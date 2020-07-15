Лечче
1:3
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Фиорентина
0:1
6' ГолКьеза Федерико
10' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
10' Желтая карточкаРибери Франк
0:1
11' Не забитый пенальтиПульгар Эрик
21' Желтая карточкаБабакар Хоума
27' Желтая карточкаГеззаль Рашид
36' Желтая карточкаДонати Джулио
0:2
38' ГолГеззаль Рашид
0:3
40' ГолКутроне Патрик
1:3
88' ГолШахов Евгений
37
Майер
Жан
17
Фариас
Диего
78
Пульгар
Эрик
21
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
10'
11'
0:1
21'
27'
36'
38'
0:2
40'
0:3
72'
88'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкозу Марко
|11 (8)
|0.3
|2.
|Лападула Джанлука
|7 (2)
|0.19
|3.
|Фалько Филиппо
|3
|0.08
|4.
|Кальдерони Марко
|3
|0.08
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|0.08
|6.
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|7.
|Фариас Диего
|2
|0.05
|8.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|10.
|Шахов Евгений
|1
|0.03
|11.
|Майер Жан
|1
|0.03
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|13.
|Донати Джулио
|1
|0.03
|14.
|Табанелли Андреа
|1
|0.03
|15.
|Барак Антонин
|1
|0.03
|16.
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|17.
|Россеттини Лука
|0
|0
|18.
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|19.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кьеза Федерико
|8 (1)
|0.22
|2.
|Пульгар Эрик
|6 (6)
|0.16
|3.
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.16
|4.
|Рибери Франк
|3
|0.08
|5.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Кутроне Патрик
|3
|0.08
|7.
|Песселья Херман
|3
|0.08
|8.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|9.
|Бенасси Марко
|1
|0.03
|10.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0.03
|11.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|12.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|13.
|Геззаль Рашид
|1
|0.03
|14.
|Далберт Эстеван
|0
|0
|15.
|Лирола Поль
|0
|0
|16.
|Дункан Альфред
|0
|0
|17.
|Венути Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петриччоне Якопо
|9
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|7
|1
|3.
|Лападула Джанлука
|7
|1
|4.
|Тахцидис Панайотис
|6
|1
|5.
|Кальдерони Марко
|6
|0
|6.
|Майер Жан
|6
|0
|7.
|Россеттини Лука
|5
|0
|8.
|Рисполи Андреа
|5
|0
|9.
|Фариас Диего
|3
|1
|10.
|Бабакар Хоума
|4
|0
|11.
|Табанелли Андреа
|4
|0
|12.
|Шахов Евгений
|3
|0
|13.
|Манкозу Марко
|3
|0
|14.
|Донати Джулио
|3
|0
|15.
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|16.
|Дейола Алессандро
|3
|0
|17.
|Дель Орко Кристиан
|1
|1
|18.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|19.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|20.
|Вигорито Мауро
|1
|0
|21.
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|22.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Песселья Херман
|10
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|9
|0
|3.
|Пульгар Эрик
|9
|0
|4.
|Касерес Мартин
|7
|1
|5.
|Далберт Эстеван
|7
|1
|6.
|Миленкович Никола
|8
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|6
|0
|8.
|Влахович Душан
|4
|1
|9.
|Венути Лоренцо
|4
|0
|10.
|Лирола Поль
|4
|0
|11.
|Бадель Милан
|2
|1
|12.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|13.
|Геззаль Рашид
|3
|0
|14.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|15.
|Раньери Лука
|1
|1
|16.
|Рибери Франк
|2
|0
|17.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|18.
|Роша Игор II
|2
|0
|19.
|Дункан Альфред
|2
|0
|20.
|Бенасси Марко
|1
|0
|21.
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|22.
|Кутроне Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|Фиорентина
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Лечче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|70 - 35
|77
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|21
|7
|5
|93 - 43
|70
|3.
|Лацио
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|68 - 35
|69
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|68 - 34
|68
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 44
|57
|6.
|Наполи
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|53 - 44
|53
|7.
|Милан
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|48 - 42
|53
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|62 - 57
|47
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|41 - 41
|44
|10.
|Болонья
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|47 - 52
|43
|11.
|Кальяри
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|48 - 49
|41
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 47
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|41 - 45
|39
|14.
|Сампдория
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|42 - 54
|38
|15.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 46
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|4
|18
|38 - 60
|34
|17.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|40 - 60
|30
|18.
|Лечче
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|41 - 74
|29
|19.
|Брешия
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 70
|21
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|5
|4
|23
|23 - 58
|19
Прогнозы на матч Лечче 1:3 Фиорентина
Исход игры
Лечче
17.6% (25)
Ничья
38.7% (55)
Фиорентина
43.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:2 Фиорентина
26.1% (37)
0:1 Фиорентина
13.4% (19)
2:1 Лечче
8.5% (12)
1:0 Лечче
6.3% (9)
2:0 Лечче
2.1% (3)
1:3 Фиорентина
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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