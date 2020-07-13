Виртус Энтелла
1:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Пиза
0:1
9' ГолВидо Лука
39' Желтая карточкаЛизи Франческо
62' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
73' Желтая карточкаКьоза Марко
74' Желтая карточкаБенедетти Симоне
87' Желтая карточкаПизано Эрос
1:1
90' ГолПеллиццер Микеле
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
9'
0:1
39'
62'
73'
74'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|3.
|Скенетти Андреа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Манкосу Маттео
|3 (2)
|0.08
|5.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0.08
|6.
|Маццители Лука
|3
|0.08
|7.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|9.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|10.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|12.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|13.
|Родригес Алехандро
|1 (1)
|0.03
|14.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|15.
|Сала Марко
|0
|0
|16.
|Криалезе Карло
|0
|0
|17.
|Копполаро Мауро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|13 (2)
|0.35
|2.
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|3.
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|4.
|Пинато Марко
|2
|0.05
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.05
|6.
|Видо Лука
|2
|0.05
|7.
|Москарделли Давиде
|2
|0.05
|8.
|Гухер Роберт
|1
|0.03
|9.
|Марин Мариус
|1
|0.03
|10.
|Бенедетти Симоне
|1
|0.03
|11.
|Белли Франческо
|1
|0.03
|12.
|Фабро Микаэль
|1
|0.03
|13.
|Соддимо Данило
|1
|0.03
|14.
|Айя Рамзи
|1
|0.03
|15.
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|16.
|Пизано Эрос
|1
|0.03
|17.
|Минессо Маттиа
|1
|0.03
|18.
|Верна Лука
|1
|0.03
|19.
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0.03
|20.
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Копполаро Мауро
|7
|1
|2.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|3.
|Паолуччи Андреа
|8
|0
|4.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|5.
|Маццители Лука
|6
|1
|6.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|7.
|Контини Никита
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|4
|1
|9.
|Кьоза Марко
|4
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Сала Марко
|3
|0
|13.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|14.
|Дези Якопо
|2
|0
|15.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|16.
|Криалезе Карло
|2
|0
|17.
|Тоскано Марко
|2
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|19.
|Крими Марко
|0
|1
|20.
|Родригес Алехандро
|1
|0
|21.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|22.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|23.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетти Симоне
|11
|2
|2.
|Биринделли Самуэле
|7
|1
|3.
|Сьега Николас
|6
|1
|4.
|Марин Мариус
|6
|1
|5.
|Мазуччи Гаэтано
|7
|0
|6.
|Айя Рамзи
|7
|0
|7.
|Де Витис Алессандро
|7
|0
|8.
|Гухер Роберт
|6
|0
|9.
|Пинато Марко
|4
|1
|10.
|Маркони Микеле
|2
|2
|11.
|Лизи Франческо
|5
|0
|12.
|Соддимо Данило
|3
|1
|13.
|Фабро Микаэль
|3
|1
|14.
|Белли Франческо
|2
|1
|15.
|Караччоло Антонио
|3
|0
|16.
|Пизано Эрос
|3
|0
|17.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|0
|18.
|Гори Стефано
|2
|0
|19.
|Верна Лука
|2
|0
|20.
|Москарделли Давиде
|1
|0
|21.
|Льотти Даниэле
|1
|0
|22.
|Варньер Марко
|1
|0
|23.
|Мерони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|34.48% (10)
|10.34% (3)
|3.45% (1)
|24.14% (7)
|Пиза
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана
Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Пиза Последние 20 матчей: + = -Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|57 - 21
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|34
|18
|7
|9
|56 - 36
|61
|3.
|Специя
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|52 - 38
|56
|4.
|Порденоне
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|42 - 39
|55
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|43 - 41
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|37 - 32
|52
|7.
|Салернитана
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 42
|50
|8.
|Эмполи
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 37
|48
|9.
|Пиза
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 40
|47
|10.
|Кьево
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|40 - 34
|47
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|40 - 43
|44
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|38 - 40
|43
|13.
|Асколи
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|44 - 50
|42
|14.
|Пескара
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|46 - 52
|41
|15.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|34 - 44
|41
|16.
|Венеция
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|32 - 38
|41
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|42 - 55
|38
|18.
|Трапани
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|41 - 56
|37
|19.
|Козенца
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 45
|34
|20.
|Ливорно
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|28 - 56
|21