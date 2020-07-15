Второй тайм

92' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Г О О О О Л - Шахов Евгений изменил счет на табло!

88' Лечче имеет хороший шанс забить.

87' Кастровилли Гаэтано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

87' Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Удар от ворот произведет Лечче

86' Влахович Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Фиорентина

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Вера Брайан не смог попасть в створ ударом издали

81' Лечче имеет хороший шанс забить.

79' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

76' Габриэл Васконселлос взял и забрал мяч на выходе

75' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Фиорентина

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Сапонара Риккардо из команды Лечче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

70' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Рисполи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Тактическая замена. Нехуэн Пас уходит с поля и его заменяет Дель Орко Кристиан

64' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

62' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

62' Сапонара Риккардо из команды Лечче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

60' Хорошую попытку сделал Кутроне Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лечче имеет хороший шанс забить.

57' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

52' Сапонара Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вратарь парирует удар, который нанес Лирола Поль , и мяч снова в игре

51' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Лечче

49' Кутроне Патрик из команды Фиорентина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Удар от ворот произведет Лечче

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.