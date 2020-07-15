  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
1:3
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
6' Гол
Кьеза Федерико
10' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
10' Желтая карточка
Рибери Франк
0:1
11' Не забитый пенальти
Пульгар Эрик
21' Желтая карточка
Бабакар Хоума
27' Желтая карточка
Геззаль Рашид
36' Желтая карточка
Донати Джулио
0:2
38' Гол
Геззаль Рашид
0:3
40' Гол
Кутроне Патрик
1:3
88' Гол
Шахов Евгений
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
6
Пас
Нехуэн
5
Лучиони
Фабио
29
Рисполи
Андреа
37
Майер
Жан
4
Петриччоне
Якопо
72
Барак
Антонин
8
Манкозу
Марко
30
Бабакар
Хоума
17
Фариас
Диего
1
Терраччиано
Пьетро
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
18
Геззаль
Рашид
78
Пульгар
Эрик
88
Дункан
Альфред
21
Лирола
Поль
25
Кьеза
Федерико
63
Кутроне
Патрик
7
Рибери
Франк
Лечче
4-3-1-2
Фиорентина
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Кьеза Федерико
(Кутроне Патрик)
10'
Габриэл Васконселлос
 
10'
 
Рибери Франк
11'
0:1
Пульгар Эрик
21'
Бабакар Хоума
 
27'
 
Геззаль Рашид
36'
Донати Джулио
 
38'
0:2
Геззаль Рашид
40'
0:3
Кутроне Патрик
(Кьеза Федерико)
46'
 
Чеккерини Федерико
Песселья Херман
46'
Сапонара Риккардо
Фариас Диего
 
65'
Тахцидис Панайотис
Петриччоне Якопо
 
65'
Дель Орко Кристиан
Пас Нехуэн
 
65'
 
Венути Лоренцо
Кьеза Федерико
65'
 
Влахович Душан
Кутроне Патрик
70'
 
Кастровилли Гаэтано
Дункан Альфред
71'
Шахов Евгений
Бабакар Хоума
 
72'
Вера Брайан
Майер Жан
 
83'
 
Агудело Кевин
Рибери Франк
88'
Шахов Евгений
(Вера Брайан)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкозу Марко 11 (8) 0.3
2. Лападула Джанлука 7 (2) 0.19
3. Фалько Филиппо 3 0.08
4. Кальдерони Марко 3 0.08
5. Бабакар Хоума 3 0.08
6. Лучиони Фабио 3 0.08
7. Фариас Диего 2 0.05
8. Ла Мантия Андреа 2 0.05
9. Сапонара Риккардо 1 0.03
10. Шахов Евгений 1 0.03
11. Майер Жан 1 0.03
12. Дейола Алессандро 1 0.03
13. Донати Джулио 1 0.03
14. Табанелли Андреа 1 0.03
15. Барак Антонин 1 0.03
16. Петриччоне Якопо 0 0
17. Россеттини Лука 0 0
18. Тахцидис Панайотис 0 0
19. Вера Брайан 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кьеза Федерико 8 (1) 0.22
2. Пульгар Эрик 6 (6) 0.16
3. Влахович Душан 6 (1) 0.16
4. Рибери Франк 3 0.08
5. Кастровилли Гаэтано 3 0.08
6. Кутроне Патрик 3 0.08
7. Песселья Херман 3 0.08
8. Миленкович Никола 3 0.08
9. Бенасси Марко 1 0.03
10. Боатенг Кевин-Принс 1 0.03
11. Касерес Мартин 1 0.03
12. Бадель Милан 1 0.03
13. Геззаль Рашид 1 0.03
14. Далберт Эстеван 0 0
15. Лирола Поль 0 0
16. Дункан Альфред 0 0
17. Венути Лоренцо 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Петриччоне Якопо 9 0
2. Лучиони Фабио 7 1
3. Лападула Джанлука 7 1
4. Тахцидис Панайотис 6 1
5. Кальдерони Марко 6 0
6. Майер Жан 6 0
7. Россеттини Лука 5 0
8. Рисполи Андреа 5 0
9. Фариас Диего 3 1
10. Бабакар Хоума 4 0
11. Табанелли Андреа 4 0
12. Шахов Евгений 3 0
13. Манкозу Марко 3 0
14. Донати Джулио 3 0
15. Габриэл Васконселлос 3 0
16. Дейола Алессандро 3 0
17. Дель Орко Кристиан 1 1
18. Меккарьелло Бьяджо 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Вигорито Мауро 1 0
21. Сапонара Риккардо 1 0
22. Ла Мантия Андреа 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Песселья Херман 10 0
2. Кастровилли Гаэтано 9 0
3. Пульгар Эрик 9 0
4. Касерес Мартин 7 1
5. Далберт Эстеван 7 1
6. Миленкович Никола 8 0
7. Кьеза Федерико 6 0
8. Влахович Душан 4 1
9. Венути Лоренцо 4 0
10. Лирола Поль 4 0
11. Бадель Милан 2 1
12. Соттил Рикардо 3 0
13. Геззаль Рашид 3 0
14. Чеккерини Федерико 3 0
15. Раньери Лука 1 1
16. Рибери Франк 2 0
17. Боатенг Кевин-Принс 2 0
18. Роша Игор II 2 0
19. Дункан Альфред 2 0
20. Бенасси Марко 1 0
21. Дронговски Бартломей 1 0
22. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 7.89% (3) 15.79% (6) 13.16% (5) 18.42% (7) 23.68% (9) 21.05% (8)
 Фиорентина 8.33% (3) 22.22% (8) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория
Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе Наполи 2:3 Лечче Лечче 4:0 Торино Монца 4:0 Лечче Сиена 1:1 Лечче Верона 3:0 Лечче Лечче 2:2 Ареццо Лечче 3:2 Новара Лечче 1:1 Интер Милан Парма 2:0 Лечче
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина Интер Милан 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Дженоа Наполи 0:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Аталанта Фиорентина 1:0 СПАЛ 2013 Болонья 1:1 Фиорентина Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Лечче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Фиорентина 0:1 Лечче Серия A Лечче 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Лечче Серия A Фиорентина 1:1 Лечче Серия A
Лечче 1:0 Фиорентина Серия A Лечче 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лечче Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 33 24 5 4 70 - 35 77
2. Аталанта Заявка 33 21 7 5 93 - 43 70
3. Лацио Заявка 33 21 6 6 68 - 35 69
4. Интер Милан Заявка 32 20 8 4 68 - 34 68
5. Рома Заявка 33 17 6 10 61 - 44 57
6. Наполи Заявка 33 15 8 10 53 - 44 53
7. Милан Заявка 33 15 8 10 48 - 42 53
8. Сассуоло Заявка 33 13 8 12 62 - 57 47
9. Верона Заявка 33 11 11 11 41 - 41 44
10. Болонья Заявка 33 11 10 12 47 - 52 43
11. Кальяри Заявка 33 10 11 12 48 - 49 41
12. Парма Заявка 33 11 7 15 45 - 47 40
13. Фиорентина Заявка 33 9 12 12 41 - 45 39
14. Сампдория Заявка 33 11 5 17 42 - 54 38
15. Удинезе Заявка 33 9 9 15 31 - 46 36
16. Торино Заявка 32 10 4 18 38 - 60 34
17. Дженоа Заявка 32 7 9 16 40 - 60 30
18. Лечче Заявка 33 7 8 18 41 - 74 29
19. Брешия Заявка 33 5 6 22 30 - 70 21
20. СПАЛ 2013 Заявка 32 5 4 23 23 - 58 19
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лечче 17.6% (25)
X 38.7% (55)
Фиорентина 43.7% (62)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лечче 1:3 Фиорентина

Исход игры
Лечче
17.6% (25)
Ничья
38.7% (55)
Фиорентина
43.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (48)
1:2 Фиорентина
26.1% (37)
0:1 Фиорентина
13.4% (19)
2:1 Лечче
8.5% (12)
1:0 Лечче
6.3% (9)
2:0 Лечче
2.1% (3)
1:3 Фиорентина
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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