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Виртус Энтелла
1:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
9' Гол
Видо Лука
39' Желтая карточка
Лизи Франческо
62' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
73' Желтая карточка
Кьоза Марко
74' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
87' Желтая карточка
Пизано Эрос
1:1
90' Гол
Пеллиццер Микеле
90'+7
22
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
14
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
9
Родригес
Алехандро
1
Гори
Стефано
28
Ингроссо
Джанмарко
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
10
Соддимо
Данило
23
Лизи
Франческо
19
Видо
Лука
31
Маркони
Микеле
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Пиза
3-5-2

Ход матча

9'
0:1
Видо Лука
(Гухер Роберт)
39'
 
Лизи Франческо
62'
Паолуччи Андреа
 
62'
 
Сьега Николас
Соддимо Данило
62'
Дези Якопо
Сеттембрини Андреа
 
64'
 
Пинато Марко
Гухер Роберт
73'
Кьоза Марко
 
74'
 
Бенедетти Симоне
77'
 
Де Витис Алессандро
Бенедетти Симоне
77'
 
Пизано Эрос
Биринделли Самуэле
77'
Морра Клаудио
Де Лука Джузеппе
 
81'
Чаджиа Мутир
Паолуччи Андреа
 
87'
 
Пизано Эрос
90'
Пеллиццер Микеле
(Дези Якопо)
1:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
5. Пеллиццер Микеле 3 0.08
6. Маццители Лука 3 0.08
7. Де Лука Мануэль 2 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.03
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Родригес Алехандро 1 (1) 0.03
14. Серникола Леонардо 1 0.03
15. Сала Марко 0 0
16. Криалезе Карло 0 0
17. Копполаро Мауро 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 13 (2) 0.35
2. Мазуччи Гаэтано 6 0.16
3. Лизи Франческо 3 0.08
4. Пинато Марко 2 0.05
5. Биринделли Самуэле 2 0.05
6. Видо Лука 2 0.05
7. Москарделли Давиде 2 0.05
8. Гухер Роберт 1 0.03
9. Марин Мариус 1 0.03
10. Бенедетти Симоне 1 0.03
11. Белли Франческо 1 0.03
12. Фабро Микаэль 1 0.03
13. Соддимо Данило 1 0.03
14. Айя Рамзи 1 0.03
15. Де Витис Алессандро 1 0.03
16. Пизано Эрос 1 0.03
17. Минессо Маттиа 1 0.03
18. Верна Лука 1 0.03
19. Ди Квинцио Давиде 1 0.03
20. Сьега Николас 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Копполаро Мауро 7 1
2. Де Лука Джузеппе 5 2
3. Паолуччи Андреа 8 0
4. Пеллиццер Микеле 8 0
5. Маццители Лука 6 1
6. Сеттембрини Андреа 6 1
7. Контини Никита 7 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 4 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Дези Якопо 2 0
15. Адорьян Кристиан 2 0
16. Криалезе Карло 2 0
17. Тоскано Марко 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Крими Марко 0 1
20. Родригес Алехандро 1 0
21. Манкосу Маттео 1 0
22. Де Лука Мануэль 1 0
23. Чаджиа Мутир 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Бенедетти Симоне 11 2
2. Биринделли Самуэле 7 1
3. Сьега Николас 6 1
4. Марин Мариус 6 1
5. Мазуччи Гаэтано 7 0
6. Айя Рамзи 7 0
7. Де Витис Алессандро 7 0
8. Гухер Роберт 6 0
9. Пинато Марко 4 1
10. Маркони Микеле 2 2
11. Лизи Франческо 5 0
12. Соддимо Данило 3 1
13. Фабро Микаэль 3 1
14. Белли Франческо 2 1
15. Караччоло Антонио 3 0
16. Пизано Эрос 3 0
17. Ингроссо Джанмарко 2 0
18. Гори Стефано 2 0
19. Верна Лука 2 0
20. Москарделли Давиде 1 0
21. Льотти Даниэле 1 0
22. Варньер Марко 1 0
23. Мерони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 6.9% (2) 20.69% (6) 34.48% (10) 10.34% (3) 3.45% (1) 24.14% (7)
 Пиза 15.79% (6) 13.16% (5) 26.32% (10) 21.05% (8) 10.53% (4) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара
Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция Эмполи 2:1 Пиза Пиза 1:1 Кьево Кремонезе 3:4 Пиза Пиза 1:1 Юве Стабия Беневенто 1:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Пиза 0:2 Виртус Энтелла Серия B Пиза 0:0 Виртус Энтелла Серия C Виртус Энтелла 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:1 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 34 23 8 3 57 - 21 77
2. Кротоне Заявка 34 18 7 9 56 - 36 61
3. Специя Заявка 34 16 8 10 52 - 38 56
4. Порденоне Заявка 34 16 7 11 42 - 39 55
5. Читтаделла Заявка 34 15 7 12 43 - 41 52
6. Фрозиноне Заявка 34 14 10 10 37 - 32 52
7. Салернитана Заявка 34 14 8 12 48 - 42 50
8. Эмполи Заявка 34 12 12 10 38 - 37 48
9. Пиза Заявка 34 12 11 11 43 - 40 47
10. Кьево Заявка 34 11 14 9 40 - 34 47
11. Виртус Энтелла Заявка 34 11 11 12 40 - 43 44
12. Кремонезе Заявка 34 11 10 13 38 - 40 43
13. Асколи Заявка 34 12 6 16 44 - 50 42
14. Пескара Заявка 34 11 8 15 46 - 52 41
15. Перуджа Заявка 34 11 8 15 34 - 44 41
16. Венеция Заявка 34 9 14 11 32 - 38 41
17. Юве Стабия Заявка 34 10 8 16 42 - 55 38
18. Трапани Заявка 34 8 13 13 41 - 56 37
19. Козенца Заявка 34 8 10 16 38 - 45 34
20. Ливорно Заявка 34 5 6 23 28 - 56 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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