Второй тайм

94' Удар от ворот произведет Удинезе

93' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Матч возобновлен

91' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лацио пробьет пенальти!

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Ачерби Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Ачерби Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Выглядело как неплохой момент. Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

84' Удар от ворот произведет Лацио

84' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Рефери не любит споров - именно за это Альберто Луис сейчас получил желтую

81' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

81' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Лацио

77' Теодорчик Лукаш из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Нюйтинк Брэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Лацио

67' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хорошую попытку сделал Де Пауль Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали

66' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Баштуш Бартоломеу не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Лацио

63' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

60' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Лацио

58' Отличный пас сделал Фофана Секо из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

56' Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ШАНС! Ласанья Кевин вышел один на один с голкипером...

50' Удар от ворот произведет Лацио

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Лацио