеллиццер Микеле 2 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.03
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
14. Серникола Леонардо 1 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 13 (2) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 3 0.08
4. Пинато Марко 2 0.05
5. Биринделли Самуэле 2 0.05
6. Видо Лука 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Гухер Роберт 1 0.03
9. Марин Мариус 1 0.03
10. Бенедетти Симоне 1 0.03
11. Белли Франческо 1 0.03
12. Фабро Микаэль 1 0.03
13. Соддимо Данило 1 0.03
14. Айя Рамзи 1 0.03
15. Де Витис Алессандро 1 0.03
16. Пизано Эрос 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Копполаро Мауро 7 1
2. Де Лука Джузеппе 5 2
3. Пеллиццер Микеле 8 0
4. Маццители Лука 6 1
5. Сеттембрини Андреа 6 1
6. Паолуччи Андреа 7 0
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Дези Якопо 2 0
15. Адорьян Кристиан 2 0
16. Криалезе Карло 2 0
17. Тоскано Марко 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Крими Марко 0 1
20. Родригес Алехандро 1 0
21. Манкосу Маттео 1 0
22. Де Лука Мануэль 1 0
23. Чаджиа Мутир 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 10 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Гухер Роберт 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Соддимо Данило 3 1
12. Фабро Микаэль 3 1
13. Лизи Франческо 4 0
14. Белли Франческо 2 1
15. Караччоло Антонио 3 0
16. Ингроссо Джанмарко 2 0
17. Пизано Эрос 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Москарделли Давиде 1 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 6.9% (2) 20.69% (6) 34.48% (10) 10.34% (3) 3.45% (1) 24.14% (7)
 Пиза 13.51% (5) 13.51% (5) 27.03% (10) 21.62% (8) 10.81% (4) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара
Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пиза 0:2 Виртус Энтелла Серия B Пиза 0:0 Виртус Энтелла Серия C Виртус Энтелла 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:1 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:1 Заявка 34 23 8 3 57 - 20 77
2. Кротоне 1:0 Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Порденоне 0:1 Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
4. Специя 0:0 Заявка 34 15 9 10 51 - 38 54
5. Читтаделла 1:2 Заявка 34 15 7 12 43 - 39 52
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 34 14 10 10 36 - 31 52
7. Салернитана 2:1 Заявка 34 14 8 12 46 - 42 50
8. Пиза 1:0 Заявка 34 13 10 11 43 - 39 49
9. Эмполи 0:1 Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
10. Кьево 0:0 Заявка 34 11 15 8 40 - 33 48
11. Виртус Энтелла 0:1 Заявка 34 11 10 13 39 - 43 43
12. Асколи 1:0 Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
13. Пескара 0:0 Заявка 34 11 8 15 45 - 51 41
14. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
15. Кремонезе 0:0 Заявка 34 10 11 13 37 - 40 41
16. Венеция 0:0 Заявка 34 9 14 11 31 - 37 41
17. Юве Стабия 1:1 Заявка 34 10 8 16 41 - 54 38
18. Трапани 1:0 Заявка 34 8 13 13 40 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно 0:0 Заявка 34 5 7 22 28 - 55 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:1 Пиза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный